Home News TV-News

"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show

Ein großer Schritt

"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show

02.10.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Die ARD betritt mit "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" Neuland im Reality-TV. Die Teilnehmer kämpfen um 25.000 Euro.
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
Schauspieler und Comedian Michael Kessler findet das neue Reality-Format der ARD spannend. "Hier geht's nicht nur um Lügen", sagt er, "sondern darum, wer sie erkennt. Als alter Wolf im Showbusiness ist mir das bestens vertraut."  Fotoquelle:  ARD/SWR/BR/ITVJulia Feldhagen
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
Gemütliche Hütten und ein lauschiges Lagerfeuer: Könnte ein nettes Feriencamp sein, ist aber das Zuhause der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung". Wer ist hier Mensch, wer Werwolf?  Fotoquelle: ARD/BR/SWR/Montage: Carina Urban
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
Wer hier wohl wohnt? Hobbits, Schlümpfe ...? Der niedliche Schein trügt. Denn drei der 13 Bewohner des Dorfes im Wald sind Werwölfe, die nachts bei Vollmond zu Bestien werden und ihren menschlichen Nachbarn an den Kragen wollen.   Fotoquelle: ARD/BR/SWR/ITV/Homayoun Fiamo
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
Unter den 13 Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Show sind eine Soldatin, ein Schachgroßmeister und ein Mentalist, heißt es von Seiten der ARD.  Fotoquelle: ARD/BR/SWR/ITV/Homayoun Fiamo

Quiz-, Schlager- und Satireshows kennt man von der ARD, Spielshows wie "Klein gegen Groß" auch. Aber Reality-TV? Das ist völlig neues Terrain für die alte Dame. Und in der Tat würde man "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" wohl eher bei einem Sender wie RTL verorten, nicht zuletzt aufgrund der Parallelen zu Reality-Show "Die Verräter – Traue Niemandem!" Die ersten beiden Folgen sind am späten Donnerstagabend, 2. Oktober, in der ARD zu sehen. Wer alle zwölf Ausgaben linear verfolgen möchte, kann dies im BR-Fernsehen tun. Ab Dienstag, 7. Oktober, werden dort wöchentlich am späten Abend je vier Folgen am Stück ausgestrahlt. Premiere feiert die Show allerdings in der ARD Mediathek: Hier sind bereits ab Donnerstag, 25. September, wöchentlich je vier Folgen am Stück abrufbar.

ARD
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung"
Reality-Spielshow • 02.10.2025 • 22:50 Uhr

"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" basiert auf dem preisgekrönten französischen Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (2001). 2024 wurde es in Frankreich nicht nur als Film adaptiert, sondern auch als Realityshow "Les Loups-Garous". Die nun startende deutsche Adaption der Show wurde von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek unter Federführung des BR im Auftrag von ebendiesem sowie von SWR und WDR in Frankreich produziert. Schauspieler und Comedian Michael Kessler ist als Erzähler aus dem Off dabei. Unter den (nicht prominenten) Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Show sind eine Soldatin, ein Schachgroßmeister und ein Mentalist, heißt es von Seiten der ARD.

Drei Werwölfe im Schafspelz

Und darum geht es: In einem Dorf tief im Wald wohnen 13 Menschen. Aber sind es wirklich Menschen? Denn jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin wird ohne das Wissen der anderen anfangs eine Rolle zugeteilt: zehnmal Mensch, dreimal Werwolf. Niemand weiß: Ist mein Nachbar wirklich der nette Kerl, oder ist er ein Werwolf im Schafspelz? Die drei Werwölfe haben die Aufgabe, nachts Dorfbewohner zu eliminieren, ohne dabei enttarnt zu werden. Die anderen wiederum müssen herausfinden, wer sie tagsüber belügt und manipuliert. Dem Sieger oder der Siegerin winken 25.000 Euro Preisgeld.

Derzeit beliebt:
>>"Charlotte Link – Einsame Nacht": Kritik zum neuen Krimi in der ARD
>>„Fernsehgarten“ holt 2025 keine Traum-Quoten fürs ZDF
>>Verrückt: So wurde Andrea Kiewel von einem Promi reingelegt
>>"Big Brother" damals & heute: Was machen die Kult-Kandidaten?

Michael Kessler kommentiert das Geschehen aus dem Off und hält sich laut ARD für diese Rolle gut gewappnet: "Hier geht's nicht nur um Lügen – sondern darum, wer sie erkennt. Als alter Wolf im Showbusiness ist mir das bestens vertraut. Ich bin mittendrin, wenn Wahrheit und Täuschung aufeinanderprallen, um mit meiner Stimme durch das Dickicht zu führen."

Auf die Frage, warum die ARD jetzt plötzlich Reality-TV mache, sagte Kessler im Gespräch mit web.de: "Viele Zuschauer und Zuschauerinnen wollen das, viele Zuschauer und Zuschauerinnen gucken das. Und es heißt auch immer wieder, die ARD wäre zu wenig innovativ und hätte kein Programm für jüngere Menschen. Reality ist ein modernes Genre, ein modernes Format. Es gibt einen Bedarf. Wenn ich ARD-Chef wäre, würde ich das genauso machen."

"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" – Do. 02.10. – ARD: 22.50 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars
Mit Lärm und Lautstärke
The Power
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
"Die Nichte des Polizisten"
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"
Nach Gerüchten über Tour: Roland Kaiser spricht jetzt Klartext!
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business
Fehlende Loyalität
Jürgen Milski
Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
Filmlegende
Julie Andrews
Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s in den einzelnen Teams weiter
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts
ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
TV-Reportage
Mitri Sirin
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
35 Jahre Deutsche Einheit: DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat
"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen"
"Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen"
Wer hat Angst vor dem digitalen Fußabdruck?
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Eine Familie im Bann eines geheimnisvollen Mädchens
"Flunkyball"
Flunkyball
"Tatort"-Sensation: Neue Ermittler brechen mit uralter Krimi-Tradition
Frankfurter "Tatort: Dunkelheit"
Tatort: Dunkelheit
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober
"Ein Tag im Oktober"
Ein Tag im Oktober
Die Leidenschaft, mit Musik zu unterhalten
Tom Gaebel im Interview
Tom Gaebel hat sich auf seinem neuen Album in seine Kindheit zurückversetzt.
Filmwelt in Panik: Erste KI-Darstellerin spaltet Hollywood
KI-Debatte
Emily Blunt
Neue Netflix-Serie: "Alphamännchen" macht sich über Männerklischees lustig
Männerkomödie
"Alphamännchen"
"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino
Simpsons-Kinoabenteuer
"Die Simpsons"
Vom Comedy-Liebling zum Killer: Eric Stonestreet in "Dexter"
"Dexter: Wiedererwachen"
Eric Stonestreet
Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
„Ich bin Olli einfach dankbar“
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"