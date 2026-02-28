Home News TV-News

„Bares für Rares“: Diese angeblichen Schätze waren dreiste Fakes

Große Enttäuschung

28.02.2026, 11.41 Uhr
von Julian Flimm
Rost, Patina, Edelsteine — alles wirkte echt. Doch vor laufender Kamera zerplatzten große Hoffnungen, als Experten gnadenlos die Wahrheit enthüllten.
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Horst Lichter hat in der Trödelshow schon einige Fälschungen erlebt.  Fotoquelle: ZDF/Frank Hempel

Bei „Bares für Rares“ entscheiden oft Sekunden darüber, ob ein Objekt zum Geldsegen oder zur Enttäuschung wird. Kaum liegt ein vermeintlicher Schatz vor den Experten, wächst die Hoffnung auf ein lukratives Geschäft — doch nicht selten folgt die Ernüchterung. Denn hinter scheinbar alten, seltenen Stücken verbergen sich immer wieder geschickte Fälschungen, die erst bei genauer Prüfung auffliegen.

„Bares für Rares“: Fake-Werbeschild fliegt auf

Ein Fall aus dem Juni 2024 sorgte für Aufsehen: Ein Mann brachte ein vermeintlich altes Emaille-Werbeschild der „Wanderer Werke“ mit, das optisch stark gealtert wirkte – Rostspuren inklusive. Der Verkäufer präsentierte es stolz als Original, wohlwissend, dass solche Schilder auf Sammlerbörsen hohe Preise erzielen können.

Doch Experte Detlev Kümmel griff kurzerhand zu einem Desinfektionstuch – und rieb die vermeintlichen Altersflecken einfach ab. „Wenn ich das hier mit einem feuchten Lappen so sauber bekomme, dann ist das keine Patina. Das ist einfach nur aufgetragen“, erklärte Kümmel und entlarvte das Objekt als Fälschung. Auch Moderator Horst Lichter konnte seinen Ärger nicht verbergen: „Ich find’s traurig, dass man sich mit solcher Energie bemüht, Leute zu täuschen“ .

Experte zerstört Alters-Mythos um schwere Truhe

Ein anderer aufsehenerregender Fall drehte sich um eine massiv wirkende Truhe, die angeblich aus der Barockzeit stammen sollte. Die Einlegearbeiten, Schnitzereien und das verwendete Holz schienen auf den ersten Blick zu überzeugen. Doch auch hier war es Detlev Kümmel, der den Anschein zerschlug. „Das ist keine barocke Truhe. Die ist nicht 300 Jahre alt, sondern vielleicht 30“, erklärte er deutlich.



Vor allem die verwendete Schraubtechnik und die Maserung des Holzes deuteten auf einen modernen Nachbau hin. Der Verkäufer hatte sich – mutmaßlich – von einem Trödler täuschen lassen oder selbst gehofft, eine Lücke im System auszunutzen. In jedem Fall platzte die Illusion mitten in der Expertenhalle – live vor laufender Kamera. Der Fund wurde zum Flop.

Händler-Duell bei „Bares für Rares“: Waldi gegen Jos eskaliert
Dieses Mal wird es bei „Bares für Rares“ unbequem, schimmernd und süß. Außerdem pflegen zwei Händler ihre freundschaftliche Rivalität.
„Bares für Rares“ vom 4. Februar 2026
"Bares für Rares": Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.

Flohmarkt-Fund entpuppt sich als wertlos

Auch andere Möbelstücke können zur großen Täuschung werden – etwa eine scheinbar historische Sitzgarnitur, die mit viel Aufwand zum Antiquitätenstück stilisiert worden war. Der Besitzer hatte sie auf einem Flohmarkt erworben und hoffte auf einen hohen Verkaufspreis bei „Bares für Rares“.

Doch die Experten machten kurzen Prozess: Das Set war ein Nachbau, die angeblichen Spuren des Alterns waren künstlich aufgetragen. „Das tut mir richtig leid, aber hier wurde jemand hinters Licht geführt“, lautete die Expertise. Der Verkäufer musste das Studio mit leeren Händen verlassen – und mit einer gehörigen Portion Frust.

Emotionaler Moment: Schmuckstück enttäuscht bei „Bares für Rares“

Besonders bitter wird es, wenn es um Schmuck geht – so geschehen im März 2025. Eine Verkäuferin präsentierte ein mit Edelsteinen besetztes Broschenstück, das ihrer Aussage nach aus dem Besitz ihrer Großmutter stammte. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel begutachtete das Objekt genau – und stellte fest: keine Edelsteine, keine Edelmetalle, keine historische Relevanz.

„Das ist ein modernes Schmuckstück ohne nennenswerten Materialwert“, so ihre Einschätzung. Die emotionale Enttäuschung war der Besitzerin deutlich anzusehen. Der erhoffte Geldsegen blieb aus – und die Brosche wurde kurzerhand wieder eingepackt.

