Home News Streaming-News

"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte

Hawkins Abschied

"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte

27.11.2025, 15.53 Uhr
von Andreas Fischer
Netflix verabschiedet seine Erfolgsserie "Stranger Things" mit einem spektakulären Finale. Die fünfte Staffel verspricht düstere und dramatische Momente sowie ein Ende der 80er-Jahre-Nostalgie.
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
In der verschlafenen Kleinstadt Hawkins sind die kecken Kinder von einst zu Jugendlichen (von links: Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo) herangewachsen und wehren sich mit dem passenden Werkzeug gegen die Monster der Erwachsenenwelt.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Das Monster fackelt nicht lange: Vecna (Jamie Campbell Bower) bringt Will Byers (Noah Schnapp) erneut in seine Gewalt.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Eleven (Millie Bobby Brown) ist mit ihren übernatürlichen Kräften immer noch die beste Waffe gegen das Böse.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Joyce Byers (Winona Ryder) ist weiterhin gewillt, ihre Familie mit allen Mitteln zu beschützen.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Mike Wheeler (Finn Wolfhard) muss Führungsaufgaben übernehmen.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Gibt es ein Happy End für ihre Liebe? Es wäre Nancy Wheeler (Natalia Dyer) und Jonathan Byers (Charlie Heaton) mehr als zu wünschen.  Fotoquelle: © 2025 Netflix / Matt Kennedy
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Unbeschwert einen Sonnenuntergang genießen, das ist für Eleven (Millie Bobby Brown) und Mike (Finn Wolfhard) ein Traum.  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Die Monster werden immer bedrohlicher: Dustin (Gaten Matarazzo, links) sucht Trost bei Steve (Joe Keery).  Fotoquelle: © 2025 Netflix
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Die tapfere Max Mayfield (Sadie Sink) hatte sich in der vierten Staffel geopfert, nun hofft Lucas (Caleb McLaughlin), dass es ihr bald wieder gut geht.  Fotoquelle: © 2025 Netflix

Es ist an der Zeit, dass alles ein Ende hat: "Stranger Things" steuert auf das Finale zu, und Netflix spendiert einem seiner größten Hits eine bombastische Abschiedsparty. Die fünfte und letzte Staffel ist allerdings ziemlich zerstückelt: Die ersten vier Folgen sind ab 27. November abrufbar, am 26. Dezember erscheinen drei weitere Episoden, ehe schließlich am 1. Januar zum Start in das neue Jahr das knapp zweistündige Finale verfügbar ist. Wer den Wecker stellen will: Die Episoden stehen jeweils um 2 Uhr morgens bereit.

"Stranger Things": So heizt Netflix die Spannung an

Die Kindheit ist für die von Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo gespielten Helden definitiv vorbei. Sie erleben ihr Coming-of-Age auf die harte Tour und müssen ihre einst so behütete Kleinstadt Hawkins in einem Endkampf gegen den Hexenmeister Vecna aus der Unterwelt verteidigen, während ihre Stadt vom Militär zu einer Schutzzone erklärt wird. Niemand darf rein, niemand darf raus.

Um die genauen Inhalte soll an dieser Stelle ein Geheimnis gemacht werden – um die Spannung und die Überraschung nicht zu verderben. Wobei das vielleicht gar nicht nötig wäre. Denn schon in der vierten Staffel war zu sehen, wohin die Reise geht. Und die ganz Ungeduldigen hat Netflix im Vorfeld ja nicht nur mit Trailern und Hinter den Kulissen-Clips versorgt, sondern auch schon die ersten fünf Minuten der finalen Staffel als Appetizer gezeigt.

Derzeit beliebt:
>>"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
>>Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
>>Millie Bobby Brown über Freundschaft zu "Stranger Things"-Star: "Geschenk und Fluch zugleich"
>>Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte mit Hollywood-Niveau

Ohne zu viel zu verraten, lässt sich bestätigen, dass die Serienschöpfer "Stranger Things" zum Schluss noch bombastischer, noch düsterer, noch dramatischer angelegt haben: "Wir beginnen direkt im Chaos. Normalerweise zeigen wir ja immer erst den Alltag in Hawkins, bevor das Übernatürliche hereinbricht. Dieses Mal ist es anders. Die Staffel startet sofort mit einem Sprint." Sparen mussten die "Duffer-Brothers" Matt und Ross jedenfalls nicht: Zwischen 50 und 60 Millionen Dollar soll sich Netflix das Prestigeobjekt pro Episoden kosten lassen haben.



Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Bei "Europa grillt den Henssler" überrascht Laura Wontorra mit einem Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus gibt sie eine geheimnisvolle Antwort, die Raum für Spekulationen lässt.
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra

Geld allein macht allerdings selten glücklich.Die Serie sah im Laufe der Jahre immer hochwertiger aus. Der liebenswerte 80er-Jahre-Charme, die Nostalgie, die kribbelige Mystery-Atmosphäre – all das ging aber Stück für Stück verloren. Was "Stranger Things" beim Start 2016 zu einer Sensation machte, ist zuletzt im CGI-Pomp und merkwürdigen Story-Volten, die die erwachsenen Hauptdarsteller Winona Ryder und David Harbour bis nach Russland führten, untergegangen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Netflix Stranger Things Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

"Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer": Henning Baum kritisiert Umgang mit soziale Medien
Soziale Medien
Henning Baum im Interview
Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz
"Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!"
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif
Der wahre Tolkien: Krieg, Verlust und der Weg zu Mittelerde
"Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe"
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Diese Hollywood-Stars starben unter mysteriösen Umständen
Hollywood-Mysterien
Bruce Lee (1940 - 1973)
Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
Im ZDF-"Morgenmagazin"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte
Offene Worte über Schwächen
Tom und Bill Kaulitz
"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord
Rätselhafter Kindermord von 1986
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Nach Aufregung um Thilo Mischke: ARD stellt neuen Plan für "titel, thesen, temperamente" vor
Zukunft von "ttt"
Thilo Mischke
"Es war verheerend": Elton John spricht über den Verlust seiner Sehkraft
Musiklegende kämpft
Elton John
Hera Lind, Christian Clerici und Co: Das machen die "Herzblatt"-Stars heute
Herzblatt-Moderatoren
Christian Clerici
Annette Frier im Interview: "Ich schäme mich für vieles, genauso wie alle Menschen"
Offene Worte
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage