Home News TV-News

„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus

Set-Geheimnisse

„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus

26.02.2026, 15.34 Uhr
Seit Jahren ist Hans Sigl das Gesicht des „Bergdoktors“. Doch hinter den Kulissen übernimmt er eine Rolle, die weit über die des Hauptdarstellers hinausgeht.
"Backstage - Der Bergdoktor
Am Set ist Sigl (rechts) für das ganze Team da.  Fotoquelle: ZDF
"Der Bergdoktor"
Als Hauptdarsteller in der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" habe er eine besonder Verantwortung, sagt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri

Seit 2008 ist der österreichische Schauspieler Hans Sigl im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" als Martin Gruber zu sehen. Doch nicht nur in der Vorabendserie ist er für die Menschen da. Auch am Set hat es sich der 56-Jährige zur Aufgabe gemacht, für das Team eine Stütze zu sein. "You'll never walk alone, ist das Ding", erklärt er sein Motto bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel. Das ZDF begleitete den Dreh für "Backstage – der Bergdoktor". Die zwei Folgen der Reportage sind in der Mediathek zu sehen.

So arbeitet Hans Sigl am „Bergdoktor“-Set

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, startet im ZDF bereits die 19. Staffel von Der "Bergdoktor". Nach so vielen Jahren ist aus Cast und Crew ein eingespieltes Team geworden – etwas, das bei Blicken hinter die Kulissen immer wieder spürbar wird. „Man weiß genau, wann es ein bisschen anstrengend wird, man sieht den Kolleginnen und Kollegen an: Der braucht jetzt mal Zuwendung oder Hilfe“, erzählt Hauptdarsteller Hans Sigl.

Dabei spiele es für ihn keine Rolle, ob er einem Schauspielkollegen, einer Kamerafrau oder einem Assistenten unterstützend zur Seite steht. „Am Ende des Tages sind hier alle gleich wichtig“, betont auch eine Praktikantin vom Set. Sigl kann dem nur beipflichten – und gibt offen zu: „Das ist so etwas, da kriege ich fast Tränen in den Augen.“

Derzeit beliebt:
>>Gil Ofarim privat: Therapie, Familie, Wohnung – so lebt der Dschungelcamp-Star
>>Heidi Klum trifft mit Tom Kaulitz auf ihren Ex-Freund
>>Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
>>"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"

Kollegen schwärmen: So erleben sie Hans Sigl wirklich

Auch seine Kolleginnen und Kollegen schätzen diese Haltung sehr. Heiko Ruprecht, der in der Serie Hans Gruber spielt, schwärmt von seinem Serien-Bruder: „Ein Frontmann, wie er im Buche steht.“ Fan-Liebling Ronja Forcher, die als Lilli Gruber ebenfalls seit der ersten Folge dabei ist, beschreibt es so: „Du kannst nichts vor ihm verstecken, auch wenn du es vielleicht manchmal gerne willst. Er schaut drauf, dass das Schiff weiterfährt und dass alles am Laufen bleibt.“

"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Ronja Forcher, bekannt als Lilli aus „Der Bergdoktor", wagte 2017 den Schritt in den „Playboy". Trotz Zweifeln über ihren Körper entschied sie sich für das Nackt-Shooting. Hans Sigl lobte ihren Mut und die Aktion als „verrückt, aber toll". Doch was sagte ihr Mann Felix Briegel dazu?
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.

Auch Hans Sigl selbst ist sich dieser Rolle bewusst. „Über die Zeit und im Laufe der Arbeiten, die ich gemacht habe, ist mir klar geworden, dass man als Schauspieler, der immer da ist, als Hauptdarsteller eine Verantwortung hat – dem Team gegenüber, der Situation gegenüber“, erklärt er. Eine kleine Unachtsamkeit könne schnell große Wirkung entfalten: „Man kann mit einer achtlosen Geste den ganzen Tag des Teams versauen“, weiß der 56-Jährige.

Den Humor verliert Sigl dabei dennoch nicht. Bei „Kuss- oder kussähnlichen Szenen“, erzählt er augenzwinkernd, bestelle er sich vorher gern „ein Lachsbrot mit Zwiebeln – einfach als Gag“. Die Kolleginnen hätten das stets mit Humor genommen.

  Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Ex-"Polizeiruf 110"-Star: Aus diesem Grund verpasste Jaecki Schwarz den Mauerfall
TV-Ikone
Jaecki Schwarz
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
GZSZ-Star spricht über "diffuse Angst" in den Wechseljahren: "Habe mich sehr allein gefühlt"
Offene Worte zu Lebensveränderungen
Eva Mona Rodekirchen
"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
Cold Case
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Armin Rohde sorgt für Aufsehen: Klare Worte zur Weltlage
Scharfe Kritik
Armin Rohde
Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?
Weasley-Zwillinge
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
Theresa „Uri“ Brunner geht: Ursula Eber verlässt „Dahoam is Dahoam“
Nach fast 20 Jahren
Dahoam is Dahoam
Cal Hockley aus „Titanic“: Billy Zanes Karriere nach dem Mega-Erfolg
Meistgehasster Film-Fiesling
Titanic (1997)
Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
RomCom-Premiere für Iris Berben und Heiner Lauterbach: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Romantische Komödien
Ein fast perfekter Antrag
Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden
Monster-Allianz
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI
Kontroversen um Scream 7
Scream VI
Als Mario Basler gegen Frauenfußball ätzt, reicht es SWR-Moderatorin: "Einfach mal die Fresse halten"
Basler-Kontroverse
Mario Basler
Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
Dramedy-Serie
How to Kill Your Sister
"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger
Nachwuchs in Sicht
Laura Papendick
Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt
Gewinnspiel-Verzögerung
Finale im Dschungelcamp
"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung
Basler-Debüt
Sturm der Liebe
"Hier passiert nichts mehr": DAZN schaltet vor Spielende in die Werbung – Fans sind entsetzt
Werbeunterbrechung
Champions League
Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
Fanbegegnung
Melissa Naschenweng
"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
Spannende Krimireihe
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
Kulinarische Abenteuer
Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
Kabarettabend
Dod - Das Leben ist das Ende
"Ich habe keine Disziplin": Diese Deutsche erobert gerade Hollywood
Schauspielkarriere
Vicky Krieps
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.