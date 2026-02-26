Home News Star-News

„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht

So wohnt er

26.02.2026, 15.41 Uhr
von Annika Schmidt
Auf dem Bildschirm der gefeierte TV-Arzt — privat sucht Hans Sigl vor allem eines: Ruhe. Wie er wirklich lebt und warum der Ammersee für ihn so besonders ist.
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl spricht über das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor".  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Vor der Kamera kämpft er als „Bergdoktor“ in dramatischer Alpenkulisse um jedes Leben — doch abseits der Dreharbeiten sucht Hans Sigl vor allem Stille und Normalität. Sein privates Glück hat der Schauspieler nicht im Rampenlicht, sondern in einem Haus am Ammersee gefunden, wo Natur, Familie und Rückzug wichtiger sind als Promi-Events und Blitzlichtgewitter.

Hans Sigl privat: Ehe, Kinder und Familienleben

"Bin wahnsinnig gerne Wahlbayer", erklärt Hans Sigl im Gespräch mit der AZ. Am Ammersee wohnt der gebürtige Österreicher zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Bereits seit 16 Jahren sind die beiden verheiratet. Die Fotografin brachte drei Kinder mit in die Ehe. Zuvor war Susanne mit dem Musiker Hubert Kemmler verheiratet, der unter seinem Künstlernamen Hubert Kah in den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Hans Sigl hat einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller. Finanziell ausgesorgt hat der "Bergdoktor" schon seit langem. Seit 17 Jahren verkörpert er erfolgreich Dr. Martin Gruber. Doch auch als Moderator spült Hans Sigl Geld in die private Tasche. Zu seinem Vermögen hat der 55-Jährige bis jetzt keine klare Aussage getroffen, doch es soll sich auf 1 bis 5 Millionen Euro belaufen. Damit gehört er zu den finanziell erfolgreichsten Schauspielern Österreichs.

Susanne Sigl und Hans Sigl sind seit 2008 verheiratet. (Foto: picture alliance/Peter Kneffel)



Pendeln für den „Bergdoktor“: So lebt er wirklich

Als Rückzugsort haben sich Hans Sigl und seine Ehefrau ein teures Pflaster ausgesucht. Sein Haus steht am bayerischen Ammersee zwischen den Anwesen der anderen Promis. Doch auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, in dem der Schauspieler wohnt, wird er bislang noch nicht allzu sehr von Fans belagert, die dorthin reisen, um den "Bergdoktor" persönlich zu treffen.

„Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen. Hier am Ammersee und am Starnberger See", gibt sich Hans Sigl gelassen. Welche Stars in seiner Nachbarschaft wohnen wollte der Schauspieler nicht genauer verraten, doch klar ist, dass Helene Fischer in der Nähe ihr Haus hat. 


Ruhig und beschaulich - so lebt es sich am Ammersee. An den kleinen Orten um den See herum, wohnen hier zahlreiche Promis. (Foto: picture alliance/Christine Koenig)

So meistert Hans Sigl Arbeit und Privatleben

Nach all den Jahren ist Hans Sigl weiterhin glücklich, am Ammersee zu wohnen. Das pendeln nach Tirol, dem Drehort für "Der Bergdoktor" nimmt der 55-Jährige dafür gerne in Kauf. "Die Landschaft ist toll, ich mag die Gemütlichkeit dort und ich finde auch: Die Österreicher und die Bayern sind gar nicht so unterschiedlich", stellt Hans Sigl fest.

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

