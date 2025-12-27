Home News TV-News

Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt

"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"

Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt

27.12.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Das ZDF begleitet eine einzigartige Kreuzfahrt, bei der Heavy Metal Fans und Bands gemeinsam auf hoher See feiern. Der Ozeanriese wird zum Schauplatz für Konzerte und ausgelassene Partystimmung.
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Selbst wenn sie nur aufblasbar und aus Gummi sind: Gitarren sind an Bord allgegenwärtig.  Fotoquelle: ZDF/Ingmar Wein
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Feiern auf Deck: Wenn das Wetter gut ist, fießt das Bier noch schneller.  Fotoquelle: ZDF/Ingmar Wein
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Wassergymnastik mit Bierchen: Wichtig ist nur, dass kein Glas im Pool zerbricht.  Fotoquelle: ZDF/Ingmar Wein
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Die Bandmitglieder schätzen den engen Kontakt zu den Fans.  Fotoquelle: ZDF/Ingmar Wein

Shanty-Songs erzählen immer wieder von der Musik, dem fröhlichen Gesang und vom vielen Alkohol auf den Weltmeeren. In der etwas anderen ZDF-Reisesendung "ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt" nehmen manche der 2.500 begeisterten Musikfans das alte Lied vom "Drunken Sailor" sehr wörtlich.

ZDF
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Dokumentation • 27.12.2025 • 17:35 Uhr

Es herrscht eben Partystimmung, wenn nicht Ausnahmezustand an Bord des Ozeanriesens, der sich diesmal nicht so ganz an die oft eher steifen Regeln vom Kapitänsdinner in Abendgarderobe oder vom gesitteten Tanztee an Bord hält. Es ist eben weniger "Traumschiff", sondern eine Art "Wacken auf Wellen". Auf dem Kreuzfahrtschiff sind neben den Reisegästen von Kapitän Sven Kassel und seiner Crew auch die fünfköpfige Band Kupfergold oder Szenestars wie Kreator an Bord – und eine Extraladung an Biervorräten.

Metal-Kreuzfahrt als Herzensprojekt: Ein Festival mit eigenem Rhythmus

"Krisenmanagement ist mein Spezialgebiet, und dafür bin ich wie Speedy Gonzales überall an Bord unterwegs und im Austausch mit meinem Team", sagt General Managerin Doreen Jana Kümpel, die sich der feierfreudigen Meute stellt. Allerdings gilt wie so oft für Schwermetall-Anhänger: Sie mögen für Außenstehende wie wilde Wikinger aussehen, haben in der Regel allerdings doch sehr umgängliche, aufgeschlossene Herzen. Das können auch die Freundinnen Birte McNeely und Vanessa Wüpping bestätigen, die bereits das zweite Mal an Bord der Metal-Kreuzfahrt sind und sich dort sichtlich wohlfühlen. "Zwei Jahre haben wir dafür gespart", sagen sie.

Derzeit beliebt:
>>"Zurück in die Zukunft": Wird es je einen vierten Teil geben?
>>ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
>>"Das Traumschiff: Bora Bora": Kritik zum ZDF-Kultfilm mit Florian Silbereisen
>>"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!": Kritik zur ZDF-Reihe

Die Musiker von Kupfergold rund um Sängerin Bonnie Banks aka Tini wirken sehr gespannt, was die Band an Bord erwartet. "Ich hoffe nur, dass ich nicht seekrank werde", sagt Gitarrist Alex. Immerhin sind es nicht ganz alltägliche Auftrittsbedingungen bei den vier geplanten Konzerten auf dem Schiff – davon zwei auf dem Pooldeck. Abgehalten werden sie bei Wind und Wetter. "Nur bei Sturm holen die uns rein – aber wir hoffen mal, dass das Wetter hält", sagt Bonnie. Sie schätzt den ungewöhnlich engen Kontakt zu den Fans auf See.



ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt – Sa. 27.12. – ZDF: 17.35 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Verrückt nach Meer Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter“
ZDF-Serie
Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Katharina Strasser (Luise Bähr)
Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange
Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten
Partyschlager-Star
Tim Toupet
Anders als bisher: So verbringt Helene Fischer Weihnachten 2025
Schlagerqueen ganz privat
Helene Fischer lächelt stark.
„Pures Glück“ trotz Diagnose: Barry Manilow spricht offen über seinen Krebs
Kampf gegen den Krebs
Barry Manilow
Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“
Rapper mit der Skibrille
Ski Aggu
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
Intergalaktisches Abenteuer
Der Super Mario Galaxy Film (2026)
Neues Spin-off bestätigt: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
„Tales From ’85“
Stranger Things, Staffel 5
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
100 Folgen „WaPo Bodensee“: Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie
Vorabend-Krimi
WaPo Bodensee
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
Biff Tannen im Wandel der Zeit: Das macht Thomas F. Wilson heute
Biff Tannen heute
Biff Tannen
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Das Kanu des Manitu"
"Die Menschen wollen einfach auch mal lachen": Alicia von Rittberg über ihre Prime-Video-Serie "Miss Sophie"
Humorvolle Ablenkung
Alicia Rittberg im Interview
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Tod auf offener Bühne: Leitmayr und Batic ermitteln am Münchner Residenztheater
"Tatort: Das Verlangen"
"Tatort: Das Verlangen"
Der britische Aristokrat und die Proletarierin ermitteln wieder
"Inspector Lynley & Sergeant Havers"
Inspector Lynley & Sergeant Havers
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Mark Forster packt aus: "Wir haben uns getrennt"
Neuer Abschnitt
Mark Forster auf einer Couch.
Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
Schlagerwelt
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
Beziehungsende
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
"Pumuckl"-Star Florian Brückner: Sein Neffe spielt sein jüngeres Serien-Ich
Familienbande
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis
"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!"
"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"