Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow

Iris Berben spricht über ihren Lebensgefährten Heiko Kiesow (64) – und bei diesem Thema offenbart die sonst so souverän wirkende Grande Dame des deutschen Films eine überraschend persönliche, selbstkritische Analyse. In der „NDR Talk Show“ gewährte die 75-Jährige seltene Einblicke in ihre Beziehung mit Heiko Kiesow – authentisch, reflektiert und ganz ohne Glamourfilter.

Seit fast 20 Jahren sind Iris Berben und der Stuntman Kiesow ein Paar. Doch über ihr Privatleben verliert die Schauspielerin nur selten Worte. Umso bemerkenswerter ist das, was sie nun öffentlich sagt. Über sich selbst, über die Liebe und über sein Leben an ihrer Seite.

Iris Berben über sich: „Ich glaube schon, dass ich sehr anstrengend bin“ Ein Satz, der aufhorchen lässt. Iris Berben bezeichnet sich selbst als „extrem ungeduldig, extrem schnell und sehr emotional“. Eigenschaften, die sie nicht beschönigt, sondern klar benennt. Sie ist sich bewusst, dass das Zusammenleben mir ihr nicht immer einfach ist.

„Ich glaube schon, dass ich sehr anstrengend bin“, sagt sie offen. Und ergänzt, dass manchmal „die Geschwindigkeit eines anderen Menschen nicht die Geschwindigkeit ist, die man selber hat.“ Es sind schonungslos ehrliche, selbstkritische Worte – aus dem Mund einer Frau, die seit Jahrzehnten zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Film- und Fernsehlandschaft zählt.

Beziehung im Rampenlicht – was Heiko Kiesow aushalten muss Iris Berben und Heiko Kiesow lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zum ZDF-Zweiteiler „Afrika, mon amour“ kennen. Seit 2007 sind sie offiziell ein Paar. Doch das Leben an der Seite einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands birgt besondere Herausforderungen. „Mit jemandem zu leben, der wie ich ein Leben führt, wo auch eine Menge Öffentlichkeit ist, ist für jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit steht, schon auch ein Schritt“, erklärt Berben.

Und dann folgt der Satz, der ihre Beziehung auf den Punkt bringt: „Du musst eine Menge aushalten.“ Sie schildert Situationen, in denen sie in der Öffentlichkeit begeistert begrüßt und umarmt werde, während ihr Partner danebenstehe und kaum wahrgenommen werde. Für sie sei dies „ein Unding“. Sie betont in diesem Zusammenhang stolz, dass Heiko Kiesow damit „sehr souverän“ umgehe.

Iris Berben, Heiko Kiesow und das Geheimnis ihrer Langzeitbeziehung Seit gut zwei Jahrzehnten gehen Iris Berben und Heiko Kiesow gemeinsam durchs Leben. Eine Hochzeit? Die kommt für sie nicht infrage. Vier Heiratsanträge soll sie in ihrem Leben bereits erhalten haben, jeden habe sie abgelehnt. Nicht aus Ablehnung gegenüber der Liebe, sondern aus Überzeugung. Iris Berben versteht sich als „Kind der 60er Jahre“.

In dieser Zeit sei sie sozialisiert und politisiert worden. Die Ehe habe für sie nie eine zentrale Rolle gespielt. Das Ideal der Unabhängigkeit habe sie stets geleitet. „Ich habe keinen Grund für eine Ehe gesehen“, so Berben. „Meine letzte Beziehung hielt 32 Jahre, meine jetzige dauert schon 19 Jahre. Das sind doch eheähnliche Verhältnisse“, erklärt sie weiter. Der Rest sei für sie „reine Papiersache“. Berben betont, keine grundsätzliche Ehegegnerin zu sein. Für ihr eigenes Leben brauche sie jedoch keinen Trauschein.

„Ein fast perfekter Antrag“: Parallelen zwischen Film und Realität? Aktuell ist Iris Berben gemeinsam mit Heiner Lauterbach (72) in der romantischen Kino-Komödie „Ein fast perfekter Antrag“ zu sehen. Darin spielt sie eine unabhängige Kunstprofessorin, die sich 40 Jahre nach einem misslungenen Heiratsantrag plötzlich erneut mit der Vergangenheit konfrontiert sieht. Ihr Film-Partner versucht, sie zurückzugewinnen.

Es ist eine Geschichte über die späte Chance auf einen Neuanfang und die Überwindung von Gegensätzen. Ob es Parallelen zu ihrem eigenen Leben gebe? Offiziell äußert sich Iris Berben dazu nicht. Doch auffällig ist: auch privat setzt sie auf Partnerschaft statt Konvention.

Iris Berben über Liebe: Veränderung als Chance In der Talkshow sprach Iris Berben nicht nur über Herausforderungen, sondern auch über das große Glück von Langzeitbeziehungen. Sie betont, dass es zum Leben dazu gehöre, sich zu verändern. Niemand bleibe über Jahrzehnte derselbe Mensch. Das eigentliche Glück bestehe darin, dass sich beide Partner weiterentwickelten – und dennoch immer wieder zueinanderfänden.

Es ist ein leiser, aber kraftvoller Gedanke. Insbesondere, weil Iris Berben keine Märchen erzählt und keine perfekten Bilder zeichnet, sondern Unterschiede zulässt.

Iris Berben und Heiko Kiesow: Liebe ohne Trauschein – aber mit Respekt Das Paar ist ohne Hochzeit und ohne großes Liebes-Getöse glücklich. Für beide zählen Offenheit, Reflexion und Respekt weitaus mehr. Die Schauspielerin weiß um ihre Intensität, um ihre Ungeduld und ihre Emotionalität. Sie weiß, dass ihr Partner damit umgehen muss – und kann.

Womöglich liegt genau darin das Geheimnis ihrer Beziehung. Nicht im perfekten Antrag, sondern im ehrlichen Umgang miteinander. Iris Berben zeigt sich in diesen seltenen Momenten nicht als Filmikone, sondern als Frau mit Ecken und Kanten. Genau das macht ihre Worte über Heiko Kiesow authentisch und wertvoll.