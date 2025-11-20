"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?": Die Dokumentation auf 3sat

Siebter Todestag: Danni Büchner spricht über Frage, die sie ihrem Jens noch gerne stellen würde

Vor sieben Jahren starb Reality-TV-Star Jens Büchner: Im RTL-Interview sprach Danni Büchner darüber, wie sie seinen siebten Todestag verbrachte und welche Frage sie ihrem verstorbenen Mann gerne noch stellen würde.