Home News TV-News

Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre

"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult"

Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre

16.12.2025, 07.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ARTE-Dokumentation "Kapitalismus made in USA" beleuchtet den Aufstieg der Superreichen von der Gründerzeit bis ins Silicon Valley, mit faszinierenden Archivaufnahmen.
Kapitalismus made in USA
Einer der frühen Milliardäre, der Stahlmagnat Andrew Carnegie (1835-1919), hier im Jahr 1912, setzte hohe Summen für gemeinnützige Zwecke ein.  Fotoquelle: ARTE / Bridgeman Images
Kapitalismus made in USA
Die USA vor 120 Jahren: ein Paradies für Millionäre und Milliardäre. Männer wie der Ölmagnat Rockefeller (vorne), Andrew Carnegie (links) und J.P. Morgan beherrschten die Demokratie.   Fotoquelle: ARTE / Library Of Congress
Kapitalismus made in USA
Mit Plakatwänden wie "I'm glad I'm an American" propagierten die USA im vergangenen Jahrhundert den Wohlstand für alle.  Fotoquelle: ARTE / John Vachon/Library Of Congress/Getty Images
Kapitalismus made in USA
Uncle Sam wirbt für Demokratie: Das Versprechen des amerikanischen Traums (Plakat um 1940) belebt bis heute das freie Unternehmertum.   Fotoquelle: ARTE / Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
Kapitalismus made in USA (2)
Die Millionäre Pierre S. Du Pont (links) und John J. Raskob sollen 1929 Steuerhinterziehung im großen Stil betrieben haben.  Fotoquelle: Bettmann Archive/Getty Images
Kapitalismus made in USA (3)
Mark Zuckerberg gründete Facebook und zählt neben Elon Musk und Jeff Bezos zu den reichsten Menschen der Welt.  Fotoquelle: Kim White/Bloomberg/Getty Images

Von der Gründerzeit des späten 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart reicht die dreiteilige Dokumentation "Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult" (2023), die ARTE nun am Dienstagabend am Stück wiederholt: vom ersten Milliardär der Weltgeschichte, John D. Rockefeller, bis zu Elon Musk. Grenzenlose Freiheit unternehmerischer Begierde stand nahezu von Beginn an gegen Mitbestimmung und Regulierungen.

ARTE
Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult
Doku • 16.12.2025 • 20:15 Uhr

Politische Macht der Reichen: So groß ist ihr Einfluss in den USA weiterhin

Teil eins der Reihe trägt den Titel "Das Paradies für Millionäre" und umfasst die Jahre 1870 bis 1920. Superreiche wie John D. Rockefeller (Öl), Andrew Carnegie (Stahl) und J.P. Morgan (Banken) fanden Steuerschlupflöcher in Spendengeldern und bestimmten die amerikanische Politik. Profit und soziale Gerechtigkeit schienen als Gegensätze unauflöslich, auch wenn Philanthropen wie Carnegie einen Teil ihres Reichtums in Wohltätigkeit investierten.

Der zweite Teil der Doku, "Die Reichen zur Kasse bitten", fokussiert sich auf die Jahre 1921 bis 1946. Präsident Franklin D. Roosevelts "New Deal" setzte nach dem Schwarzen Donnerstag von 1929 und der Großen Depression der 30er-Jahre der Alleinherrschaft der Superreichen ein Ende, indem er staatlichen Einfluss nahm. Monopole wurden aufgelöst, Aufsichtsgremien bestellt, es gab Steuern für alle. Doch auch heute noch scheinen die USA ein Paradies für Milliardäre zu sein, deren Einfluss auf die Politik ist so groß wie ehedem.

Derzeit beliebt:
>>"Mozart/Mozart": War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
>>Zeitgemäß und doch reaktionär
>>"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung": Kritik zur ARTE-Doku
>>"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas": Kritik zur ARTE-Doku

Steuertricks und Ungleichheit: Warum die Reichen immer reicher wurden

Das zeigt auch der abschließende Film der ARTE-Dokumentation, der sich den Jahren 1981 bis 2023 widmet und den Titel "Wer will Milliarden verdienen?" trägt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Anfänge des Internets und die Entwicklungen im Silicon Valley, dem Eldorado für frische Unternehmen wie Apple und Microsoft. Und wieder einmal wurden die Reichen immer reicher, die "normale" Bevölkerung hatte das Nachsehen.



Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
Michael Schumacher beeindruckte nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch mit einer großzügigen Spende nach der Tsunami-Katastrophe. Johannes B. Kerner erinnert sich an den unvergesslichen Moment.
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Während die Millionäre und Großkonzerne der Steuerpflicht entkamen, musste der Rest ordentlich blechen. Zu den Protagonisten der Folge zählen neben den prägenden Visionären und Revolutionären Bill Gates und Steve Jobs so auch die heute reichsten Menschen der Welt, allen voran Elon Musk und Mark Zuckerberg.

Die amerikanische Demokratie werde von Superreichen beherrscht, so das Fazit der chronologisch dreigeteilten Doku, die vorab in der Mediathek abrufbar ist. Sie lebt vor allem von ihren faszinierenden Archivaufnahmen und enthält sich der sonst üblichen Experten-Statements. Die Bilder von Stahlarbeitern und mächtigen Dampfschiffen sind so eindrucksvoll wie die von Massenstreiks, politischen Kundgebungen und dem Freizeitgebaren der eleganten Millionäre.

Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult – Di. 16.12. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
Emotionale Doku
Taylor Swift
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Die bewegende Geschichte des Zucchero auf ARTE
"Zucchero – Maestro des Blues"
Zucchero - Maestro des Blues
Woher komme ich, wohin gehöre ich?
"Der andere Vater"
Der andere Vater
ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
"Being Jérôme Boateng"
Being Jérôme Boateng
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Neuseelands Tierwelt: Braucht es eine "Lizenz zum Töten"?
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde – Neuseeland – Lizenz zum Töten"
"Terra X" - mit Hannah Emde
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde
Weihnachtlicher Filmklassiker
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Carsten Maschmeyer bremst "Helikopter-Eltern": "In Unternehmen gibt es keine Elternsprechstunden"
Maschmeyers Erziehungsappell
Carsten Maschmeyer
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Weihnachts-Klassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf auf dem Märchen "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm.
RTL-Show rauscht nach Gottschalk-Abschied in den Quotenkeller
Quotenkrise
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Karrieren nach der Kultserie
Eine schrecklich nette Familie
Als ARD-Frau Jens Spahn nach Corona-Maskendeals fragt, druckst er nur herum
Kritik an Maskendeals
ARD-"Morgenmagazin"
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
GNTM-Siegerin Kim Hnizdo friert Eizellen ein: "Nimmt enormen Druck raus"
Social Freezing
Kim Hnizdo
Der Täter saß im Studio: Rudi Cerne über den wohl perfidesten XY-Fall
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
„Der Preis für den Ruhm“: Die Geissens werden zum Jubiläum unerwartet ehrlich
Nicht nur Vorteile
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel