Steigende Verkehrstote bei Radfahrern: „Tatort“ mit Ulrike Folkerts greift reales Problem auf

Tödliche Gefahr

Steigende Verkehrstote bei Radfahrern: „Tatort" mit Ulrike Folkerts greift reales Problem auf

02.03.2026, 12.27 Uhr
von Eric Leimann
Im "Tatort: Sashimi Spezial" geraten Lena Odenthal und Johanna Stern in ein gefährliches Geflecht aus Radfahrern, Autolenkern und einem tödlichen Unfall. Ein Mitglied des Fahrradkurier-Kollektivs Velo Punks wird Opfer eines grausamen Verbrechens. Die Kommissarinnen ermitteln undercover.
Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) tauschen sich über den Stand der Ermittlungen aus.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln im "Tatort: Sashimi Spezial" unter Fahrradkurieren. Die "Velo Punks" geben sich politisch radikal. Warum musste einer von ihnen dran glauben?  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Logistikunternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober) könnte in den Fall verwickelt sein. Sein - angeblich gestohlener - Transporter hat das Opfer überfahren.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Auch ungewöhnliche "Formate" werden transportiert. Johanna Stern (Lisa Bitter) darf in ihrer Undercover-Mission als Fahrradkurierin nicht zimperlich sein.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Der Leitende Polizeidirektor Breising (Bernd Hölscher) will die Unstimmigkeiten mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ausräumen.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox) machen sich Sorgen wegen der gefährlichen Undercover-Mission ihrer Kollegin Johanna.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Welchen Plan verfolgt Zoe (Antje Traue) vom Fahrrad-Kollektiv "Velo Punks"?   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Im "Tatort: Sashimi Spezial" lernte man ein trotziges Fahrradkurier-Kollektiv kennen, von dem ein Mitglied tödlich und absichtlich von einem Lieferwagen überfahren wird. Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln. Letztere "undercover" als Fahrradkurierin.

An welche empfehlenswerten deutschen Kinofilme erinnerte der Klassenkampf auf Speichen? Und stimmt es, dass die Zahl der im Verkehr getöteten Fußgänger und Radfahrer steigt, während sie bei den Autofahrern deutlich zurückgeht?

Darum ging es im "Tatort: Sashimi Spezial"

Lena Odenthal und Johanna Stern (Lisa Bitter) mussten herausfinden, warum ein Mitglied des linksidealistischen Fahrradkurier-Kollektivs "Velo Punks" überfahren worden war. Kurz davor wollte sich der junge Mann selbst wegen Drogenhandels anzeigen. Johanna Stern heuerte daraufhin selbst als Fahrerin an und gewann das Vertrauen der Rädelsführer Theo (Camill Jammal) und Zoe (Antje Traue).

Was trieb diese Truppe neben dem klassischen Kuriergeschäft, bei dem offenbar nicht genug abfällt, um die angestrebten fairen Löhne zu zahlen? Was hatten der undurchsichtige Logistik-Unternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober) und Polizeidirektor Breising (Bernd Hölscher) mit der Sache zu tun?

Darum ging es wirklich im "Tatort: Sashimi Spezial"

Tatort-Veteran Stefan Dähnert (64), der schon legendäre Folgen für Lena Odenthal schrieb wie "Tod im Häcksler" (1991) oder zuletzt die bärenstarke Episode "Lenas Tante" (2023), schaut sich in diesem nicht immer überzeugenden Krimi ein linkes Kollektiv an.

Die "Velo Punks" haben nicht nur Autos zum gemeinsamen Feind erklärt, sondern auch die Ausbeutung des kapitalistischen Systems. Dass die gerade bei Lieferdiensten überdeutlich sichtbar wird, ist eine Tatsache, die schon andere "Tatorte" wie die Berliner Folge "Erika Mustermann" oder die Kölner Weihnachtsfolge "Des anderen Last" thematisierten.

Im "Tatort: Sashimi Spezial" stellt Dähnert jedoch eine andere Frage, die man bereits aus gefeierten Kinofilmen wie "Die fetten Jahre sind vorbei" (2004) oder "Und morgen die ganze Welt" (2020) kennt: Wie radikal darf linker Idealismus sein, beim Versuch, die Welt zu retten?

Mehr Verkehrstote 2025: Unfallbilanz für Deutschland veröffentlicht

Auf Deutschlands Straßen sind im vergangenen Jahr mehr Menschen bei Verkehrsunfällen um Leben gekommen als im Vorjahr. Insgesamt starben 2025 laut der Unfallbilanz des Statistischen Bundesamts 2.814 Menschen im deutschen Straßenverkehr. Das waren 44 Menschen oder zwei Prozent mehr als 2024. Im statistischen Trend ist die Zahl der Verkehrstoten jedoch seit Jahrzehnten rückläufig.

Anders bei Fahrradfahrern: 2024 starben 441 Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland. Damit war ungefähr jeder sechste Verkehrstote ein Radfahrer. Die Zahl der getöteten Radfahrenden liegt im Trend der letzten Jahre leicht höher als vor zehn Jahren. Beobachtet wird ein Anstieg um gut zehn Prozent gegenüber 2014, obwohl die Gesamtzahl der Verkehrstoten im selben Zeitraum gesunken ist.

Demografie und Ablenkung als Risikofaktoren im Straßenverkehr

Über die letzten zehn Jahre ist die Gesamtzahl der Verkehrstoten deutlich zurückgegangen – um gut 20 Prozent. Bestimmte Gruppen wie Radfahrer und Fußgänger profitieren jedoch nicht im gleichen Maß von diesem Trend, hier zeigen sich teils gegenläufige Trends.

Mehrere Gründe werden von Experten genannt: In vielen Städten nimmt der Radverkehr zu (Alltagsradeln, Pedelecs, Lieferdienste). Dazu werden immer mehr Wege zu Fuß zurückgelegt – unter anderem, weil immer mehr Menschen in Städten leben, aus Fitnessgründen ("Schrittziel") oder zum Klimaschutz.

Autos wurden dagegen in den letzten Jahrzehnten deutlich sicherer (Airbags, Crashtests, Fahrassistenzsysteme), wovon vor allem Insassen profitieren. Radfahrende und Fußgänger blieben jedoch weitgehend ungeschützt. Auch die Demografie – viele vulnerable Ältere sind unterwegs – und persönliche Ablenkung (Kopfhörertrend) werden als Argument für diese Entwicklung genannt.

„Tatort: Explosive Mischung“: Neuer Odenthal-Fall nach Geldautomaten-Sprengung

Die kommende Folge "Tatort: Explosive Mischung" wurde Ende 2025 abgedreht. Sie spielt überwiegend nachts und soll (weitgehend) in Echtzeit stattfinden. Regie führte Martin Eigler. Odenthal und Stern ermitteln nach der Sprengung eines Geldautomaten, bei der der Anführer einer stadtbekannten Bande tot zurückbleibt. Die Kommissarinnen verschlägt es bei ihren Nachforschungen in ein Viertel, in dem Machtkämpfe toben und die Polizei einen schweren Stand hat. Dieser Film könnte nach der Sommerpause 2026 zu sehen sein.

Gerade entsteht schon der übernächste Fall mit dem Arbeitstitel "Tatort: Im Nebel". Es geht um Ghosting, einen toten jungen Mann und seine Ex-Freundin, von der er sich von einem Tag auf den anderen getrennt hatte, mit der er nie wieder ein Wort wechselte und die er damit in tiefe Verzweiflung stieß. Jana McKinnon spielt diese junge Frau. Das Drehbuch zum Odenthal-Film Nr. 85 schrieb Karlotta Ehrenberg ("Tatort: Restschuld"). Regie führt Saralisa Volm, die zuletzt den Dresdner Neujahrsfall "Tatort: Nachtschatten" inszenierte. Dieser Krimi dürfte erst 2027 im Programm des Ersten auftauchen.

Tatort

