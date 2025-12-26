Home News TV-News

"Das Traumschiff: Bora Bora": Kritik zum ZDF-Kultfilm mit Florian Silbereisen

"Das Traumschiff: Bora Bora"

Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea

26.12.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
"Das Traumschiff" nimmt an Weihnachten Kurs auf Bora Bora. An Bord sind spannende Charaktere und prominente Gäste, darunter Florian Silbereisen und Timothy Peach, der für seine Kritik bekannt ist. Überraschungen und Selbstironie sind garantiert.
Das Traumschiff: Bora Bora
Ganz zufällig steht ein Klavier am Strand von Bora Bora. Da möchte Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) natürlich gerne hören, was Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) an den Tasten so drauf hat.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Toni Wittig (Emilia Bernsdorf, rechts) und Amrei Seibold (Banafshe Hourmazdi) sind beste Freundinnen und Jungunternehmerinnen in den Firmen ihrer Eltern. Dass Amrei beide nicht als reguläre Passagierinnen auf der MS Amadea angemeldet hat, sorgt anfangs für Spannungen. Doch auf Bora Bora ist alles vergessen.   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Der Landschaftsgärtner Basti Kugler (Max König, rechts) soll auf Bora Bora ein Grundstück finden, auf dem Ulrich von Stein (Timothy Peach) einen Korallengarten zum Naturschutz anlegen kann.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Elsa Westrup (Kassandra Wedel, rechts) hat vor über zehn Jahren ihr Gehör verloren. Ihre Tochter Nora (Samara Fry) fühlt sich schuldig und geht übertrieben vorsichtig mit ihrer Mutter um. Das führt zu Konflikten.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Eigentlich wollte Elsa Westrup (Kassandra Wedel, rechts) ihre Tochter vorsichtig damit konfrontieren, dass es mit Paul (Thaddäus Meilinger) einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Doch bevor sie sie einander vorstellen kann, hat Nora (Samara Fry) das Paar bereits in flagranti erwischt. Kein guter Start ...   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Die gehörlose Elsa Westrup (Kassandra Wedel) hat mit Paul Richter (Thaddäus Meilinger) einen neuen Mann in ihrem Leben und plant ihre Zukunft mit ihm. Um ihrer Tochter Nora die Neuigkeiten nahezubringen, hat sie sie zu der Reise nach Bora Bora eingeladen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Paul Richter (Thaddäus Meilinger, links) ist nervös: Seine Freundin Elsa möchte ihm auf Bora Bora ihre 18-jährige Tochter Nora vorstellen. Wie wird sie reagieren? Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) hat wie immer kluge Ratschläge im Ärmel.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Die Jungunternehmerin Toni (Emilia Bernsdorf) lernt an Bord den smarten Landschafsgärtner Basti Kugler (Max König) kennen. Ob mehr aus ihrem Flirt wird?  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff: Bora Bora
Der Offiziersassistent Noah Schütt (Louis Held, links) hat ein Problem: Seine Eltern feiern ein großes Fest zur Goldenen Hochzeit, und er muss dafür Tanzen lernen. Zum Glück hat er hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen (von links): Jessica Delgado (Collien Fernandes), Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Kapitän Parger (Florian Silbereisen).  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Es gibt eine Szene in "Das Traumschiff: Bora Bora" am Freitagabend im ZDF, in der sich Florian Silbereisen als Kapitän Parger ans Klavier setzt und, begleitet von der jungen Sängerin Nora (Samara Fry), "Somehwere Over The Rainbow" zum Besten gibt. Ein Video davon wird schon bald im Netz viral gehen und Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) spotten lassen: "Sie sind jetzt sozusagen ein Star!" – Parger daraufhin, geschmeichelt: "Ja, wer weiß, vielleicht werde ich ja jetzt noch entdeckt." Nur um von der Kollegin schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden: "Schuster, bleib bei deinem Leisten!"

ZDF
"Das Traumschiff: Bora Bora"
TV-Drama • 26.12.2025 • 20:15 Uhr

Ist das etwa ein selbstironischer Seitenhieb des ZDF auf seinen Star Florian Silbereisen? Denn nicht selten möchte man Liebhold gerne zitieren, wenn der Moderator und Sänger mit rollendem "R" und Pathos in der Stimme seine auswendig gelernten Sätze aufsagt. 2019 hatte der 44-Jährige Sascha Hehn als "Traumschiff"-Kapitän beerbt, und nicht nur Timothy Peach beklagte damals die Wahl des ZDF: Sie sei "ein Schlag ins Gesicht für jeden ausgebildeten Schauspieler". Wobei man gerechtigkeitshalber anmerken muss, dass auch Hehn keine Schauspielausbildung im klassischen Sinne hat, dafür aber schon als Kind Filmerfahrungen sammelte.

Dennoch: Silbereisen als Kapitän, das hätte es beim 2016 verstorbenen "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann vermutlich nicht gegeben. Und auch nicht die dilettantischen Schauspiel-Auftritte von Influencern wie zuletzt Sophia Thiel, die heute regelmäßig an Bord der MS Amadea gehen dürfen. Nicht so allerdings im aktuellen Film. Und sogar er ist, zum zweiten Mal nach 2000, überraschenderweise wieder Gast auf dem "Traumschiff": Silbereisen-Kritiker Timothy Peach! Die große Versöhnung? Ein Weihnachtswunder? Oder doch Selbstironie? Immerhin sagt Silbereisen im Film folgenden Satz zum ausgebildeten Schauspieler Peach: "Können Sie mir mal erklären, wie das genau funktioniert?"

"Das Traumschiff" geht auf Oscar-Kurs

Peach spielt den Unternehmer Ulrich von Stein, der Korallengärten auf Bora Bora aufbauen möchte – angeblich. Dabei hilft ihm der Landschaftsgärtner Basti (Max König), der sich an Bord in die verwöhnte Jungunternehmerin Toni (Emilia Bernsdorf) verguckt. Die wiederum ist mit ihrer besten Freundin Amrei (Banafshe Hourmazdi) auf der MS Amadea. Allerdings weniger luxuriös untergebracht, als sie dachte, was für Konflikte sorgen wird.

Die gibt es auch zwischen Elsa Westrup und ihrer Tochter Nora – ebenjener Sängerin vom Anfang. Dass sie singen kann, weiß Elsa jedoch nicht. Sie ist, wie ihre Darstellerin Kassandra Wedel, gehörlos. Damit sie sich nicht ausgegrenzt fühlt, versucht Nora, ihre große Leidenschaft vor ihrer Mutter zu verheimlichen. Ganz wie im Oscargewinner-Film "CODA". Dabei ahnt Nora nicht, dass ihre Mutter ihr ebenfalls etwas verheimlicht – oder vielmehr: jemanden ...

Direkt im Anschluss wiederholt das ZDF die letzte Episode des "Traumschiff"-Ablegers "Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Korsika" von 2024. An Neujahr 2026 nimmt die MS Amadea dann in einer neuen Folge Kurs auf "Afrika: Madikwe". An Bord gibt es unter anderem ein Wiedersehen der Ex-"GZSZ"-Stars Valentina Pahde und Isabell Horn. Fehlen wird dagegen, wie auch in der aktuellen Folge, erneut Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Schifferle.

"Das Traumschiff: Bora Bora" – Fr. 26.12. – ZDF: 20.15 Uhr

So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Barbara Wussow beeindruckte bei der „Ein Herz für Kinder"-Gala mit einer Transformation: In nur zwei Monaten verlor die Schauspielerin zehn Kilo. Ihre Gesundheit stand dabei im Vordergrund.
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
