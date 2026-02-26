Home News TV-News

"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung

Basler-Debüt

"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung

26.02.2026, 10.09 Uhr
von Jens Szameit
Mario Basler überrascht als Gast in "Sturm der Liebe" und sorgt mit einem kontroversen Podcast-Zitat für Diskussionen. Seine Schauspielkarriere polarisiert die Fans.
Sturm der Liebe
Mario Basler, rechts, mit Aurel Klug, spielt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".  Fotoquelle: ARD/WDR/Christof Arnold

"Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich hier bin", sagt Mario Basler in seiner Gastrolle in der ARD-Serie "Sturm der Liebe". Da hat er recht. Die Verwunderung ist groß – die Erheiterung auch. Einen Klopper ganz anderen Kalibers lieferte der Ex-Fußballer fast zeitgleich in einem Podcast.

Das himmelblaue Poloshirt spannt etwas, aber die Sonnenbrille sitzt. Lässig und zunächst wortlos betritt der Gast die Sportanlage, während einer jungen Frau die Kinnlade herunterklappt: "Mario Basler!" Doch Mario Basler hat keine Zeit für sie, er geht weiter zu einem Trio aus Nachwuchsfußballern und unterbricht deren erregtes Gespräch mit einer Floskel, die so perfekt passt wie der gleichzeitige Griff zur Sonnenbrille: "Hallo Jungs!"

Ja, es ist der echte Mario Basler, 30-facher Nationalspieler für Deutschland, der da bei "Sturm der Liebe" sein Telenovela-Debüt gibt. Die Art seiner Gastrolle erklärt er in der am Dienstag ausgestrahlten Folge dem Publikum direkt: "Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich hier bin. Ich bin Scout eines Bundesligavereins namens" – hier eine gut temperierte Kunstpause hinzudenken – "Weiß-Gold". Das Talent, das es ihm angetan hat, ist Leo, gespielt von Aurel Klug: "Aus dir kann richtig was werden!"

Derzeit beliebt:
>>Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
>>Ex-"Polizeiruf 110"-Star: Aus diesem Grund verpasste Jaecki Schwarz den Mauerfall
>>"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
>>"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne

"Danke liebe ARD, ich hab Tränen gelacht"

Ob aus der doch unerwarteten Schauspielkarriere Mario Baslers auch richtig was werden kann, darüber gehen die Meinungen bei den "Sturm der Liebe"-Fans in den sozialen Medien auseinander. Der Anteil der Häme ist beträchtlich. "Toll, dass die Laienspiel-AG vom Lothar-Matthäus-Gümnasion Sendezeit in der ARD bekommt", freut sich jemand bei X. Ein weiterer User "hatte Wilde Kerle anders in Erinnerung". Ein Frankfurter Rhetorik-Trainer empfiehlt beim Kurznachrichtendienst der Eintracht, über Mario Basler als neuen Chefscout nachzudenken. "Oder als Pressesprecher. Danke liebe ARD, ich hab Tränen gelacht."



Auch auf der offiziellen Facebook-Präsenz von "Sturm der Liebe" ist die Skepsis gegenüber dem Gaststar groß. Ein Fan moniert fürchterliches "Gestammel und Genuschel". Ein anderer fragt: "Gastrolle im Preisausschreiben gewonnen?" Doch es gibt auch Fürsprecher: "Als Fußballscout kann er doch auftauchen, warum denn nicht. Wirkt doch realistisch", findet ein Kommentator. "Leute, also wirklich! Was für eine Lästerei!", stimmt ein weiterer Serien-Fan in die wohlmeinende Lesart ein. "Es passt doch thematisch. Wer ihn nicht mag, geht sich einfach kurz was zu trinken holen, wenn er auftaucht und gut ist. Die Reaktionen sind wirklich leicht übertrieben."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen"

Noch viel stärkere Reaktionen bekommt Mario Basler derzeit auf einen Satz, den sich wohl kein Telenovela-Autor der Welt hätte ausdenken können: "Frauenfußball ist kein Sport für Frauen." Geäußert in einem jüngst erschienenen SWR-Podcast mit dem nicht allzu neutral framenden Titel "Mario Basler – Letzter Typ". Wer wissen will, was Sportjournalistin Katharina Reckers auf den Spruch einfiel, findet die vierteilige Produktion unter anderem in der ARD-Audiothek.

Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Warum Louisa Büscher, die Freundin von Diego Pooth bei GNTM ausgestiegen ist, überrascht – und ist gleichzeitig herrlich bodenständig.
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Sturm der Liebe

Das könnte dich auch interessieren

Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"
Podcast-Gespräch
Marlene Lufen
Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?
Weasley-Zwillinge
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
ARD-Film kritisiert Schönheitsdruck auf Frauen - mit Adele Neuhauser
"Faltenfrei"
Faltenfrei
Amira Aly berichtet von Ägypten-Reise mit Christian Düren: "Habe geheult wie ein Baby"
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly
Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
Ein Leben im Rampenlicht
Désirée Nosbusch
Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall
Drogen-Drama
Haftbefehl
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
"Die Notärztin"
Die Notärztin
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
Kulinarische Abenteuer
Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"
Drama in Ellmau
Der Bergdoktor: Verbotene Früchte
"Ich habe keine Disziplin": Diese Deutsche erobert gerade Hollywood
Schauspielkarriere
Vicky Krieps
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.
Unfall im Theater: Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen
Theaterunfall
Lars Eidinger spielt Richard III. im Theater.
„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“
Ausgabe vom 25. Februar 2026
Horst Lichter
GZSZ-Star spricht über "diffuse Angst" in den Wechseljahren: "Habe mich sehr allein gefühlt"
Offene Worte zu Lebensveränderungen
Eva Mona Rodekirchen
"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Bill Kaulitz verrät, welcher Hollywood-Star sein Nachbar ist
Hollywood-Bungalow
Bill Kaulitz
Désirée Nick vemittelt Interessierten "fundiertes Studium zum Realitystar"
Reality-Ausbildung
Die Realitystar Academy
"Fallende Blätter": Kritik zum finnischen Drama bei ARTE
Fallende Blätter
Fallende Blätter
"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
Cold Case
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Franz Xaver Kroetz wird 80: Ein Leben voller Dramatik und Skandale
Bayerischer Dramatiker
Die Tote im Moorwald
Armin Rohde sorgt für Aufsehen: Klare Worte zur Weltlage
Scharfe Kritik
Armin Rohde
Teenie-Band der 90-er: Was machen die Echt-Stars heute?
Echt-Doku
Echt Kim Frank