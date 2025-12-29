Home News TV-News

Schlechte Zahlen

Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022

29.12.2025, 12.16 Uhr
Der Tatort mit Ulrich Tukur blieb unter der Fünf-Millionen-Marke und erreichte einen Quotentiefstand. Die Darts-WM in London hingegen erwies sich als Quoten-Hit.
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Tatort: Murot und der Elefant im Raum

Quoten-Tief statt versöhnlicher Jahresausklang: Der sonst so zuverlässige Quotenbringer "Tatort" schwächelte auch beim letzten ARD-Krimi des Jahres. Mit 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern blieb "Murot und der Elefant im Raum" sogar knapp unter der Fünf-Millionen-Marke. Damit erreichte der "Tatort" mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle einen Quotentiefstand, wie es ihn in den vergangenen 15 Jahren nur zweimal gab – zuletzt 2022 beim Weihnachts-"Tatort".

Trotz der mauen Resonanz beim Publikum setzte sich der Tukur-"Tatort" an den ersten Platz der Quotencharts vom Sonntag. Ordentliche 19,6 Prozent Marktanteil fielen gegenüber dem "Tatort"-Jahresschnitt – der liegt knapp zehn Prozentpunkte darüber – aber doch erkennbar ab. In der Primetime platzierte sich das ZDF mit dem Inga-Lindström-Film "Minnas Traum" (3,87 Millionen Leute) auf dem zweiten Platz.

Darts-WM entpuppt sich einmal mehr als Quoten-Hit

Derweil blicken Sportfans aus aller Welt derzeit gespannt in den Alexandra Palace nach London. Wie gewohnt findet dort rund um den Jahreswechsel herum die Darts-WM statt. Auch Deutschland ist längst vom Darts-Fieber erfasst. Das zeigen nicht zuletzt auch die TV-Quoten – und da gab es am Sonntag beinahe eine faustdicke Überraschung.

Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 682.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Sport-Übertragung von Sport1 zu. Das bedeutete einen starken Marktanteil von 14,8 Prozent. Da hatte selbst der "Tatort" zu kämpfen, die Quoten zu toppen. Mit 789.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen (15,2 Prozent) schob sich die ARD-Krimi-Institution nur hauchdünn vor das Darts-Spektakel.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
