"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?

Ungewöhnliche Freizügigkeit

12.03.2026, 08.55 Uhr
von Stefan Weber
Kit Harington, bekannt aus "Game of Thrones", sorgt in der vierten Staffel "Industry" für Aufsehen. Der Schauspieler offenbart, warum er häufig ohne Kleidung zu sehen ist.
Kit Harington
Kit Harington ist aktuell in der HBO-Serie "Industry" zu sehen.  Fotoquelle: Cindy Ord/Getty Images
Industry
In der HBO-Serie "Industry" spielt Kit Harington einen unberechenbaren CEO.  Fotoquelle: Nick Strasburg/HBO

Der britische Schauspieler Kit Harington sorgt in der vierten Staffel der "Industry" (verfügbar bei HBO Max) für Gesprächsstoff – vor allem wegen ungewöhnlich vieler Nacktszenen. Der frühere "Game of Thrones"-Darsteller erklärte nun selbst, wie es dazu kam. Bei einem Auftritt in der "Tonight Show"sprach Harington mit Gastgeber Jimmy Fallon über seine Rolle als Sir Henry Muck. Auf die Frage des Moderators, was Zuschauer von der neuen Staffel der Finanzserie erwarten können, antwortete der Schauspieler mit einem ungewöhnlichen Hinweis: "Ich bin etwa 90 Prozent der Zeit nackt".

Das Publikum reagierte mit Jubel und Applaus. "Ich bin wirklich froh, dass es diese Reaktion gab", erklärte Harington daraufhin. Anschließend präzisierte er: "Nein. Ich bin sehr oft nackt." Die HBO-Serie, in der Harington einen unberechenbaren CEO spielt, der einen persönlichen und beruflichen Absturz erlebt, ist seit ihrem Start für eine ungeschönte und explizite Darstellung von Macht, Geld, Exzessen und persönlichen Abgründen bekannt. Harington sieht die Häufung seiner eigenen Nacktszenen in seinem Fall jedoch vor allem als eigene Entscheidung.

Harington: "Ich mache alles"

"Ich glaube, das war ganz allein meine Schuld", sagte der Schauspieler im Gespräch mit Fallon. Die freizügigen Szenen gingen auf ein Gespräch mit den Serienschöpfern Mickey Down und Konrad Kay zurück, das er bei seinem Einstieg in Staffel drei führte. Damals hätten ihn die beiden auf eine intime Szene vorbereitet. Harington erinnerte sich an das Gespräch, die Autoren hätten ihm erklärt: "Hör mal, wenn du damit einverstanden bist, denken wir, dass deine Figur, nun ja, angepinkelt wird." Seine Reaktion darauf: "Ja, ja, ja, ich mache alles. Ich mache alles."

Nach dieser Zusage habe er bemerkt, dass die Produzenten seine Worte ernst nahmen. "Ich habe gesehen, wie sich ihre Gesichter verändert haben", sagte Harington. Das Ergebnis sei in der vierten Staffel sichtbar: "Und jetzt in Staffel 4 mache ich alles Mögliche. Und ich bin nur sehr selten angezogen."

Fest steht bereits, dass "Industry" eine fünfte und zugleich letzte Staffel erhalten soll. Harington schloss eine Rückkehr nicht aus. "Es ist eine ausgezeichnete Serie. Ich bin wirklich begeistert, dass es eine fünfte Staffel geben wird. Ich denke, wenn es die richtige Geschichte wäre, wäre ich definitiv dabei. Aber wir werden sehen."

"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Ihr Vater war in Shirin Davids Kindheit und Jugend kaum präsent. Im Netflix-Dokumentarfilm "Barbara – Becoming Shirin David" blickt die Künstlerin nun zurück – und erklärt, was sie im Nachhinein bereut.
Shirins Kindheit
Shirin David

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Game of Thrones

