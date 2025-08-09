"Batman Begins": Kritik zu Christopher Nolans Meisterwerk im Free-TV

Home News TV-News

"Batman Begins"

Ein Held erwacht aus der Finsternis

09.08.2025, 13.26 Uhr
von Johann Ritter
ProSieben zeigt erneut Christopher Nolans Debüt Batman Begins: Eine gelungene Mischung aus Realismus und Poesie, die die Batman-Reihe stilvoll neu erfindet.
Batman Begins
Der Polizist Jim Gordon (Gary Oldman, links) möchte Batman (Christian Bale) im Kampf gegen das Verbrechen in Gotham City auf seine Seite ziehen.  Fotoquelle: ProSieben / 2005 Warner Brothers
Batman Begins
Lucius Fox (Morgan Freeman, links) stattet Bruce Wayne (Christian Bale) mit allerlei nützlichen Superhelden-Gadgets aus.  Fotoquelle: ProSieben / 2005 Warner Brothers

ProSieben wiederholt einmal mehr "Batman Begins" (2005) – Christopher Nolans ersten Versuch, die "Batman"-Reihe wiederzubeleben. Der grandios inszenierte Film ist eine inhaltliche wie auch stilistische Rückkehr zu den Wurzeln.

ProSieben
Batman Begins
Action • 08.08.2025 • 20:15 Uhr

Nolan, der gemeinsam mit David Goyer auch das Drehbuch schrieb, nutzte rund die Hälfte der Handlung dazu, den weltberühmten Helden zu einem Charakterkopf werden zu lassen. Bruce Wayne (Christian Bale), der Multimillionär, hat als Kind seine Eltern verloren und muss nun als junger Mann eine ganze Reihe ziemlich poetischer Aufgaben bewältigen, um zum Helden zu reifen. In Detective Jim Gordon (Gary Oldman), Heldenausstatter Lucius Fox (Morgan Freeman) sowie seinem Butler Alfred (Michael Caine) findet er Helfer.

Der Film spielte sagenhafte 374,2 Millionen US-Dollar ein, bei Produktionskosten von etwa 150 Millionen US-Dollar. Die Fortsetzung von "Batman Begins" kam im August 2008 unter dem Titel "The Dark Knight" in die deutschen Kinos. Heath Ledger, der den Joker gab, verstarb unerwartet am 22. Januar 2008 kurz nach Abschluss der Dreharbeiten. Im Juli 2012 erschien der dritte und letzte Teil der Trilogie unter dem Namen "The Dark Knight Rises".

Bei ProSieben kann das Publikum jetzt noch einmal die ganze Reihe durchleben: "The Dark Knight" läuft am Freitag, 15. August, 20.15 Uhr, "The Dark Knight Rises" folgt eine Woche später am Freitag, 22. August, 20.15 Uhr.

Batman Begins – Fr. 08.08. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

