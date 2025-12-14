Home News TV-News

"Tatort: Der Elektriker": Kritik zum ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer

"Tatort: Der Elektriker"

Hilflos im Hebelift

14.12.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Tatort: Der Elektriker entführt die Ermittler Eisner und Fellner in ein Wiener Altersheim, wo ein mysteriöser Todesfall aufklärt werden muss. Ein packender Krimi voller Wiener Schmäh und menschlicher Abgründe.
Tatort: Der Elektriker
Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im "Tatort: Der Elektriker" im Altersheim. Dort gibt es einen Toten im Badewannen-Hebelift - und viel österreichisch schwarzen Humor zu begutachten.   Fotoquelle:  ORF/Dean Michael Buscher
Tatort: Der Elektriker
"Wenn wir mehr Personal hätten, wäre er nicht ertrunken." Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich von Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.   Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen. Allerdings müssen sie sich dafür beim Kartenspiel abzocken lassen.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider, rechts) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger, links) besprechen mögliche Todesursachen im Altersheim.   Fotoquelle:  ORF/Dean Michael Buscher
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält. Das Verhältnis zum grantigen Vater war nicht unvorbelastet.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Überraschende Ermittlungsergebnisse! Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg

Würde ein deutscher "Tatort"-Krimi im Altersheim spielen, wäre es wahrscheinlich ein Sozialdrama rund um Vereinsamung und Pflegenotstand. Themen, die auch in der Wiener Folge "Tatort: Der Elektriker" mitschwingen – und doch hat der Krimi mit Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) so viel intelligenten Schmäh, dass dieser Sonntagabend trotz Mord, Siechtum und tragischer Schicksale auch etwas Warmes hat. Der Fall beginnt mit einem wahren Griesgram: Heimbewohner Danijel Filipovic (Roman Frankl), der ehemalige Haustechniker, schimpft und pestet gegen alles, was ihm begegnet. Auch Tochter Linda (Gabriela García-Vargas) bleibt nicht verschont. Weil sie die schlechte Miene zum üblen Spiel ihres alten Herrn bereits kennt, kommt Linda deshalb extra regelmäßig am Badetag – um die Zeit mit dem Vater zu minimieren. Just ein solcher Badetag verläuft nun tragisch.

ARD
Tatort: Der Elektriker
Kriminalfilm • 14.12.2025 • 20:15 Uhr

Als der Pfleger den Patienten freischwebend im Hebelift über der Wanne für den Badegang vorbereiten will, fällt nach einem Rauchalarm der Strom im Hause aus. Hektisch laufen Menschen durch Gänge, jeder von ihnen reagiert in irgendeiner Weise auf den Notfall. Als sich nach kurzer Zeit alles wieder beruhigt, liegt Filipovic tot in der Badewanne. Wer hat den Hebelift bewegt? Oder war es gar ein Unfall?

Moritz Eisner und Bibi Fellner nehmen Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) unter die Lupe. Von scharfen Beobachtern wie Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider), einem ehemaligen Oberkellner, lassen sich die Ermittler aber auch die Charaktere und Beziehungen im Heim erklären. Aufschlussreiche Aussagen lässt sich das verschmitzte Informaten-Duo allerdings teuer bezahlen: Bibi und Moritz müssen mit den alten Kartenfüchsen das in Österreich beliebte Kartenspiel Schnapsen spielen, bei dem die Ermittler viele "Bummerl" einsammeln. So heißen die Verlustpunkte beim Schnapsen.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte"
>>„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf
>>"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Der erste Auftritt von Helene Fischer nach ihrer Babypause
>>"Friesland – Geisterstunde": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maxim Mehmet

Genre-Hopping in Wien: eine gut genießbare Melange

Da die Singles Eisner und Fellner bekanntlich selbst nicht mehr die Jüngsten sind, lässt sie die Ermittlung im Altersheim keinesfalls kalt. Während sie mit Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer) das Altenheim im Modell nachbauen, um die Bewegungen der Protagonisten in den wenigen hektischen Minuten des Stromausfalls nachzuvollziehen, denkt man schon mal darüber nach, ob und wie man selbst an einem Ort wie jenem leben würde. Zumal Moritz im Heim eine Frau im Rollstuhl wieder trifft, mit der ihn früher wohl etwas verband. Selbstredend lässt Bibi nicht locker und will herausfinden, welche alte Geschichte ihr Freund vor ihr verheimlicht.

Der Wiener Krimi unter der Regie von Harald Sicheritz (Buch: Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg) ist ein Film zwischen vertracktem Rätsel der Marke Agatha Christie, dem Nachdenken über Vergänglichkeit und liebevollen Hinweisen, wie man mit Freundschaft und Solidarität selbst der letzten Phase des Lebens noch etwas abgewinnen könnte. Sei es durch genüssliches Rauchen trotz Rauchmelder, Schnapsen und die Akzeptanz des Verlierer-Bummerls oder die Erkenntnis: Am Ende ernten wir das, was wir im Leben säten. Selbst Moritz erkennt dies – und arbeitet ein Stück seiner Vergangenheit im Krimi auf. "Tatort: Der Elektriker" ist kein Wiener Meisterwerk, aber ein Film, der gekonnt zwischen den Genres hüpft und Gefühle rund um die schweren Themen eines Altersheims zu einer gut genießbaren Melange verrührt.

Tatort: Der Elektriker – So. 14.12. – ARD: 20.15 Uhr

Überraschende Fakten: Das Geheimnis der ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops"
Seit 2002 fesseln "Die Rosenheim-Cops" mit spannenden Kriminalfällen und bayerischem Charme. Drehorte wie Rosenheim und Kufstein ziehen zahlreiche Fans an. Wir werfen einen Blick auf die Fakten zum ZDF-Dauerbrenner, die du sehr wahrscheinlich noch nicht kanntest.
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Havana Joy: "Die Unterdrückung findet heute sehr viel subtiler statt"
Vergessene Musikerinnen
"Mozart/Mozart"
Wenn statt Schneeflocken die Fetzen fliegen
"Weihnachtsüberraschungen"
Weihnachtsüberraschungen
"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball
Festliches TV-Highlight
Die Beatrice Egli Show
„Frühling“ im ZDF: Drei neue Folgen mit Simone Thomalla als Katja Baumann
Dorfhelferin im Einsatz
Simone Thomalla
Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo
Quotenkrise
"Die Stefan Raab Show"
Daniel Craig sucht wieder einen Mörder – darum ist sein letzter "Knives Out"-Fall so böse wie nie
Priester im Krimi
"Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery" | Netflix
"Enttäuschungen gehören nun mal zu meinem Beruf": Morgane Ferru über das Leben als Schauspielerin
Morgane Ferrus Weihnachten
Morgane Ferru im Interview
"Zürich-Krimi – Borchert und die Glut des Bösen": Kritik zum Film mit Christian Kohlund
Moralisches Dilemma
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Glut des Bösen"
Eurovision Song Contest: Datum für deutschen Vorentscheid in der ARD steht fest
ESC-Jubiläum
"Eurovision Song Contest"
Fast abgesetzt! So knapp entgingen die Rosenheim-Cops dem Serien-Aus
Rettung der ZDF-Krimiserie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
Hollywood-Skandal
Carl Rinsch
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
"Die Inkarnation des Bösen": "Grip"-Moderator nennt seinen Favoriten unter allen getesteten Autos
PS-starke Jubiläumsshow
Grip - Das Motormagazin
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Google-Rückblick 2025: Die Deutschen googelten nach Haftbefehl am häufigsten
Die Such-Trends
Das Google-Logo
15 Jahre „Die Geissens“: Jetzt sprechen sie über die Schattenseiten des Erfolges
Fluch und Segen
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue Heimkino-Highlights
"Afterburn"
Überraschendes Aus: ZDF setzt Krimi ab!
Programmänderung
Mordsschwestern
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
„Bauer sucht Frau“: Privater Einblick ins Leben von Rekord-Bauer Friedrich
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Bjarne Mädel verrät: "Weihnachten ist bei mir ein bisschen unwichtig geworden"
Weihnachten als Beobachter
Bjarne Mädel
Lorenz Büffel wird nach Videobotschaft von Jürgen Drews im TV emotional: "Ganz großer Mensch"
Bühnenjubiläum
Lorenz Büffel und Ehefrau Emily Gierten
Teils sechsstellige Beträge: Das haben die Stars bei "Ein Herz für Kinder" gespendet!
Spendengala
Johannes B. Kerner sitzt mit Lukas Podolski und Kindern auf der Couch der Sendung "Ein Herz für Kinder".
"War komplett sprachlos": Johannes B. Kerner erinnert sich an Anruf von Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel
Überraschungsszene
Zendaya