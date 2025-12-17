Home News Star-News

Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger

Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger

17.12.2025, 16.06 Uhr
von Julian Flimm
Bei Auftritten fällt immer wieder ein Ring auf. Fans fragen sich: Gibt es längst einen Mann an ihrer Seite?
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Ein Ring, der bei Beatrice Egli immer wieder ins Auge fällt – und seit Monaten für Spekulationen sorgt. Bei Auftritten und Fototerminen trägt die Schlagersängerin das Schmuckstück ganz selbstverständlich, Fans und Beobachter deuten es jedoch als mögliches Zeichen einer heimlichen Liebe. Schnell machen Gerüchte über eine Hochzeit oder einen unbekannten Partner die Runde. Doch die Wahrheit hinter dem Ring ist eine ganz andere.

Warum Beatrice Egli diesen besonderen Ring trägt

Doch hinter dem Schmuckstück steckt keine heimliche Liebe, sondern eine sehr persönliche Geschichte. Im Jahr 2022 musste Beatrice Egli innerhalb kurzer Zeit zwei schwere Schicksalsschläge verkraften: den Tod ihres Großvaters – und wenig später auch den ihrer Großmutter. Zu beiden hatte sie ein besonders enges Verhältnis.

Der Ring, den die Sängerin heute trägt, stammt aus dem Besitz ihrer Großeltern. Er ist für sie ein Symbol der Verbundenheit und ein stilles Andenken an die beiden wichtigsten Menschen ihrer Kindheit. In einem Interview mit dem Luxemburger Wort erklärte Egli, sie trage bewusst beide Ringe: den Ehering und den zur Goldenen Hochzeit. „Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand“, sagte sie.

Beatrice Egli wuchs bei ihren Großeltern auf – und verbindet bis heute viele liebevolle Erinnerungen mit ihnen. Mit ihnen verbrachte sie Urlaube, ihr Großvater brachte ihr das Skifahren bei, ihre Großmutter stand ihr bei Fragen zur Mode zur Seite. Momente, die bleiben – und die sie nun jeden Tag bei sich trägt.



Dieser Song von Beatrice Egli ist ihren Großeltern gewidmet

Beatrice Egli hat ihren Großeltern sogar einen Song gewidmet. In „Zwischen den Wolken“ singt sie über ihren schmerzhaften Abschied: "Unser Abschied war leise. So still war’s noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Das emotionale Lied half ihr, den Verlust zu verarbeiten. „Beim Schreiben und Aufnehmen des Songs konnte ich endlich richtig Abschied nehmen und meine Großeltern noch einmal bei mir spüren“, erklärte sie in einem Interview. Die Aufnahmen gingen ihr so nah, dass sie im Tonstudio mehrfach die Fassung verlor und weinte. Auch bei ihren Konzerten sorgte der Song für emotionale Momente – so etwa am 20. November 2023 im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg, wo sie selbst Tränen vergoss.

„Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen“, verriet Egli in einem Interview. Diesen Rat hat sich die Schlagersängerin ohne Zweifel zu Herzen genommen.

