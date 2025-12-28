Home News Star-News

Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe

Liebes-Aus

Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe

28.12.2025, 13.53 Uhr
von Pamela Haridi
Daniel und Patrice Aminati haben sich getrennt. Während er die Trennung nicht kommen sah und noch um die Ehe kämpfen will, spricht Patrice von Streit und Erschöpfung. Die beiden unterschiedlichen Wahrnehmungen erklärt.
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Für Daniel Aminati kam die Trennung seiner Frau Patrice aus dem Nichts. Doch woran ist die Beziehung gescheitert?  Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

Die Nachricht traf viele Fans unerwartet und schmerzhaft: Daniel Aminati (52) und seine Ehefrau Patrice Aminati (30) haben sich getrennt. Nach außen galt das Paar lange als eng verbunden und standhaft – insbesondere in der schweren Zeit, in der Patrice gegen eine Krebserkrankung kämpfte.

Nun wird jedoch deutlich, dass hinter den Kulissen offenbar zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf dieselbe Ehe existieren. Während Daniel Aminati öffentlich signalisiert, um die Beziehung kämpfen zu wollen, spricht Patrice offen über Konflikte, Erschöpfung und das Gefühl, dem inneren Druck nicht länger standhalten zu können.

Daniel Aminati lobte eine harmonische Ehe, Patrice zeichnete ein anderes Bild

Daniel Aminati zeigte sich in Interviews sichtlich überrascht vom Ehe-Aus. Aus seiner Sicht sei die Beziehung liebevoll, respektvoll und von Harmonie geprägt gewesen – auch und gerade während der schweren Krankheitsphase seiner Frau. Er sprach von gemeinsamen Zukunftsplänen, Nähe, intensiven Gesprächen und dem Gefühl, als echtes Team durchs Leben zu gehen.

Entsprechend klar und emotional fielen seine Worte aus: Für Daniel Aminati sei die Ehe noch nicht beendet. Er liebe Patrice Aminati und wolle um sie kämpfen. Ein Satz, der Hoffnung transportiert – zugleich aber auch offenbart, wie tief ihn die Trennung getroffen hat.



Patrice widerspricht und findet klare Worte

Doch Patrice Aminati zeichnet ein deutlich anderes Bild. Sie widerspricht der Darstellung ihres Mannes offen und klar. Die Ehe, so betont sie, habe nicht so funktioniert, wie Daniel Aminati sie beschreibt. Wäre sie tatsächlich so harmonisch gewesen, hätte sie diesen Schritt nicht gewählt.

Stattdessen spricht Patrice von wiederkehrenden Konflikten, von Auseinandersetzungen, die sie zunehmend erschöpft hätten, und von dem Gefühl, über Jahre hinweg keine gemeinsame Sprache, keine stabilen Alltagsstrukturen und keine verbindenden Rituale gefunden zu haben. Auch Gespräche mit Therapeuten und Mediatoren hätten daran letztlich nichts ändern können.

Die Trennung als Akt der Selbstrettung

Besonders eindrücklich sind Patrice Aminatis Worte, wenn sie über ihre Beweggründe spricht. Sie habe sich nicht aus Lieblosigkeit getrennt, sondern aus Selbstschutz. Die Krebserkrankung habe ihre Kräfte ohnehin stark eingeschränkt, zusätzlicher emotionaler Druck sei für sie nicht mehr zu bewältigen gewesen. „Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte“, erklärte sie offen. Ihre verbliebene Energie wolle sie nun gezielt einsetzen: für einen stabilen Alltag, für innere Ruhe – und vor allem für die gemeinsame Tochter Charly, die 2022 zur Welt kam.

Warum Patrice und Daniel Aminati die Trennung unterschiedlich erleben

Ein weiterer Aspekt macht die unterschiedlichen Perspektiven besonders deutlich: Patrice Aminati betont, sie habe Daniel Aminati mehrfach darauf hingewiesen, dass sie diesen Schritt in Erwägung ziehe. Für ihn hingegen kam die Trennung vollkommen unerwartet. Zwei Erinnerungen, zwei Wahrheiten – und eine Beziehung, die offenbar schon seit längerer Zeit aus dem Gleichgewicht geraten war.

Zwischen Hoffnung und Endgültigkeit

Während Daniel Aminati weiterhin an eine Versöhnung glaubt und betont, Patrice sei seine Traumfrau, scheint für sie der Entschluss gefallen zu sein. Patrice Aminati macht deutlich, dass es ihr nicht um eine Rückkehr zur Paarbeziehung gehe, sondern um eine respektvolle, freundschaftliche Elternschaft – zum Wohl ihrer gemeinsamen Tochter.

Seit der Trennung lebt Patrice wieder bei ihrer Mutter. Sie spricht von einer spürbaren inneren Erleichterung. Kleine gesundheitliche Fortschritte gäben ihr neue Kraft und vermittelten ihr ein Gefühl, das sie selbst als „wieder durchatmen können“ beschreibt.

Ein Paar, das lange gekämpft hat

Daniel Aminati und Patrice Aminati waren seit 2018 ein Paar und gaben sich im April 2022 das Jawort. Kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erhielt Patrice die Diagnose schwarzer Hautkrebs, der inzwischen metastasiert ist – eine extreme Ausnahmesituation, die jede Beziehung bis an ihre Grenzen führt.

Dass beide nun öffentlich über ihre Sicht der Dinge sprechen, wirkt dabei weniger wie eine Abrechnung, sondern vielmehr wie der Versuch, die jeweils eigene Wahrheit verständlich zu machen.

Ehe-Aus bei Daniel und Patrice Aminati: Der schmerzhafte Punkt der Erkenntnis

Diese Trennung ist keine laute, keine schmutzige. Sie vollzieht sich leise, schmerzhaft und in vielen Grautönen. Es ist die Geschichte zweier Menschen, die sich einst gefunden haben – und sich nun offenbar nicht mehr gemeinsam tragen können. Manchmal ist genau das der Punkt, an dem sich Wege trennen müssen: nicht aus fehlender Liebe, sondern aus dem tiefen Bedürfnis nach Überleben, Stabilität und innerem Frieden.

