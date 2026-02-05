Home News Star-News

Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast

Er verrät den Grund

Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast

05.02.2026, 10.53 Uhr
von Natasa Unkel
Sasha ist als Dick Brave und mit neuem Album zurück. Zu Gast ist er jetzt nach langer Pause auch wieder bei Florian Silbereisen. Nun er erklärt er, was sich geändert hat.
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
Mehrere Jahre lang war Sasha nicht mehr in Florian Silbereisens Shows zu sehen.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

In den Feste-Shows suchte man Sasha in den vergangenen Jahren vergeblich. Seit 2018 war der Sänger nicht mehr in den Shows von Florian Silbereisen aufgetreten. Am 10. Januar stand er dann überraschend bei den „Schlagerchampions“ mit seinem Song „I’m still standing“ auf der Bühne. Im Gespräch mit t-online erklärte der 54-Jährige nun, warum ein Auftritt in den Shows von Florian Silbereisen „einfach nicht gepasst“ habe.

Sasha ist häufiger Gast bei Giovanni Zarrella

Während Sasha bei Silbereisen nicht zu sehen war, stand er in einem anderen Format hingegen mehrmals auf der Bühne. Den Zuschauern von Giovanni Zarrellas Show dürfte Sasha ein vertrautes Gesicht sein. Warum das so ist, erklärt der Sänger so: „Da finden ja auch englischsprachige Acts statt, wie unter anderem Michael Bublé oder Ronan Keating.“ Die Produktion hinter den Silbereisen-Shows setze hingegen bei der Künstlerauswahl auf deutschen Schlager. „Ich finde es gut, dass sich die Sendungen unterscheiden. Das macht es doch lebendiger“, sagt Sasha. „Die Shows sollen unterhalten und das tun sie erfolgreich.“

Er möge die beiden Gastgeber und sieht die Sendungen als „gute Plattform, um möglichst viele Menschen zu erreichen“. Außerdem nutzt Sasha die Gelegenheit, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern: „Mit Florian habe ich schon 'Traumschiff' gedreht und Giovanni kenne ich noch aus Bro'Sis-Zeiten. Ich mag die beiden sehr und sie machen ihren Job wirklich sehr gut.“

Sashas Durchbruch Ende der 90er-Jahre

Sasha gelang 1998 der Durchbruch mit dem Song „I feel lonely“. 2002 erfand er sein Alter Ego „Dick Brave and the Backbeats“. Die Coversingle „Take good care of my baby“ wurde zum Hit, das Album „Dick This“ war ein weiterer Erfolg. 2013 legte Sasha das Projekt auf Eis – für zwölf ganze Jahre. Nach einem ersten neuen Song als Dick Brave veröffentlichte Sasha jetzt auch das Album „Back for Good“.

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff Schlager

