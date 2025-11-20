"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?": Die Dokumentation auf 3sat

Home News TV-News

Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?

20.11.2025, 09.55 Uhr
von Rupert Sommer
Die 3sat-Dokumentation "Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?" erforscht, warum der Stoffwechsel bei manchen Menschen Gewichtszunahme begünstigt, trotz gesunder Lebensweise.
Natürlich ist es sinnvoll, sich gesund zu ernähern und sich fleißig zu bewegen. Doch oftmals reicht das nicht, um wirklich effektiv abzunehmen.  Fotoquelle: ZDF / Marc Trompetter
Von ungesundem Essen gehen oft fatale Signale an den inneren Stoffwechsel aus.  Fotoquelle: IStock/happy_lark
Viel Bewegung regt auch den Stoffwechselkreislauf an.  Fotoquelle: IStock/Maksym Belchenko
Der menschliche Organismus ist darauf angelegt, Fettreserven im Körper zu bilden - auch wenn das schon längst nicht mehr dem Überleben dient, sondern natürlich der Gesundheit schadet.  Fotoquelle: IStock/Doucefleur

Sich gesund zu ernähren und um Fitness zu bemühen, hat heutzutage fast den Stellenwert einer Ersatzreligion eingenommen, wie auch die neue 3sat-Sendung "NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?" bestätigt. Sie beschäftigt sich allerdings mit einem Paradoxon, dass immer mehr Menschen in ihren Bemühungen um Selbstoptimierung frustriert.

Dokumentation • 20.11.2025 • 20:15 Uhr

Wie kann es sein, dass es manchen Zeitgenossen scheinbar mühelos gelingt, rank und schlank zu bleiben, während ihre Mitmenschen stets Gefahr laufen, zusätzliche Pfunde zuzulegen? Die Dokumentation zeigt überraschende Erkenntnisse aus der neuen Stoffwechselforschung.

Reine Kopfsache oder was?

Ausschlaggebend für Gewichtszunahme – obwohl man brav Kalorien zählt, sich ausgewogen ernährt und sogar Sport treibt – kann eine Art Fehlsteuerung sein. Der Stoffwechsel kann durch Steuersignale aus dem Hirn aus der Balance geraten – unter anderem durch Hormone, mit weitreichenden Auswirkungen auf den Umgang mit Fett im Körper.

So lernt man in dem Beitrag unter anderem die Forscherin Stephanie Kullmann vom Helmholtz-Institut an der Universität Tübingen kennen. Sie untersucht aktuell, wie Insulin als Taktgeber für den Stoffwechsel wirkt. Eine Erkenntnis: Übergewicht beginnt im Kopf.

Im Anschluss diskutieren um 21.00 Uhr im "NANO Talk" die Moderatorinnen Alena Buyx und Stephanie Rohde die Erkenntnisse der neuen Doku mit Gästen aus Medizin und Wissenschaft.

NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie? – Do. 20.11. – 3sat: 20.15 Uhr

