Nostalgie für Groß und Klein: „Neue Geschichten vom Pumuckl“ starten in Staffel 2

Hurra, der Kobold mit dem roten Haar ist wieder da! Zwei Jahre nach der erfolgreichen Serien-Neuauflage trieb der Klabautermann in "Pumuckl und das große Missverständnis" eben noch im Kino seinen Schabernack. Nun bringt RTL die reguläre Serie mit einer zweiten Staffel zurück: Sieben "Neue Geschichten vom Pumuckl" sind ab Donnerstag, 4. Dezember, bei RTL+ sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ab 16.45 Uhr beziehungsweise ab 17.15 Uhr bei RTL zu sehen. Unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller schlüpft Florian Brückner abermals in die Rolle des Schreiners Florian Eder. Der Pumuckl wird wieder von Maxi Schafroth gesprochen. Dank der KI-Nachbearbeitung klingt er dabei erneut wie der 2005 verstorbene Hans Clarin.

Die allgemeine Sehnsucht nach Nostalgie in unsicheren Zeiten ist sicher mitverantwortlich für den großen Erfolg der neuen Pumuckl-Geschichten, die 2023 beim Zielpublikum einen Marktanteil von sehr guten 17,2 Prozent erlangten. "Der alte Eder", dem in der ersten Staffel die wohl stärkste der insgesamt 13 Episoden gewidmet war, kommt auch diesmal wieder zu Ehren: Beim Entrümpeln des Dachbodens finden der Pumuckl und Flori Pumuckls alten Pullover. Der Kobold erzählt, wie ihm der Pullover zu klein war, wie er ein Loch reingeschnitten hat und er sich dann aufgelöst hat. Das ganze Drama behandelte die Episode "Der Wollpullover" aus der Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus dem Jahr 1983.

Tradition trifft neue Gesichter: Der Pumuckl und Meister Eder Damals spielte Gustl Bayrhammer den Meister Eder. Der Schauspieler starb bereits 1993, und trotzdem findet das Team um Regisseur Rosenmüller eine Möglichkeit, Franz Eder in einer Rückblende noch einmal auftreten zu lassen – im Gegensatz zum Pumuckl ganz traditionell, ohne den Einsatz von KI. Auch der "kleine Flori" tritt in der nach ihm benannten Episode auf. Gespielt wird er von Dominikus Brückner, dem Neffen von Florian Brückner.

Ansonsten bieten die sieben neuen Folgen wieder eine Menge Spaß und spannende Geschichten: Gleich in der Auftaktfolge bekommt es der Pumuckl mit einem Geisterjäger zu tun! Florian Lukas spielt den hauptberuflichen Trockenbauer, dank dessen Feuereifer das Publikum auch endlich lernt, was eigentlich passiert, wenn man einen unsichtbaren Kobold fotografiert ...

Neuer Pumuckl begeistert Kinder und ihre Eltern: Diese Gaststars sind dabei "Ich möchte das Original nicht kopieren, sondern weitererzählen", betonte Florian Brückner 2023 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Spätestens jetzt, nach zwei Staffeln und einem Kinofilm, lässt sich guten Gewissens sagen: Das ist dem inzwischen 41-Jährigen geglückt. Der neue Pumuckl gefällt den Kindern und erfreut dank seiner nostalgischen Elemente auch die Eltern- und Großeltern-Generation. Hinzukommen auch diesmal eine ganze Reihe Gaststars. Neben dem Pumuckl-Urgestein Ilse Neubauer, die bereits in der alten Serie und im Kinofilm die Nachbarin Frau Stürtzlinger spielte, sind diesmal unter anderem Simon Pearce, Eko Fresh und Tobias Krell, besser bekannt als "Checker Tobi", dabei.

Letzterer moderiert auch die beiden Ausgaben der neuen "Pumuckl Show": Am Samstag, 20. Dezember, und Samstag, 27. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr spielen hier je drei prominente Rategäste um 50.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Zu einer TV-Ausstrahlung des Kinofilms ist noch nichts bekannt. Weitere Folgen der Serie hat RTL für Ostern 2026 angekündigt.

