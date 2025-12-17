ZDF-Jahresrückblick 2025: Markus Lanz zur Primetime mit großen Themen

Von Trumps zweitem Amtsantritt bis zur neuen Bundesregierung, vom Waffenstillstand in Gaza bis zum Ukraine-Krieg, von katastrophalen Erdbeben zu persönlichen Schicksalen: Das Jahr 2025 war geprägt von schockierenden Ereignissen und politischen Veränderungen weltweit. Wie schon in den bisherigen fünf Ausgaben seines Jahresrückblicks im ZDF lässt Markus Lanz auch diesmal Revue passieren, was die Menschen besonders bewegte.

Markus Lanz – Das Jahr 2025 Jahresrückblick • 17.12.2025 • 20:15 Uhr

Primetime-Chance am Mittwoch: Kann Markus Lanz den Negativtrend stoppen? Der 56-jährige Moderator, der das gesellschaftliche Geschehen in seiner Talkshow ohnehin regelmäßig thematisiert, empfängt dafür wieder "prominente und nicht prominente Gäste" aus Politik, Kultur und Sport. Wen genau Lanz in seiner Sendung begrüßen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Bleibt die Frage, ob Lanz mit seinem Jahresrückblick in Sachen Quote wieder zulegen kann. Zuletzt ging es jedenfalls stetig bergab: Im vergangenen Jahr erreichte das Format nur noch rund 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in den Jahren davor waren es 2,57 Millionen (2023) respektive 2,8 Millionen (2022). 2021 schauten immerhin noch 3,7 Millionen zu, 2020 waren es vier Millionen. Kann der Negativtrend mit der Sendung zur Mittwochsprimetime gestoppt werden?

