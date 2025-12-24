Auch in diesem Jahr bietet das ZDF seinem Publikum am Heiligabend wieder eine festliche Spezialausgabe des beliebten Trödelshow-Klassikers. Mit "Der Bares für Rares-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden" lädt das Zweite diejenigen Zuschauer, die an diesem Tag fernsehen, zu einem Weihnachtsabend ein, der Tradition, Herzenswärme und die vertraute "Bares für Rares"-Atmosphäre verbindet.

Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden Show • 24.12.2025 • 20:15 Uhr

Ein Quotengarant im Weihnachtsgewand: Ein Experiment mit gemischten Reaktionen Die verschmitzte Antiquitätenreihe gilt seit Jahren als Quotengarant. Erstmals packte man das deutlich abgwandeltee Format dann am 24. Dezember des vergangenen Jahres ins Programm, was nciht nur auf Gegenliebe beim Publikum stieß. Manche freitens ich über die sympathischern, vertrauten Gesichter. Andere beklagten, dass es alles in allem doch etwas zu viel Horst Lichter im TV gebe.

Der 63-Jährige feiert gemeinsam mit den Expertinnen, Experten sowie Händlerinnen und Händlern im festlich geschmückten Händlerraum. Dort bereitet die "Bares für Rares"-Familie zusammen das Weihnachtsessen zu – ein Rahmen, der viel Raum für persönliche Gespräche, spontane Anekdoten und einen warmherzigen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr bietet. Während gekocht, geschnippelt und verkostet wird, erzählen Lichter und seine Gäste von eigenen Weihnachtsritualen, Kindheitserinnerungen und Momenten, die ihnen 2025 besonders in Erinnerung geblieben sind.

Händler und Experten feiern gemeinsam: Diese „Bares für Rares“-Stars sind dabei Sängerin Leslie Clio präsentiert dazu ein Medley der schönsten Weihnachtslieder, zudem tritt ein Kinderchor auf, der eigens für den Abend eingeladen wurde. Damit setzt die Sendung neben Unterhaltung und Nostalgie auch auf emotionale Höhepunkte.

Mit dabei sind zahlreiche bekannte Stars aus dem "Bares für Rares"-Kosmos: Wendela Horz, Fabian Kahl, Annika Raßbach, Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger und Julian Schmitz-Avila feiern gemeinsam mit Horst Lichter und sorgen für charmante Momente – und natürlich für reichlich Gesprächsstoff. Zwischen heiteren Erinenrungen und besinnlichen Einschüben entsteht so ein authentischer Einblick in die "Bares für Rares"-Familie, der weit über das normale Händler- und Expertenformat hinausgeht.

Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden – Mi. 24.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

