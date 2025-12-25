Home News TV-News

Nostalgie für Groß und Klein: „Neue Geschichten vom Pumuckl“ starten in Staffel 2

"Neue Geschichten vom Pumuckl"

Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien

25.12.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Pumuckl ist zurück! RTL zeigt zu Weihnachten sieben neue Folgen des Klassikers. Florian Brückner und prominente Gäste erwecken den Kobold zu neuem Leben. Nostalgie pur!
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Wie früher mit dem "alten Eder" frühstückt der Pumuckl nun mit dessen Neffen Florian Eder (Florian Brückner).   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Auch in der zweiten Staffel statten zahlreiche Gaststars dem Pumuckl einen Besuch ab: Florian Lukas (vorne) spielt einen Geisterjäger, der es auf den frechen Kobold abgesehen hat.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Was Alfi Bäumer (Florian Lukas, links), Ella Bäumer (Gerti Drassl) und Florian Eder (Florian Brückner) wohl auf dem Foto vom Pumuckl sehen?   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Das Bettchen und das Pferdchen bekam der Pumuckl einst vom alten Meister Eder gebaut. Auch sonst lebt der Geist der von Gustl Bayrhammer gespielten Figur in der Serie weiter fort.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
In der Folge "Der kleine Flori" reisen Florian Eder (Florian Brückner) und der Pumuckl in ihren Geschichten in die Vergangenheit.   Fotoquelle: RTL / NEUESUPER

Hurra, der Kobold mit dem roten Haar ist wieder da! Zwei Jahre nach der erfolgreichen Serien-Neuauflage trieb der Klabautermann in "Pumuckl und das große Missverständnis" eben noch im Kino seinen Schabernack. Nun bringt RTL die reguläre Serie mit einer zweiten Staffel zurück: Sieben "Neue Geschichten vom Pumuckl" sind ab Donnerstag, 4. Dezember, bei RTL+ sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ab 16.45 Uhr beziehungsweise ab 17.15 Uhr bei RTL zu sehen. Unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller schlüpft Florian Brückner abermals in die Rolle des Schreiners Florian Eder. Der Pumuckl wird wieder von Maxi Schafroth gesprochen. Dank der KI-Nachbearbeitung klingt er dabei erneut wie der 2005 verstorbene Hans Clarin.

RTL
Neue Geschichten vom Pumuckl
Serie • 25.12.2025 • 16:45 Uhr

Die allgemeine Sehnsucht nach Nostalgie in unsicheren Zeiten ist sicher mitverantwortlich für den großen Erfolg der neuen Pumuckl-Geschichten, die 2023 beim Zielpublikum einen Marktanteil von sehr guten 17,2 Prozent erlangten. "Der alte Eder", dem in der ersten Staffel die wohl stärkste der insgesamt 13 Episoden gewidmet war, kommt auch diesmal wieder zu Ehren: Beim Entrümpeln des Dachbodens finden der Pumuckl und Flori Pumuckls alten Pullover. Der Kobold erzählt, wie ihm der Pullover zu klein war, wie er ein Loch reingeschnitten hat und er sich dann aufgelöst hat. Das ganze Drama behandelte die Episode "Der Wollpullover" aus der Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus dem Jahr 1983.

Tradition trifft neue Gesichter: Der Pumuckl und Meister Eder

Damals spielte Gustl Bayrhammer den Meister Eder. Der Schauspieler starb bereits 1993, und trotzdem findet das Team um Regisseur Rosenmüller eine Möglichkeit, Franz Eder in einer Rückblende noch einmal auftreten zu lassen – im Gegensatz zum Pumuckl ganz traditionell, ohne den Einsatz von KI. Auch der "kleine Flori" tritt in der nach ihm benannten Episode auf. Gespielt wird er von Dominikus Brückner, dem Neffen von Florian Brückner.

Derzeit beliebt:
>>Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
>>Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
>>Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
>>"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin

Ansonsten bieten die sieben neuen Folgen wieder eine Menge Spaß und spannende Geschichten: Gleich in der Auftaktfolge bekommt es der Pumuckl mit einem Geisterjäger zu tun! Florian Lukas spielt den hauptberuflichen Trockenbauer, dank dessen Feuereifer das Publikum auch endlich lernt, was eigentlich passiert, wenn man einen unsichtbaren Kobold fotografiert ...

Mit 67 noch einmal alles ändern: Birgit Schrowange wagt den Neustart
Neue Stadt, neues Lebensgefühl und kein Blick zurück – warum dieser Schritt für Birgit Schrowange mehr ist als nur ein Umzug.
Große Veränderung
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.

Neuer Pumuckl begeistert Kinder und ihre Eltern: Diese Gaststars sind dabei

"Ich möchte das Original nicht kopieren, sondern weitererzählen", betonte Florian Brückner 2023 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Spätestens jetzt, nach zwei Staffeln und einem Kinofilm, lässt sich guten Gewissens sagen: Das ist dem inzwischen 41-Jährigen geglückt. Der neue Pumuckl gefällt den Kindern und erfreut dank seiner nostalgischen Elemente auch die Eltern- und Großeltern-Generation. Hinzukommen auch diesmal eine ganze Reihe Gaststars. Neben dem Pumuckl-Urgestein Ilse Neubauer, die bereits in der alten Serie und im Kinofilm die Nachbarin Frau Stürtzlinger spielte, sind diesmal unter anderem Simon Pearce, Eko Fresh und Tobias Krell, besser bekannt als "Checker Tobi", dabei.

Letzterer moderiert auch die beiden Ausgaben der neuen "Pumuckl Show": Am Samstag, 20. Dezember, und Samstag, 27. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr spielen hier je drei prominente Rategäste um 50.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Zu einer TV-Ausstrahlung des Kinofilms ist noch nichts bekannt. Weitere Folgen der Serie hat RTL für Ostern 2026 angekündigt.

Neue Geschichten vom Pumuckl – Do. 25.12. – RTL: 16.45 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein
"Weihnachten mit Andy Borg"
Weihnachten mit Andy Borg
RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin
"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"
Sisi
Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter“
ZDF-Serie
Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Katharina Strasser (Luise Bähr)
Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange
Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten
Italowestern-Legende
Array
Familie statt Boyband: So persönlich ist der Weihnachtsfilm der Jonas Brothers
Intime Einblicke
"A Very Jonas Christmas Movie"
Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Nach schwerem Jahr: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten 2025
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer: "Mir ist es wichtig, nicht in einer reinen Schauspiel-Bubble zu leben"
Neue ARD-Serie
Schwarzes Gold
Rhys Ifans: Was macht Hugh Grants Mitbewohner Spike aus "Notting Hill" heute?
Rhys Ifans' Karriereweg
Notting Hill Rhys Ifans
US-Star will auf Wolkenkratzer klettern: Netflix überträgt live – auch einen möglichen Absturz
Gefährlicher Aufstieg
Skyscraper Live
So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
Loriots Erbe
"Weihnachten bei den Hoppenstedts"
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
Anonym im Internet: "Big Bang Theory"-Star bezahlt gerne Arztrechnungen fremder Menschen
Serien-Star und Wohltäter
Kunal Nayyar
Andrea Kiewels radikale Gewichtsabnahme belastete Beziehung: Verlobung geplatzt?
15 Kilo weniger
Andrea "Kiwi" Kiewel
Neue Kinohighlights am 25. Dezember: "Anaconda", "SpongeBob" und "Therapie für Wikinger"
Kino-Neustarts
Anaconda
Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten
Partyschlager-Star
Tim Toupet
Nach dem Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie
Versöhnlicher Jahresabschluss
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc
Anders als bisher: So verbringt Helene Fischer Weihnachten 2025
Schlagerqueen ganz privat
Helene Fischer lächelt stark.
„Pures Glück“ trotz Diagnose: Barry Manilow spricht offen über seinen Krebs
Kampf gegen den Krebs
Barry Manilow
„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“
Rapper mit der Skibrille
Ski Aggu
David und Victoria Beckham von eigenem Sohn blockiert: Beckham-Streit eskaliert bei Instagram
Beckham-Streit
David und Victoria Beckham
Schock für Reality-Star: Justine Dippls Auto überschlug sich bei Unfall mehrfach
Autounfall-Drama
Justine Dippl
Kollege findet Barbara Schönebergers Hotelroutine "das Ekelhafteste dieser Welt"
Ungewöhnliche Schlafgewohnheit
Barbara Schöneberger