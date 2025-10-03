Home News TV-News

"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV

Biopic

"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV

03.10.2025, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
"Oppenheimer" erzählt die packende Geschichte des Mannes, der als "Vater der Atombombe" in die Geschichte einging und mit den Folgen seiner Erfindung rang.
Oppenheimer
Ein Genie, das nicht weniger als das Schicksal der Menschheit in der Hand hält: der Physiker J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).  Fotoquelle: 2023 Universal Studios
Oppenheimer
Die zwei wichtigsten Männer in Los Alamos: Für die militärische Leitung ist Leslie R. Groves (Matt Damon, links) zuständig, für die Entwicklung der Bombe federführend J. Robert Oppenheimer.  Fotoquelle: 2023 Universal Studios
Oppenheimer
Kitty Oppenheimer (Emily Blunt) war selbst Wissenschaftlerin, Biologin und Botanikerin. Sie begegnet ihrem Mann (Cillian Murphy) auf intelektueller Augenhöhe.  Fotoquelle: 2023 Universal Studios
Oppenheimer
Cillian Murphy ist die perfekte Besetzung für den theoretischen Physiker J. Robert Oppenheimer, der als "Vater der Atombombe" in die Geschichte einging.  Fotoquelle: 2023 Universal Studios
Oppenheimer
Christopher Nolan liefert mit seinem zwölften Spielfilm, dem als Psychothriller erzählten Biopic "Oppenheimer", einen weiteren Beweis dafür, dass Anspruch und Blockbuster-Kino kein Widerspruch sein müssen.  Fotoquelle: 2023 Universal Studios

Christopher Nolans exzellenter Psychothriller "Oppenheimer" ist nun zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Das epische Drama erzählt die Lebensgeschichte des theoretischen Physikers Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), der in den 1940er-Jahren das Manhattan-Projekt leitete – das geheime Atombomben-Programm der USA. Die vermeintliche Wunderwaffe sollte den Zweiten Weltkrieg zugunsten der Alliierten entscheiden. Oppenheimers Erfolg als "Vater der Atombombe" wurde zu seinem größten Fluch: Als der geniale Wissenschaftler sah, was seine Forschung in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki anrichtete, sprach er sich gegen weitere Einsätze und ein nukleares Wettrüsten aus.

ProSieben
Oppenheimer
Drama • 03.10.2025 • 20:15 Uhr

Der dreistündige 100-Millionen-Dollar-Film stützt sich vor allem auf die Oppenheimer-Biografie "American Prometheus" von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Mit Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rami Malek, Kenneth Branagh und Florence Pugh in den Nebenrollen ist der Film hochgradig besetzt.

Erfolgreichstes Biopic aller Zeiten

Die Mühe lohnte sich: Weltweite Einnahmen von mehr als 947 Millionen US-Dollar machten den Film zum erfolgreichsten Biopic aller Zeiten.

Von "Memento" bis "Inception" spielte Nolan gerne mit den Grenzen des Storytellings. Für sein bislang wohl anspruchsvollstes Projekt ist er zwangsläufig an historische Zwänge gebunden. Seine eigene Handschrift bleibt dennoch klar erkennbar: Nolan teilt den Film in drei wechselnde, miteinander verwobene Erzählstränge ein. Bei den Oscars zeigte sich die Strahlkraft des Werks in voller Größe: Mit 13 Nominierungen ins Rennen gegangen, konnte das Drama schließlich sieben Trophäen für sich verbuchen – ein Triumph der für sich selbst spricht.



"Zerstörer der Welten"

Insgesamt will die Mischung aus Kriegsdrama und Biopic 45 Jahre abdecken, im Fokus steht aber natürlich dieses eine Projekt in der Wüste New Mexicos, das die Welt für immer verändern sollte (Stichwort "Atomzeitalter"). Die tödlichste Waffe aller Zeiten bauen, um für Frieden zu sorgen: Oppenheimer wusste um die Bedeutung seiner Arbeit und um die großen Gefahren, die damit einhergehen. Und ihm war nicht immer wohl dabei. In einem Interview bezeichnete er sich selbst einmal als "Zerstörer der Welten". Und im Film sinniert er: "Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl."

Oppenheimer – Fr. 03.10. – ProSieben: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

