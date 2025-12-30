Home News TV-News

"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg": Kritik zum Dokumentarfilm auf SAT.1

"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"

Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt

30.12.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Die Dokumentation "Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg" erzählt von der Entstehung der größten Modelleisenbahn der Welt und feiert ihre Free-TV-Premiere auf SAT.1.
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg" erzählt davon, wie in Hamburg mit viel Liebe zum Detail die größte Modelleisenbahn der Welt errichtet wurde.  Fotoquelle: SAT.1/Tobis Film
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Hier arbeiten nur Verrückte": Gerrit Braun (links) und sein Bruder Frederik sind die kreativen Köpfe hinter dem berühmten Miniatur Wunderland in Hamburg.  Fotoquelle: SAT.1/Tobis Film
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Die Zugstrecken stehen natürlich im Vordergrund der Miniaturwelt.  Fotoquelle: SAT.1/Tobis Film
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neben den Zügen gibt es im Miniatur Wunderland in Hamburg eine Menge zu entdecken.   Fotoquelle: SAT.1/Tobis Film

Das fiktive Dorf Knuffingen, dazu Mitteldeutschland und Österreich: Mit der Eröffnung dieser drei Abschnitte ging es im August 2001 richtig los. Aber der Traum war von Beginn an viel umfangreicher. Vor über 20 Jahren traten Frederik Braun und sein Zwillingsbruder Gerrit sowie viele fleißige Mitstreiter mit der Vision an, die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen. Heute ist das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt eine Attraktion, die jährlich 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher anlockt. Und derweil wird ständig weiter gebaut. Eine gigantische Erfolgsgeschichte im Miniatur-Format, die Regisseurin Sabine Howe 2024 auf der großen Leinwand nacherzählte. SAT.1 zeigt den Dokumentarfilm nun als Free-TV-Premiere zur besten Sendezeit.

SAT.1
Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg
Dokumentarfilm • 30.12.2025 • 20:15 Uhr

Über 16 Kilometer Gleisstrecke

Schon als Kinder hätten sie mit großer Freude eigene "Welten" geschaffen, erzählen Frederik und Gerrit Braun in "Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg". "Wir haben immer gespielt." Und irgendwie hat das mit dem Weltenschaffen und dem Spielen auch nie aufgehört. Auf die ersten drei Abschnitte folgten im Lauf der Jahre immer neue: Amerika, Skandinavien, Italien, Rio de Janeiro, Patagonien, die Karibik, Großbritannien und einige mehr, alles verbunden von Schienen, Schienen und noch mehr Schienen im Maßstab 1:87. Über 16 Kilometer Gleisstrecke insgesamt, 10.000 Waggons, 4.700 Häuser, 10.000 Fahrzeuge, dazwischen unzählige kleine Menschen, Tiere und weitere Details.

Wer sind die Typen, die mit so viel Liebe und Fingerspitzengefühl immer weiter an der großen Vision von Frederik und Gerrit Braun werkeln? "Hier arbeiten nur Verrückte", scherzt einer der Mitarbeiter. Verrückt im positiven Sinne. Klar, "Wunderland" wirkt manchmal wie ein großer Werbefilm (die Brauns führen teilweise als animierte Miniaturfiguren durch ihre Welt). Darüber hinaus erzählen diese 89 Minuten aber auch viel über die Macht der Fantasie. Und darüber, was man mit Leidenschaft, Fleiß und Ausdauer alles erreichen kann. Die Vertreter vom "Guinnessbuch der Rekorde" waren in den letzten Jahren immer wieder zu Besuch in Hamburg.

Derzeit beliebt:
>>"Eine halbe Stunde ist viel Zeit": Die Kurzfilm-Tradition mit Anke Engelke
>>"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt": Das Special der Reihe mit Sebastian Ströbel
>>„Die Küblböck-Story“: BR-Doku zeigt den bewegenden Lebensweg des queeren Pioniers
>>ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen

Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg – Di. 30.12. – SAT.1: 20.15 Uhr

Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Bevor Simone Thomalla zur TV-Größe wurde, sammelte sie Erfahrungen in ganz anderen Rollen. Ein Blick auf ihre Anfänge.
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Zwischen Ruhm und Niederlagen: Hildegard Knef – ein Leben ohne Kompromisse
"ARD Dokumentarfilm: Hildegard Knef – Ich will alles"
Hildegard Knef - Ich will alles
Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis mit Melissa McCarthy
"The Genie"
"The Genie"
Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
"Red One: Alarmstufe Weihnachten"
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Zum 100. Geburtstag: Neue ARTE-Doku über Hildegard Knef im TV
"Hildegard Knef – So oder so ist das Leben"
Hildegard Knef - So oder so ist das Leben
"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
Kuss-Chaos in Afrika
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger
Mario Adorf über verstorbene Brigitte Bardot: "Bin ihr für immer dankbar"
Abschied einer Ikone
Mario Adorf
Deutsche Kino-Charts 2025: Das gab es seit acht Jahren nicht
Erfolgsjahr im Kino
Das Kanu des Manitu
Netflix bestätigt neues Spin-off: „Stranger Things“ kommt 2026 zurück
Das wissen wir
Stranger Things, Staffel 5
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
„Wir haben uns getrennt“: Mark Forster spricht offen über Abschied
Einblick in sein Leben
Mark Forster auf einer Couch.
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Toronto: 230 Nationen, eine Stadt – so leben sie zusammen
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Toronto"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe
Liebes-Aus
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?
Nach Höhen und Tiefen
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Simone Thomalla verrät: Hätte es Sophia Thomalla ohne dieses Märchen nie gegeben?
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Ein "Tatort" mit Metaebene: Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur?
"Tatort: Murot und der Elefant im Raum"
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Mut, Temperament und ein schneller Degen: Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF
"Die drei Musketiere – D'Artagnan"
"Die drei Musketiere - D'Artagnan"