So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten

Viele kennen die beliebte Schauspielerin Barbara Wussow in ihrer Rolle als Hoteldirektorin Hanna Liebhold aus der ZDF-Fernsehreihe „Das Traumschiff“. Für ihre Gesundheit stellte sie nun ihre Ernährung um und verriet, wie sie in nur zwei Monaten zehn Kilo verlor.

Barbara Wussow zeigte ihre Transformation bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala Als Schauspielerin Barbara Wussow auf der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ vor die Kameras tritt, ist ihre beeindruckende Transformation nicht zu übersehen: Innerhalb kürzester Zeit verlor sie nämlich zehn Kilo an Gewicht - und das nicht aufgrund von Äußerlichkeiten, sondern um ihrer Gesundheit und Fitness zuliebe. Das verriet die 64-jährige im Rahmen der der Gala gegenüber „Bild": „Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl“.

Willenskraft und Wohlgefühl: Barbara Wussow über ihre Motivation hinter der Diät Um dieses Wohlgefühl zu erreichen, hielt sie sich acht Wochen lang strikt an einen strengen Ernährungsplan, welcher eiserne Disziplin erforderte. Wie ihr Speiseplan an einem Tag ausgesehen hat? Sehr minimalistisch, wie sie im Interview verriet: „Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends - nichts.“

Die Herausforderung dabei war jedoch parallel das tägliche Kochen für die Familie: „Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht.“ Sie selbst habe aber dank ihrer Willenskraft nichts davon gekostet. Dennoch ist sich die Schauspielerin bewusst, dass auch ein strenger Ernährungsplan nicht immer konsequent einzuhalten ist. Während der Dreharbeiten für das „Traumschiff“ habe sie eine Ausnahme gemacht, wie sie berichtet: „Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance.“

Familie Wussow/Fortell: Eine Schauspieler-Dynastie mit starkem Zusammenhalt Bei der Spendengala in Berlin kam Wussow nicht ohne Begleitung. An ihrer Seite präsentierte sie Sohn Nikolaus Fortell (27), der beruflich als Zauberkünstler arbeitet. Er ist begeistert von seiner berühmten Mutter: „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis - unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach.“ Seit 1990 ist Barbara Wussow mit Albert Fortell verheiratet, der ebenfalls Schauspieler ist. Neben Sohn Nikolaus hat das Schauspieler-Ehepaar noch die gemeinsame Tochter Johanna (20).

Fans der „Traumschiff“-Reihe können die 64-jährige auch schon bald wieder in ihrer Paraderolle bewundern, wenn das ZDF am 2. Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr die aktuelle Folge „Bora Bora“ ausstrahlt.

