Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"

Schlagersänger Olaf Malolepski wurde als Mitglied der Band Die Flippers berühmt. Nach der Auflösung der Gruppe im Jahr 2011 startete er seine Solo-Karriere und tritt inzwischen unter dem Namen Olaf der Flipper auf. Seine Frau Sonja wiederum lernte der Musiker kennen, da hieß seine damalige Gruppe noch Dancing Show Band. Jetzt blickt das Paar auf eine gemeinsame Ehe von 55 Jahren zurück.

Zum Jubiläum meldete sich der 79-Jährige auf Instagram zu Wort. In einem emotionalen Statement am Mittwoch schrieb er: "55 Jahre. 55 Jahre Liebe. 55 Jahre 'Wir'. Und doch fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir uns das Ja-Wort gegeben haben."

Der Sänger erklärte außerdem: "Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag – an dein Lächeln, an den Moment, als ich wusste: Das ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte." Dieses Gefühl habe er bereits gehabt, als er sie zum ersten Mal sah.

"Wir sind durch dick und dünn gegangen" In dem Beitrag heißt es weiter: "Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben gelacht, manchmal auch geweint – aber immer zusammen". Malolepski ergänzte: "Du warst immer mein Halt. Du hast mir den Rücken gestärkt, wenn ich gezweifelt habe. Du warst der Mensch, auf den ich mich immer verlassen konnte. Du warst und bist mein Anker." Seine Sonja bezeichnete er als "das größte Glück meines Lebens".

Geheiratet haben Olaf Malolepski und seine Frau im Jahr 1971. Drei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Acht Jahre danach folgte ihre Tochter. Diese tritt unter dem Namen Pia Malo ebenfalls als Sängerin auf und stand mit Olaf der Flipper schon mehrmals gemeinsam auf der Bühne.

Bereits im Jahr 2018 hatte Malolepski im "SuperIllu"-Interview gesagt: "Ohne Sonja wäre ich nichts. Sie hat mich von Anfang an unterstützt, mich überallhin begleitet und mir den Rücken freigehalten."

