Home News Film-News

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde

Weihnachtlicher Filmklassiker

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde

15.12.2025, 12.50 Uhr
von Fabian Herbst
Der Weihnachtsklassiker machte viele berühmt – doch nicht jede Karriere verlief märchenhaft. Ein Blick auf die Darsteller von damals.
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?  Fotoquelle: picture alliance / dpa | DB WDR/Degeto

Kaum ein Film gehört so fest zur Adventszeit wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Der Märchenklassiker aus dem Jahr 1973 feiert inzwischen sein 52. Jubiläum und ist aus dem Weihnachtsprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender nicht wegzudenken. Generationen sind mit Aschenbrödel, dem Prinzen und dem grantigen König aufgewachsen. Doch während der Film zeitlos blieb, verliefen die Lebenswege seiner Darsteller sehr unterschiedlich: Für manche wurde er zum Sprungbrett einer großen Karriere, für andere blieb er der bekannteste – oder letzte – Höhepunkt. Ein Blick darauf, was aus den Schauspielern von damals geworden ist.

Libuše Šafránková (Das Aschenbrödel)

Sie war der Star des Films: Libuše Šafránková. Kurz nachdem die Tschechin ihre Schauspielausbildung abgeschlossen hatte, gelang ihr mit der Titelrolle in Aschenbrödel gleich der Durchbruch. Šafránková avancierte zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Tschechien und wirkte nach dem Aschenbrödel-Erfolg in mehr als 90 Film- und Fernsehproduktionen mit. Unter anderem spielte sie die Sängerin Klara im tschechischen Filmdrama Kolya, das 1997 als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Šafránková verstarb im Juni 2021 mit 68 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung.

Derzeit beliebt:
>>Carsten Maschmeyer bremst "Helikopter-Eltern": "In Unternehmen gibt es keine Elternsprechstunden"
>>Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
>>Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
>>Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen

Pavel Trávníček (Der Prinz)

Pavel Trávníček (73), der Prinz aus Aschenbrödel, verdankte dem Film ebenfalls eine geglückte Karriere. Nach „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wurde er in weiteren Märchenfilmen besetzt. 1997 gründete er das Theater Skelet in Prag, wo er sowohl als Intendant als auch Schauspieler aktiv ist. Darüber hinaus ist er die tschechische Synchronstimme der Hollywood-Schauspieler Steve Guttenberg, Alec Baldwin und Jeff Goldblum.



Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Drehorte, Pannen und ungewöhnliche Entscheidungen: Hinter dem Märchenklassiker steckt mehr Geschichte, als man ahnt.
Weihnachts-Klassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf auf dem Märchen "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm.

Carola Braunbock (Aschenbrödels Stiefmutter)

Als Aschenbrödels böse Stiefmutter machte sich Schauspielerin Carola Braunbock, geboren in der damaligen Tschechoslowakei, einen Namen. Lange konnte sie vom Erfolg des Films aber nicht zehren. Braunbock verstarb 1978, fünf Jahre nach ihrem Auftritt in Aschenbrödel, in Berlin an den Folgen einer Krebserkrankung. Sie wurde 54 Jahre alt. Neben ihrem Auftritt in dem berühmten Märchenfilm arbeitete sie als Schauspielerin in fast 80 Film- und Fernsehproduktionen mit sowie als Sprecherin für Radio und Hörspiele.

Rolf Hoppe (Der König)

Rolf Hoppe zählte zu seinen Lebzeiten zu den bekanntesten Schauspielern der DDR. Zu verdanken hatte er das unter anderem seinen Auftritten in mehr als 400 Film- und Bühnenproduktionen als auch seiner Rolle als König in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Doch nicht nur mit seinem Engagement in dem Weihnachtsklassiker machte der Schauspieler auf sich aufmerksam. Bekanntheit erlangte der gebürtige Thüringer vor allem als Film-Bösewicht, allen voran mit seiner Rolle als Nazi-Ministerpräsident Hermann Göring in dem Film „Mephisto“ von 1981, der einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Hoppe starb im November 2018 im Alter von 87 Jahren.

Karin Lesch (Die Königin)

Im Vergleich zu ihren Vorgängern genoss Karin Lesch (88) eine eher unauffällige Karriere. Lesch, die auf Rolf Hoppes Wunsch hin, die Königin in „Aschenbrödel“ spielen durfte, agierte in verschiedenen Märchenfilmen mit, unter anderem in der „Rumpelstilzchen“-Adaption „Das Zaubermännchen“. Nach Aschenbrödel stand die Schauspielerin nur noch auf der Theaterbühne. Heute lebt sie zurückgezogen in Berlin.

Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Ricky Schroder war einst Kinderstar – später geriet er mit umstrittenen Aussagen in den Fokus der Öffentlichkeit.
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)

Daniela Hlaváčová (Aschenbrödels Stiefschwester)

Daniela Hlaváčová spielte gleich zweimal Aschenbrödels gemeine Stiefschwester. Bereits 1969, vier Jahre vor der Verfilmung des Weihnachtsklassikers, spielte die Tschechin die gleiche Rolle in einer Schwarz-Weiß-Fassung im damaligen Tschechoslowakischen Fernsehen. Auch nach „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ war Hlaváčová als Schauspielerin in mehreren tschechischen Filmen und Serien tätig, wenn auch eher in unbekannteren Rollen. Mittlerweile leitet Hlaváčová eine Kunstschule in Prag. In Filmen und Fernsehserien tritt die 78-Jährige nur noch vereinzelt auf.

Vladimír Menšík (Knecht Vinzek)

Vladimír Menšík war bereits vor „Aschenbrödel“ ein sehr gefragter Schauspieler. Der Tscheche arbeitete schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Darsteller für Film- und Theaterproduktionen. So arbeitete Menšík in den 1950er- und 1960er-Jahren bei zahlreichen Filmen und Theateraufführungen mit. Seine größten Erfolge feierte er in den 1970er-Jahren mit Streifen wie „Das Mädchen auf dem Besenstiel“, „Wie man Dornröschen wach küsst“ oder eben „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, wo er Knecht Vinzek spielte. Danach war er als Schauspieler in Fernsehserien oder Drehbuchautor tätig. Menšík starb 1988 im Alter von 58 Jahren.

Jaroslav Drbohlav (Vitek, Begleiter des Prinzen)

Jaroslav Drbohlav spielte den dunkelhaarigen Begleiter des Prinzen, Vítek. Nach Aschenbrödel ging er weiter als Schauspieler seine Wege, spielte in zahlreichen Filmen mit, war im Prager Nationaltheater sowie auf der Theaterbühne zu sehen. Doch dann traf Drbohlav ein schwerer, gesundheitlicher Schicksalsschlag. Der gebürtige Tscheche litt an einer schweren Zuckerkrankheit, erblindete und musste mit der Zeit seine Schauspielkarriere aufgeben. 1985 starb er mit nur 38 Jahren an Leberversagen.

Vítězslav Jandák (Kamil, Begleiter des Prinzen)

Vítězslav Jandák, der den blonden Begleiter Kamil spielte, ist noch heute als Schauspieler aktiv. Einen seiner größten Erfolge landete der Tscheche jedoch abseits der Schauspielerei: Von 2005 bis 2013 war er Mitglied des tschechischen Abgeordnetenhauses und von 2005 bis 2006 sogar Kultusminister seines Landes. Seit seinem Ausscheiden aus dem Parlament 2013 tritt der 76-Jährige wieder vermehrt als Schauspieler in Erscheinung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

„Der Preis für den Ruhm“: Die Geissens werden zum Jubiläum unerwartet ehrlich
Nicht nur Vorteile
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
Überraschendes Aus: ZDF setzt Krimi ab!
Programmänderung
Mordsschwestern
Lorenz Büffel wird nach Videobotschaft von Jürgen Drews im TV emotional: "Ganz großer Mensch"
Bühnenjubiläum
Lorenz Büffel und Ehefrau Emily Gierten
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Karriere nach der Serie
Eine Comedy-Ära endet
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
Emotionale Doku
Taylor Swift
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
RTL-Show rauscht nach Gottschalk-Abschied in den Quotenkeller
Quotenkrise
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Karrieren nach der Kultserie
Eine schrecklich nette Familie
Als ARD-Frau Jens Spahn nach Corona-Maskendeals fragt, druckst er nur herum
Kritik an Maskendeals
ARD-"Morgenmagazin"
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
GNTM-Siegerin Kim Hnizdo friert Eizellen ein: "Nimmt enormen Druck raus"
Social Freezing
Kim Hnizdo
Der Täter saß im Studio: Rudi Cerne über den wohl perfidesten XY-Fall
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
ZDF-Krimi enthüllt: Die dunkle Wahrheit hinter dem Austern-Züchter
"Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern"
Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern
Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?
"Wie zerrissen ist Deutschland?"
Wie zerrissen ist Deutschland?
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher