Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt

Shanty-Songs erzählen immer wieder von der Musik, dem fröhlichen Gesang und vom vielen Alkohol auf den Weltmeeren. In der etwas anderen ZDF-Reisesendung "ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt" nehmen manche der 2.500 begeisterten Musikfans das alte Lied vom "Drunken Sailor" sehr wörtlich.

Es herrscht eben Partystimmung, wenn nicht Ausnahmezustand an Bord des Ozeanriesens, der sich diesmal nicht so ganz an die oft eher steifen Regeln vom Kapitänsdinner in Abendgarderobe oder vom gesitteten Tanztee an Bord hält. Es ist eben weniger "Traumschiff", sondern eine Art "Wacken auf Wellen". Auf dem Kreuzfahrtschiff sind neben den Reisegästen von Kapitän Sven Kassel und seiner Crew auch die fünfköpfige Band Kupfergold oder Szenestars wie Kreator an Bord – und eine Extraladung an Biervorräten.

Metal-Kreuzfahrt als Herzensprojekt: Ein Festival mit eigenem Rhythmus "Krisenmanagement ist mein Spezialgebiet, und dafür bin ich wie Speedy Gonzales überall an Bord unterwegs und im Austausch mit meinem Team", sagt General Managerin Doreen Jana Kümpel, die sich der feierfreudigen Meute stellt. Allerdings gilt wie so oft für Schwermetall-Anhänger: Sie mögen für Außenstehende wie wilde Wikinger aussehen, haben in der Regel allerdings doch sehr umgängliche, aufgeschlossene Herzen. Das können auch die Freundinnen Birte McNeely und Vanessa Wüpping bestätigen, die bereits das zweite Mal an Bord der Metal-Kreuzfahrt sind und sich dort sichtlich wohlfühlen. "Zwei Jahre haben wir dafür gespart", sagen sie.

Die Musiker von Kupfergold rund um Sängerin Bonnie Banks aka Tini wirken sehr gespannt, was die Band an Bord erwartet. "Ich hoffe nur, dass ich nicht seekrank werde", sagt Gitarrist Alex. Immerhin sind es nicht ganz alltägliche Auftrittsbedingungen bei den vier geplanten Konzerten auf dem Schiff – davon zwei auf dem Pooldeck. Abgehalten werden sie bei Wind und Wetter. "Nur bei Sturm holen die uns rein – aber wir hoffen mal, dass das Wetter hält", sagt Bonnie. Sie schätzt den ungewöhnlich engen Kontakt zu den Fans auf See.

