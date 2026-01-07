Home News TV-News

US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland

Trumps Grönland-Plan

US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland

07.01.2026, 09.17 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Trumps Außenpolitik sorgt für Spannungen: Nach US-Einsatz in Venezuela wird eine mögliche Annexion Grönlands diskutiert. John Bolton warnt vor dramatischen Konsequenzen für NATO und US-Innenpolitik.
"Maischberger"
Der ehemalige US-Sicherheitsberater John Bolton warnte in der Sendung von Sandra Maischberger vor den möglichen Folgen von Donald Trumps Außenpolitik.  Fotoquelle: WDR/Oliver Ziebe

Nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela spekuliert die Welt über die Auswirkungen von Donald Trumps Außenpolitik. So auch Sandra Maischberger, die ihre Gäste zu einer möglichen Annexion Grönlands durch die USA befragte. Vor allem John Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater Donald Trumps, antwortete deutlich.

Nach dem Einsatz von US-Streitkräften in Venezuela und der Entführung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro steht die Stabilität der Weltordnung einmal mehr infrage. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der auch Interventionen in Kolumbien, Mexiko und Grönland nicht ausschließt, tun dazu ihr Übriges. Vor allem ein Einsatz in Grönland wäre ein Tabubruch, denn das Gebiet wird zwar autonom verwaltet, ist aber dennoch ein Bestandteil von Dänemark – einem NATO-Mitglied.

Donald Trump und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth berufen sich in ihrem Vorgehen auf die Monroe-Doktrin, einer außenpolitischen Richtlinie aus dem Jahr 1823, die auf den damaligen Präsidenten James Monroe zurückgeht. Die Monroe-Doktrin sah US-Interventionen in Nord- und Südamerika vor, verbot diese aber gleichzeitig in Europa. Dennoch hat Trump wiederholt einen Anspruch der USA auf die Kontrolle über Grönland erhoben und das mit Sicherheitsinteressen seines Landes begründet.

Derzeit beliebt:
>>Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
>>Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
>>„Weltspiegel extra“: Der Kapitolsturm und die neue amerikanische Realität
>>US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch

Was also, wollte auch Sandra Maischberger in ihrer ARD-Talkshow wissen, würde es bedeuten, wenn die USA nach einem NATO-Mitglied greifen würden – in diesem Fall Dänemark. CDU-Außenpolitiker Armin Laschet glaubt, dass das Sicherheitsbündnis einen solchen Schritt nicht überleben würde – und bekam Zustimmung von prominenter Stelle.

John Bolton: "Es wäre eine politische Krise, wie wir sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt haben"

Zugeschaltet war nämlich auch John Bolton, der während Trumps erster Amtszeit eine Zeitlang als Sicherheitsberater fungierte. "Das wäre wohl das Ende der NATO", pflichtete er Laschet bei. Präsident Trump sei auch von Stimmen umgeben, "die eine Invasion Grönlands und eine Zerstörung der NATO als mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen bezeichnen würden", so Bolton

Auch innenpolitisch sieht Bolton im Falle eines US-Einsatzes in Grönland dramatische Konsequenzen, die einer "vulkanartigen Explosion" gleichkommen würden. "Es wäre eine politische Krise in der Regierung, wie wir sie vielleicht seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt haben", warnte er weiter.

Dass Trump Bolton seinerzeit zu seinem Sicherheitsberater berufen hat, verwunderte damals viele. Denn Bolton stammt aus dem neokonservativen Lager der Republikaner, also dem Flügel der Partei, der der Linie von Ex-Präsident George W. Bush folgt, der als dominante Ziehkraft der Partei von Trumps MAGA-Bewegung abgelöst wurde. Während Trump damals predigte, die USA müssten sich aus außenpolitischen Konflikten heraushalten, stand Bolton für eine Politik, die militärische Interventionen als politisches Mittel nicht hinterfragt. Im Oktober 2025 wurde Bolton von der US-Regierung wegen der vermeintlichen Weitergabe von sensiblen Informationen angeklagt.

Trump lehnt Machtübernahme durch Nobelpreisträgerin Machado ab

Während Trump den US-Einsatz in Venezuela als juristische Maßnahme rechtfertigt, um sie in EInklang mit den MAGA-Prinzipien zu bringen, macht Bolton auch bei "Maischberger" keinen Hehl daraus, dass er die Vorgehensweise des Präsidenten zumindest prinzipiell unproblematisch sieht. Denn im Gegensatz zu einem Militärschlag in Grönland sprach sich der 77-Jährige offen für US-Einsätze in Kuba und Nicaragua aus, um die jeweiligen Regierungen auszuschalten. "Ich hoffe, dass alle drei fallen", sagte Bolton wörtlich – und signalisierte so prinzipielle Zustimmung für Trumps Eingreifen.

In den US-Medien kritiserte Bolton jedoch die nächsten Schritte des Präsidenten: Anstelle von Maduros Vize-Präsidentin Delcy Rodriguez müssten Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado und der von ihr unterstützte Politiker Edmundo González für Stabilität in ihrem Land sorgen. Trump lehnt eine Installation Machados jedoch ab, weil sie nicht über die nötige Unterstützung in der Bevölkerung verfüge.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?
Polit-Talkshows
Markus Lanz
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
"Rutschen mit Schulterzucken in den Autoritarismus": Hape Kerkeling warnt vor politischer Gleichgültigkeit
Kerkelings Rückkehr
Hape Kerkeling
"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Wie gefährlich sind Donalds Trumps Zölle für die deutsche Wirtschaft wirklich?
"ARD Story: Wirtschaft im Stresstest"
ARD Story: Wirtschaft im Stresstest
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
Manfred Weber "nervt" Diskussion um Ukraine-Friedensplan: "Wir machen Trockenschwimmerei"
Ukraine-Friedensplan
ZDF-"Morgenmagazin"
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Start der 19. Staffel vom "Bergdoktor": Hans Sigl verrät geheime Details
Staffelstart
Hans Sigl lächelt.
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
Judith Rakers am Anfang ihrer Karriere: Hättest du sie erkannt?
Ihr Wandel
Judith Rakers
Vom Elite-Soldaten zum einsamen Rentner: Alexander Held im bewegenden ARD-Film
"Geheimkommando Familie"
"Geheimkommando Familie"
Zwischen Kabarett und Klamauk: Das Erfolgsrezept von Sebastian Pufpaff
"TV total"
TV total
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
Vom Opiumhandel zur Kokainflut: Die lange Geschichte der Drogenmafia
Europas Drogenmafia (1/2)
Europas Drogenmafia (1/2)