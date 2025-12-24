Home News TV-News

Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend

24.12.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Am Heiligabend lädt Horst Lichter zu einem besonderen "Bares für Rares"-Abend ein. Mit festlichem Essen, emotionalen Momenten und bekannten Gesichtern wird die Weihnachtssendung zu einem Highlight im ZDF-Programm.
Horst Lichter lädts ein Publikum zum Weihnachtsabend ein. Es wird gekocht ...  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer
Die Freude am gemeinsamen Genießen merkt man ihnen an, von links: Julian Schmitz-Avila, Horst Lichter und Walter Lehnertz.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer
Susanne Steiger, Fabian Kahl (Mitte) und Julian Schmitz-Avila bereiten das weihnachtliche Mahl vor.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer
An der festlichen Tafel lässt sich das "Bares für Rares"-Team das Essen schmecken, von links: Wendela Horz, Walter Lehnertz, Julian Schmitz-Avila, Annika Raßbach, Susanne Steiger, Fabian Kahl und Gastgeber Horst Lichter.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer
Wendela Horz wirkt hochkonzentriert am Weihnachtsherd.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer
In der Weihnachtsbäckerei: Horst Lichter und Annika Raßbach dekorieren Plätzchen.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer

Auch in diesem Jahr bietet das ZDF seinem Publikum am Heiligabend wieder eine festliche Spezialausgabe des beliebten Trödelshow-Klassikers. Mit "Der Bares für Rares-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden" lädt das Zweite diejenigen Zuschauer, die an diesem Tag fernsehen, zu einem Weihnachtsabend ein, der Tradition, Herzenswärme und die vertraute "Bares für Rares"-Atmosphäre verbindet.

Ein Quotengarant im Weihnachtsgewand: Ein Experiment mit gemischten Reaktionen

Die verschmitzte Antiquitätenreihe gilt seit Jahren als Quotengarant. Erstmals packte man das deutlich abgwandeltee Format dann am 24. Dezember des vergangenen Jahres ins Programm, was nciht nur auf Gegenliebe beim Publikum stieß. Manche freitens ich über die sympathischern, vertrauten Gesichter. Andere beklagten, dass es alles in allem doch etwas zu viel Horst Lichter im TV gebe.

Der 63-Jährige feiert gemeinsam mit den Expertinnen, Experten sowie Händlerinnen und Händlern im festlich geschmückten Händlerraum. Dort bereitet die "Bares für Rares"-Familie zusammen das Weihnachtsessen zu – ein Rahmen, der viel Raum für persönliche Gespräche, spontane Anekdoten und einen warmherzigen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr bietet. Während gekocht, geschnippelt und verkostet wird, erzählen Lichter und seine Gäste von eigenen Weihnachtsritualen, Kindheitserinnerungen und Momenten, die ihnen 2025 besonders in Erinnerung geblieben sind.

Händler und Experten feiern gemeinsam: Diese „Bares für Rares“-Stars sind dabei

Sängerin Leslie Clio präsentiert dazu ein Medley der schönsten Weihnachtslieder, zudem tritt ein Kinderchor auf, der eigens für den Abend eingeladen wurde. Damit setzt die Sendung neben Unterhaltung und Nostalgie auch auf emotionale Höhepunkte.



Mit dabei sind zahlreiche bekannte Stars aus dem "Bares für Rares"-Kosmos: Wendela Horz, Fabian Kahl, Annika Raßbach, Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger und Julian Schmitz-Avila feiern gemeinsam mit Horst Lichter und sorgen für charmante Momente – und natürlich für reichlich Gesprächsstoff. Zwischen heiteren Erinenrungen und besinnlichen Einschüben entsteht so ein authentischer Einblick in die "Bares für Rares"-Familie, der weit über das normale Händler- und Expertenformat hinausgeht.

Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden – Mi. 24.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Bares für Rares

