Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert

Am Neujahrstag 2026 veröffentlichte Netflix das heiß ersehnte Finale von „Stranger Things“. Nach knapp zehn Jahren und insgesamt 42 Episoden fand die Erfolgsserie somit ihr Ende. Und das wurde auf Wunsch eines der Hauptdarsteller im letzten Moment geändert.

Will spricht sich mit Mike aus Schon seit Beginn von „Stranger Things“ war sich die Serienfigur Will Byers, der von Noah Schnapp gespielt wird, bezüglich ihrer Sexualität unsicher. Dieser Umstand war sogar schon Teil vom Pitch der Serie, als es diese noch gar nicht gab. Im Laufe der Serie verdichteten sich die Anzeichen, dass Will möglicherweise homosexuell ist. In Staffel 3 wirft er seinem besten Freund Mike, der von Finn Wolfhard verkörpert wird, vor, dass dieser ihre Freundschaft vernachlässigen würde. Daraufhin sagt Mike: „Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst.“

Im Jahr 2022 bestätigte Noah Schnapp, dass seine Serienfigur Will schwul und in Mike verliebt sei. In der vorletzten Folge von Staffel 5 outet sich Will schließlich vor seinen Freunden. Weil Schnapp das Gefühl hatte, dass nicht alles dazu gesagt wurde, bat er die Macher der Serie, eine für ihn wichtige Szene in die finale Episode einzufügen. Darin entschuldigt sich Mike, Will nicht genug zu unterstützen. Will antwortet darauf, dass alles so passieren musste, wie es passiert ist, und er seinen eigenen Weg finden musste. Daraufhin bestätigen sich die beiden, dass sie weiterhin beste Freunde seien.

Diese Szene hatte eine große Bedeutung für Noah Schnapp, weil sie für ihn die Serie zu einem „völlig abgeschlossenen und zufriedenstellenden Ende“ bringt. Denn demnach ändert Wills Coming-out nichts an seiner Freundschaft mit Mike. Zudem freute sich Schnapp darüber, dass sein Wunsch, die Szene einzufügen, von den Serienmachern berücksichtigt wurde.

"Stranger Things": Gar nicht das echte Finale? Mit Folge 8 von Staffel 5 endete bekanntlich „Stranger Things“. Oder doch nicht? Denn kurz nach der Veröffentlichung stellten einige Fans der Serie die Vermutung an, dass die Episode gar nicht die letzte war. Vielmehr hätte Netflix eine geheime Folge drehen lassen, die als wahres Finale dienen und zu einem späteren Zeitpunkt online gehen würde.

Die Theorie schlug unter dem Hashtag #ConformityGate Wellen. Demnach sei das Ende für alle Figuren zu versöhnlich, weshalb es sich nur um eine Illusion handeln könne. So wurde die Vermutung aufgestellt, dass Mike nach einem Angriff des großen Gegenspielers Vecna in Trance geraten sei und die nachfolgenden Ereignisse nur seine Wunschvorstellung seien. Erst in einer eventuellen 9. Folge der 5. Staffel würden die wahren (und deutlich düsteren) Schicksale der Freunde aufgedeckt werden.

Die Anhänger der Theorie waren sich sogar sicher, wann die „echte“ Finalfolge erscheinen würde: am 7. Januar 2026, weil in Episode 8 angeblich die Zahl 7 besonders präsent ist. Allerdings – welch Überraschung – wurde an diesem Tag doch kein weiteres „Stranger Things“-Kapitel geöffnet. Und um das klarzustellen, veröffentlichte Netflix an diesem Tag sogar eine unmissverständliche Botschaft auf seinen Social-Media-Plattformen: „Alle Folgen von ‚Stranger Things‘ sind jetzt online.“ Somit dürfte die Hoffnung auf eine Fortsetzung endgültig zerschlagen sein.

