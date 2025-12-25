Home News TV-News

Wintermelancholie an der Ostsee: „Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho!“ an Weihnachten

Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis

25.12.2025, 07.30 Uhr
von Wilfried Geldner
In der neuen Folge der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" wird ein Weihnachtsmann auf der Ostseehalbinsel Priwall erschossen. Der Film verspricht Spannung und romantische Verwechslungskomödien, untermalt von winterlicher Melancholie und einem Hauch von Shakespeare.
Zum Abschluss stimmen Hauke (Hinnerk Schönemann, zweiter von links) am Schlagzeug, Jule (Marleen Lohse, Mitte) und Hannah (Jana Klinge) noch ein gemeinsames Weihnachtslied an.   Fotoquelle: NDR / Gordon Timpen
"Nord bei Nordwest - Liebesgrüße aus Nepal" lautet der Arbeitstitel des 31. Films der Krimireihe, der sich gerade in der Entwicklung befindet. Mit dabei (von links: Marleen Lohse, Hinnerk Schönemann, Kameramann Nicolay Gutscher, Regisseurin Judith Kennel und Jana Klinge).   Fotoquelle: NDR/Sandra Hoever

Vom verantwortlichen NDR wurde diese Ausgabe der Krimireihe "Nord bei Nordwest" gleich zum "Weihnachtsklassiker" erhoben und neben einschlägige Hollywoodfilme gestellt. Etwas hoch gegriffen, vielleicht. Aber es stimmt, der Weihnachtskrimi "Ho Ho Ho!" aus dem Jahr 2021 hat seine unterhaltsamen Qualitäten, weil hier ein eingespieltes Team vom Leder zieht und durchaus gekonnt auf der Klaviatur des Weihnachtswunderlichen spielt. In diesem nun erneut gezeigten Sehnsuchtskrimi vom Ostseestrand ergreift jeden irgendwann die Liebe, und jeder wird enttäuscht – nur Taxifahrer Öskir vielleicht nicht.

Krimi • 25.12.2025 • 20:15 Uhr

Jener Öskir (Cem Ali Gültekin) wollte weg, Schwanitz wurde ihm zu eng – zu wenig Nächstenliebe, eine harte Welt. Als gelte es, das noch einmal unter Beweis zu stellen, bringt seine hartherzige Vermieterin ihren erkrankten Stallhasen in der Praxis des Tierarztes Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) vorbei. Man möge ihm keine Medikamente geben, so bittet sie, schließlich sei das Langohr fest als Weihnachtsbraten einteilt. Doch gemach – es gibt nicht nur für das Karnickel ein Happy End im gut erzählten Weihnachts-Liebeskrimi im Ersten, der nachdrücklich deutlich macht, warum diese Film-Reihe zuletzt so erfolgreich lief. Immer wieder wurden Top-Quoten eingefahren. "Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho!" erreichte bei der Erstausstrahlung im Dezember 2021 7,45 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 26,4 Prozent entsprach.

Marleen Lohse als Tierarzthelferin mit Herz, Jana Klinge als glamouröse Polizistin

Wer aber hat den Weihnachtsmann ermordet, der seinem Kapuzenmörder vor seinem Tod noch so ein munteres "Ho Ho Hoh!" entgegenrief? Galt der Schuss auch wirklich dem Opfer – oder doch dem Versicherungsvertreter, den er ersetzte, weil der so schwer erkältet war? Wie gut, dass Jule, die Tierarzthelferin (Marleen Lohse), im Spiegel eines Fensters gleich den Mörder erahnt. War Eifersucht, Raubmord oder Erpressung im Spiel? Oder alles in einem, wieder mal?

Holger Karsten Schmidt und Ingo Rasper (Drehbuch und Regie) rücken hier weit mehr die erträumten und enttäuschten Beziehungen aller Beteiligten in den Vordergrund als die Suche nach dem Mörder. Fast Shakespeare-hafte Züge haben die kleinen Verwechslungskomödien. Nicht nur Jule, die Assistentin, himmelt ja umsonst ihren Tierarzt an, der ausgerechnet die schöne Polizistin Hannah (Jana Klinge) auf seinem Hausboot empfängt.



Auch der Insel-Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle), der sonst immer als sicherer Garant für plakativen Klamauk fungiert, darf sich in die glamouröse Polizistin verlieben. Das alles wird mit gutem Timing und einem romantischen Kamerablick auf die Ostsee und auf die Glühbirnchen im Nebel bis hin zu einem aufkommenden Sturm erzählt (Kamera: Ralf M. Mendle). Solcherlei Wintermelancholie hält sogar die sparsam eingestreuten Weihnachtsschlager aus. Marleen Lohse, die im Oktober ihr Debüt-Album "Wide Awake" veröffentlichte, gibt am Ende gleich zweimal "Santa Claus Is Coming To Town" zum Besten. Es sei ihr gegönnt, es hat Spaß gemacht. – Derweil stehen in der Reihe auch neue Filme an. Drei Krimis sind abgedreht, ein vierter befindet sich in der Entwicklung.

Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho! – Do. 25.12. – ARD: 20.15 Uhr

