Doku-Highlight: „Tolkien – Die wahre Geschichte der Ringe“ bei ARTE

"Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe"

Der wahre Tolkien: Krieg, Verlust und der Weg zu Mittelerde

27.11.2025, 07.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die Dokumentation "Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe" erforscht die Biografie von J.R.R. Tolkien, den Einfluss der Kriege auf seine Werke und seine lebenslange Faszination für urwüchsige Landschaften.
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Ungewöhnlicher Ort für einen Literatur-Plausch: Der Tolkien-Experte Martin S. Monsch (rechts) lässt sich vom Bergführer Raphael Richard Orte in der Schweiz zeigen, die auch der Schriftsteller im Jahr 1911 aufgesucht hatte.   Fotoquelle: ARTE/Story House Productions/Jim Günther
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Das Lauterbrunnental in der Schweiz könnte Tolkien zu Elben-Landschaften inspiriert haben.   Fotoquelle: ARTE/Story House Productions/Jim Günther
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Archaisch: Offenbar ließ sich Tolkien von der prähistorischen Hügelfigur "Uffington White Horse" in England inspirieren.   Fotoquelle: ARTE/Story House Productions/Johannes Straub
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Adrián Maldonado kennt sich gut in den Tolkien-Romanen und in der Biografie des Schriftstellers aus.  Fotoquelle: ARTE/Story House Productions/Johannes Straub

Seine Romane und die von ihm erschaffenen Welten kennen weltweit Millionen Fantasy-Fans. Doch wer war John Ronald Reuel Tolkien wirklich? Die Dokumentation "Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe" versucht viele Motive der Fantasy-Abenteuer aus der Biografie des Autors, dessen Vornamen man in der Regel nur in der Abkürzungsform "J.R.R." kennt, zu erkunden.

ARTE
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Dokumentation • 27.11.2025 • 20:15 Uhr

Der berühmte Schriftsteller, der so viel von epischer Freundschaft und engen Treue-Banden erzählt, wurde schon mit zwölf Jahren zum Vollwaisen – und wuchs in einem ihm zunächst fremden Umfeld auf. Regie führten Jean-Christoph Caron und Matthias Schmidt.

Wie beeinflusste der Erste Weltkrieg Tolkiens Fantasiewelten?

Tolkien wurde 1892 als Sohn englischer Eltern in Südafrika geboren, Familienlinien führen auch in den einst deutschsprachigen Raum, nach Königsberg (heute Kaliningrad) und das ehemalige Danzig. Aufgewachsen ist der Junge dann in England, zunächst in der Nähe von Birmingham. Stark geprägt hat ihn der Erste Weltkrieg, in dem er auf britischer Seite kämpfte. Tolkien kam als Signaloffizier an der Somme zum Einsatz und erlebt dort eine der brutalsten Schlachten der Militärgeschichte.

Später zogen seine zwei Söhne in den Zweiten Weltkrieg. Sein Sehnsuchtsort blieben urwüchsige Landschaften, die man mit etwas Fantasie auch mit dem fiktiven "Mittelerde" in Verbindung bringen kann: In den Bergen der Schweiz, wohin Tolkien 1911 gereist war, fühlte er sich besonders wohl.



In Form einer Spurensuche rekonstruiert ein Team von Tolkien-Kennern Schlüsselmomente seiner Biografie und schlägt Bögen zu den Bucherfolgen, die gerade durch die Filme von Peter Jackson sowie neue Serien-Adaptionen und -Fortsetzungen weltweit sehr präsent sind. Erzähler der Doku ist Elisabeth Günter, die deutsche Synchronstimme der Elbin Arwen aus "Der Herr der Ringe". Wenn Tolkien selbst spricht, leiht ihm Philipp Moog, der Synchronsprecher des Elben Legolas, seine Stimme.

Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe – Do. 27.11. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

