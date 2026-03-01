Home News Streaming-News

Neue Serie "Young Sherlock": So tickte der Meisterdetektiv in jungen Jahren

Sherlock Holmes' erster Fall

"Young Sherlock" bei Prime Video: Guy Ritchie zeigt den jungen Sherlock Holmes

01.03.2026, 18.34 Uhr
von Julian Weinberger
Mit "Young Sherlock" bringt Guy Ritchie den Kult-Detektiv als jungen Ermittler zurück auf den Bildschirm. Die Prime-Video-Serie stellt einen neuen Rekord auf.
"Young Sherlock"
Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) studiert in Oxford. Doch schon bald gehört seine Aufmerksamkeit nicht länger den Vorlesungen.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
"Young Sherlock"
In James Moriarty (Dónal Finn, links) lernt Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) einen faszinierenden Zeitgenossen kennen.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
"Young Sherlock"
Welches Geheimnis hütet die chinesische Prinzessin Gulun Shou'an (Zine Tseng)?  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
"Young Sherlock"
Hero Fiennes Tiffin kennt man vor allem aus der "After"-Filmreihe. Nun schlüpft er in die Rolle des bekanntesten Filmdetektivs der Welt.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
"Young Sherlock"
Auch Oscar-Gewinner Colin Firth (Mitte) folgte bei "Young Sherlock" dem Ruf von Star-Regisseur Guy Ritchie.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC

Guy Ritchie und Sherlock Holmes – das passt einfach: Zwei Kinofilme über den berühmten Meisterdetektiv und seinen treuen Gefolgsmann John Watson spielten 2009 und 2011 mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen ein. Ein dritter Film ist seit Langem angekündigt, Konkretes war bisher aber nicht zu vernehmen. Statt dem erwachsenen Helden aus der weltberühmten Baker Street 221B widmet sich Ritchie nun dem jüngeren Ich des Superhirns: in der Serie "Young Sherlock" (ab 4. März, Prime Video).

Auch wenn die Helden der Verfilmungen, Robert Downey Jr. und Jude Law, in der achtteiligen Serienadaption von Andrew Lanes Romanreihe nicht mit an Bord sind, scheint die Sherlock-Mania ungebrochen. 223 Millionen Mal wurde der erste Trailer zu "Young Sherlock" innerhalb einer Woche geklickt. Öfter war dies zuvor bei keiner Prime-Video-Eigenproduktion der Fall – nicht einmal bei "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht".

"Young Sherlock“: Ursprünge des Meisterdetektivs erzählt

Die Geschichte von "Young Sherlock" folgt der 18-jährigen Titelfigur (Hero Fiennes Tiffin, "After"-Filmreihe) in seiner Studienzeit in Oxford. Schon bald gilt dessen Aufmerksamkeit nicht mehr den Vorlesungen, sondern einer Mordermittlung – erst recht, als Sherlock selbst zum Verdächtigen wird. Um seine Unschuld zu beweisen und den Fall zu lösen, begibt er sich auf eine weltumspannende Ermittlung und mitten hinein in eine Verschwörung. An seiner Seite: James Moriarty (Dónal Finn, "Das Rad der Zeit") und die chinesische Prinzessin Gulun Shou'an (Zine Tseng).

Murder Mystery vor der historischen Kulisse des viktorianischen Londons trifft Kult-Detektiv: "Young Sherlock" vereint zwei beliebte Motive aus der Film- und Serienwelt. Obendrein folgten dem Ruf von Regisseur und Produzent Guy Ritchie eine Menge Stars: Neben Oscar-Gewinner Colin Firth ("The King's Speech") gehören Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love") und Natascha McElhone ("Californication") zum Ensemble.

Insofern schwärmte Hauptdarsteller Hero Fiennes Tiffin gegenüber dem Branchendienst "Tatler" nicht umsonst über seine Rolle: "Größer geht es nicht!" Er sei ein großer Fan des Meisterdetektivs, beteuerte der 28-Jährige. Zwar habe er auch Ritchies Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. sehr gemocht, dennoch verbinde er mit dem Ermittlergenie einen anderen Schauspieler, wie Fiennes Tiffin zugab: "Wenn ich meine Augen schließe und Sherlock sehe, dann ist es Benedict (Anm. d. Red. Benedict Cumberbatch, Hauptdarsteller der BBC-Serie 'Sherlock')."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
