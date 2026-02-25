Home News Star-News

Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab

Absage mit Stil

Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab

25.02.2026, 13.23 Uhr
von Pamela Haridi
Warum Louisa Büscher, die Freundin von Diego Pooth bei GNTM ausgestiegen ist, überrascht – und ist gleichzeitig herrlich bodenständig.
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher war bei GNTM dabei.

Ein „Fun Fact“, der plötzlich keiner mehr ist: Während Deutschland gebannt die neue Staffel „Germany´s Next Topmodel“ verfolgt, plaudert Diego Pooths Freundin Louisa Büscher (22) ganz entspannt aus, dass sie 2025 beim Casting dabei war. Und nicht nur das: Sie kam weiter. Doch der Knaller ist: Sie machte nicht weiter. Ein Korb für Heidi Klum (52).

Erste Schritte im Rampenlicht: Diego bei „Let's Dance“ und Louisa bei „GNTM“

2025 war das Jahr von Diego Pooth. Der 22-Jährige tanzte sich bei „Let´s Dance“ mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) bis zum Sieg und mitten ins Herz der Zuschauer. Nach dem Finale gab es den ersten Kuss von Freundin Louisa Büscher vor den Augen aller Zuschauer. Spätestens da war klar: auch sie steht plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit.

Während Diego, Sohn von Verona Pooth (57) und Franjo Pooth (56), zum strahlenden Gewinner wurde, hielt Louisa sich zunächst eher im Hintergrund. Doch wie sie jetzt verriet, wagte auch sie einen Schritt ins TV-Rampenlicht, nämlich bei GNTM.

Louisa Büscher: „Ich wusste nicht, dass das die erste Folge ist“

In einer Instagram-Story erzählte die 22-Jährige offen, wie es dazu kam. Zwei Tage vor dem Casting habe sie sich beworben. Eher aus Spaß. Sie wollte einfach testen, ob sie eine Einladung bekommen würde.



Ihre ehrlichen Worte: Sie habe nicht gewusst, dass es sich um die erste Folge handelt. Sie sei davon ausgegangen, es handle sich um ein Vor-Casting. Doch dann stand sie plötzlich vor Heidi Klum und Designer Jean Paul Gaultier (73). Eine in jeder Hinsicht überraschende Situation.

Heidi Klum schickt Louisa Büscher eine Runde weiter

Trotz der spontanen Bewerbung und der unerwarteten Situation meisterte Louisa das Casting - sie kam tatsächlich weiter. Die entsprechende Folge wurde am 12. Februar ausgestrahlt. Für viele wäre das der Startschuss in eine mögliche Modelkarriere gewesen. Wochenlange Dreharbeiten, das Leben in einer Villa, internationale Castings. GNTM ist bekannt für intensive Drehtage und große Chancen, doch Louisa zog die Reißleine.

Warum Louisa GNTM absagte

„Ich habe aber nicht weitergemacht, das war eigentlich nie der Plan“, stellte sie klar. Der Grund ist so simpel wie nachvollziehbar. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hatte sie gerade erst einen neuen Job begonnen, und das lag nur einen Monat zurück. Ihre Teilnahme hätte bedeutet, diesen aufs Spiel zu setzen.

Ihre ehrliche Einschätzung: Danach womöglich ohne Job dazustehen, wäre „blöd gewesen“. Doch es gab noch einen zweiten, sehr persönlichen Grund.

Familienzuwachs mit vier Pfoten

Nur eine Woche nach dem Casting holten Louisa und Diego ihre Hündin Daisy ab. Sie war damals noch ein Welpe. Die Entscheidung fiel also nicht zwischen Laufsteg und Sofa, sondern zwischen Model-Villa und Verantwortung. Job, Beziehung, Hund – für Louisa haben diese Priorität vor einer möglichen GNTM-Reise.

GNTM 2025: Promi-Bezug mit Potenzial

Louisa ist übrigens nicht die erste Promi-Partnerin, die bei GNTM ihr Glück versucht hat. Bereits 2015 nahm Parishee Towakolian (31), damals die Partnerin von Lambert Dinzinger jr. (33), dem Sohn von Christine Neubauer (63), am Casting teil und schaffte es unter die Top 50.

Ob Louisa bei „Germany´s Next Top Model“ 2025 weit gekommen wäre? Wir können nur raten. Fakt ist: Sie hatte die erste Hürde bereits genommen. Heidi Klum und Jean Paul Gaultier schickten sie weiter. Doch Timing ist im Showbusiness alles.

Bodenständigkeit statt Blitzlicht

Während Diego Pooth 2025 als „Let´s Dance“-Sieger gefeiert wurde, entschied sich Louisa bewusst gegen eine TV-Karriere als Model. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Zu modeln sei nie ihr Ziel gewesen.

Und genau das macht diese Geschichte so besonders: Kein Drama, kein Zickenkrieg, kein tränenreicher Ausstieg. Sondern eine klare, reflektierte Entscheidung. Ob Louisa irgendwann noch einmal ihr Glück auf dem Laufsteg versucht? Dazu äußerte sie sich nicht konkret. Fest steht: Sie hat bewiesen, dass sie das Casting bestehen kann. Und sie hat ebenso bewiesen, dass sie weiß, was sie will.

Ein Korb mit Haltung

Die Freundin von Diego Pooth bekam bei „Germany´s Next Top Model“ 2025 eine echte Chance, und sagte trotzdem ab. Nicht aus Trotz und nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung.

In einer Zeit, in der viele jede Kamera-Chance nutzen würden, entschied sich Louisa Büscher für Stabilität statt Scheinwerfer. Für Job statt Jury. Für Daisy statt Designerkleidung. Und vielleicht hat sie hiermit auch den eigentlich stärksten Auftritt dieser Geschichte hingelegt.

