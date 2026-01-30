Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!

Home News Star-News

So lebt sie

30.01.2026, 09.20 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars. Trotzdem verzichtet sie auf Luxus. Ein Blick auf Geld, Karriere – und eine unerwartete Rolle ihres Ex.
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli hat sich ein gutes Vermögen erarbeitet. Doch was hat ihr Ex damit zu tun?  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Schon in jungen Jahren setzte Beatrice Egli kompromisslos auf ihre Leidenschaft für Musik – ein Risiko, das sich ausgezahlt hat. Heute zählt die Schweizerin zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum und ist längst nicht mehr nur Sängerin, sondern auch TV-Gesicht mit eigener Show.

Trotz ihres beachtlichen Erfolgs und hoher Gagen lebt die 36-Jährige erstaunlich bodenständig: Statt Villa oder Penthouse reicht ihr eine kleine Zweizimmerwohnung. Doch wie steht es tatsächlich um Beatrice Eglis finanzielle Lage? Wie groß ist ihr Vermögen – und warum spielt auch ihr Ex-Freund darin eine Rolle? Ein genauer Blick verrät es.

Beatrice Eglis Weg zum Schlagerstar

Beatrice Egli wusste schon früh, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen ChartsSeitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen. 




Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)

Trotz Millionen: So bescheiden lebt Beatrice Egli

Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht. 

Wie eine frühere Beziehung Beatrice Eglis Vermögen beeinflusste

Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können.

