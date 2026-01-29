Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“

"Ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen, mir ist das wieder aufgefallen", beginnt Bill Kaulitz in der neusten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills". Nachdem er kürzlich bei einem Paris-Aufenthalt wieder mehrere Dates gehabt habe, hält er fest: "Ich verliebe mich nicht einfach." Zuletzt habe es wieder vermehrt Schlagzeilen gegeben, dass sich der Tokio-Hotel-Frontmann in einen Reality-Star verguckt habe. Gemeint war "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Jan, von dem Bill im Podcast geschwärmt hatte.

Doch der 36-Jährige ist überzeugt: "Grundsätzlich bin ich schon jemand, von dem ich sagen würde, ich verliebe mich schwer." Als Beweis möchte er von seinem Zwillingsbruder wissen, wann er sich denn das letzte Mal verliebt habe. Da kann Tom Kaulitz nur schmunzeln: "Habe ich jetzt schon wieder vergessen, du bist so oft verliebt." Bill widerspricht, doch der Ehemann von Heidi Klum meint: "Finde ich schon. Das ist immer so ein Crush, ganz extrem, und dann geht das ganz schnell wieder weg."

Single seit anderthalb Jahren? Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben Bill behauptet: "Ich war seit meiner letzten Beziehung nicht wieder verliebt." Diese sei vor anderthalb Jahren gewesen. Der Sänger nennt keinen Namen, doch gemeint sein dürfte Ballermann-Star Marc Eggers, der einige Monate mit Bill liiert war.

"Jetzt hast du gerade so einen netten Cowboy kennengelernt, den fand ich ja toll. Aus Colorado", plaudert Tom aus dem Nähkästchen, woraufhin Bill gesteht: "Ja, den sehe ich jetzt ja auch. Der hat mich jetzt eingeladen." Dennoch würde sein Herumflirten ja nicht bedeuten, dass er verliebt sei, so der Musiker.

Promi-Crush statt Beziehung: Bill Kaulitz und sein Traummann Tom spottet: "Du verliebst dich eigentlich nur in Leute, die du nicht kennst. Das ist ja das Kranke." Als Beispiel führt er den Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce an, über den sein Bruder regelmäßig ins Schwärmen gerät. "Travis Kelce ist mein Traummann", gibt Bill sofort zu und fügt über den Freund von Sängerin Taylor Swift an: "Ich sehe den und ich weiß, wir sind wie füreinander gemacht. Und das finde ich schade, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird."

"Du weißt schon, dass das bescheuert ist, weil du den nicht kennst?", stichelt Tom weiter: "Bist du irre?!" Doch Bill bleibt bei seiner Meinung. Für ihn bedeute verliebt sein, "dass ich dann auch denke, ich will nur auf den einen jetzt mich konzentrieren", erklärt er und fügt an: "Das habe ich ja nicht."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!