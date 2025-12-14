44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick

Rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer zweiten Tochter hat Schlagerstar Helene Fischer in der ARD-Show "Klein gegen Groß" ihr Comeback im TV gefeiert. Im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume zeigte sie sich dabei emotional: "Wir sind maximal glücklich", sagte Fischer. Sie sei "ganz beseelt" von ihrer Zweitgeborenen und voller Dankbarkeit für ihre Familie.

Zurzeit genieße sie ihre Mutterrolle voll und ganz: "Es ist wunderschön, einfach nur zu Hause zu sein", sagte Fischer. Der Schlagerstar ("Atemlos") ging sogar auf eine Bemerkung von Kai Pflaume über ihren Partner Thomas Seitel ein. "Ich habe den besten Mann!", lobte Fischer ihn. Mit dem Tänzer ist sie seit 2018 liiert, 2021 kam ihre erste Tochter Nala zur Welt. Die Familie lebt am Ammersee.

Comeback 2026: Helene Fischers große Stadiontour mit 44 Terminen im Überblick Fischer präsentierte bei der Show ein Medley bekannter Weihnachtslieder mit einem Kinderchor und die Premiere eines eigenen Weihnachtslieds, das sie zusammen mit Rolf Zuckowski sang. "Für mich ist die Zeit vor Weihnachten die magischste Zeit des Jahres", so Fischer.

Im Sommer 2026 wird die Schlagersängerin auf die Konzertbühnen zurückkehren. 44Termine umfasst ihre Stadiontour unter dem Motto "360 Grad" – Fischer wird auf einer rundum zugänglichen Bühne inmitten ihrer Fans ihre Hits aus 20 Jahren performen. "Es wird auch wieder Zeit, dass ich für meine Fans da bin", sagte Fischer, räumte aber auch ein: "Es wird für mich eine große Herausforderung – auch mit zwei Kindern." Bei einer Pressekonferenz zur Tour hatte Fischer dazu bereits erklärt: "Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee als Mutter startet."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

