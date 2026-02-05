"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen

In dem Film "The Bride! – Es lebe die Braut" übernimmt Christian Bale die Rolle von Frankensteins Monster, basierend auf Mary Shelleys Roman "Frankenstein". Darin wünscht sich die legendäre Figur des Schauspielers im Chicago der 1930er Jahre eine Gefährtin. Zusammen mit Dr. Euphronius erweckt er eine ermordete Frau zum Leben und es entwickelt sich eine wilde Romanze. Der Dreh des Horror-Musicals, das am 5. März in die deutschen Kinos kommt, wurde für den Hollywood-Star allerdings zum echten Albtraum.

Gegenüber dem Branchenmagazin "Entertainment Weekly" erzählte Christian Bale jetzt, dass die stundenlange Maskenarbeit für seine Rolle als Frankensteins Monster die reinste Tortur gewesen war. Bis zu sechs Stunden täglich habe er sich nicht bewegen dürfen, während er mithilfe von Prothesen, Schminke und Kunsthaar in seine Figur verwandelt wurde. "Ich habe jeden Tag wie verrückt geschrien", verriet der Oscar-Preisträger. Er fügte an: "Es erfordert ein hohes Maß an Stillsitzen."

Die Schrei-Attacken hätten ihn dabei geholfen, in der Maske nicht durchzudrehen, erzählte Christian Bale weiter. Er habe so die "Verzweiflung" loswerden wollen und "all diese Selbstbeherrschung, die man an den Tag legen muss, wenn man so lange still sitzen muss".

Christian Bale ist unter anderem aus den Film-Klassikern "American Psycho" und "The Dark Knight" bekannt. Für seine Rolle im Drama "The Fighter" erhielt der heute 52-Jährige im Jahr 2011 einen Oscar. In "The Bride! – Es lebe die Braut" spielt er neben Jessie Buckley und Penélope Cruz. Regie führt Maggie Gyllenhaal.

