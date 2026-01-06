Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen

Erzählt wird die Geschichte zweier Familien während des Ölbooms in der Lüneburger Heide Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gestand Wlaschiha, dass er vor seiner Arbeit an der Serie noch nie vom Erdölvorkommen in der Lüneburger Heide und der damit verbundenen Geschichte gehört hatte. „Das fand ich unerhört, dass so etwas kaum bekannt ist! Ich habe großes Interesse an Geschichte, aber davon hatte ich keine Ahnung, dass in Niedersachsen bis in die Sechzigerjahre Öl gefördert wurde“, sagte Wlaschiha.

Darum ist der Darsteller in der ARD zu sehen Warum es den Schauspieler in eine deutsche Serie verschlagen hat? Ihm sei die Ambivalenz der Figuren wichtig, sagte er dem RND. „Ich spiele keine Prinzen auf einem weißen Pferd mehr. Das hat mich noch nie interessiert – obwohl man die ja auch ambivalent anlegen könnte.“ Es sei die Suche nach Abwechslung gewesen und der Wunsch, sich in seinen Rollen nicht wiederholen zu müssen. Deshalb sei er dankbar für diese Rolle. „(Ich) hatte Lust, mir einen Bart anzukleben und schmierig durch die Gegend zu laufen. Und ich fand, dass es eine super Idee ist, endlich diese Geschichte zu erzählen. Mir gefiel auch, dass es ein richtiger Western sein sollte“, so Wlaschiha gegenüber dem RND.

Darum geht es in „Schwarzes Gold“ In sechs Teilen geht es in der Serie um Machtgier, Verrat, den Traum vom großen Geld und die Liebe: Johanna Lambert, eine junge Bauerntochter, die von Harriet Herbig-Matten wird, arbeitet als Magd, um ihre Familie zu unterstützen. Dass unter den Feldern der Familie ein Schatz – das titelgebende „Schwarze Gold“ liegt, ahnt kaum jemand. Richard, Sohn des Großbauern Pape, weiß davon und träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit Johanna. Die Liebe des jungen Paares wird auf die Probe gestellt, als der Ölhändler Tyler Robertson (Marton Csokas) auftaucht und den Beginn eines Kampfes um Macht und Reichtum lostritt.

Der Schurke Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha) ist getrieben von Gier und nimmt alles in Kauf, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene Intrigen gerät das Dorf an den Rand des Abgrunds. Als Johannas Vater auf mysteriöse Weise stirbt, sieht sich Johanna gezwungen den Familienwald zu verkaufen. Wilhelm beginnt augenblicklich mit der Ölförderung. Doch die Bauerntochter gibt nicht auf, stellt sich Wilhelm entgegen und vereint die Bauern ihres Dorfes gegen den Schurken.

Wie die Geschichte für Johanna, Richard und ihr Dorf ausgeht, ist seit Ende Dezember 2025 in der ARD-Mediathek zu sehen. Interessant auch: Den Soundtrack zur Serie haben Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Aleksey Igudesman beigesteuert.