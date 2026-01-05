Home News Star-News

Kälte, Dunkelheit, Angst: Berliner Stromausfall trifft auch Prominente

Blackout in Berlin

Kälte, Dunkelheit, Angst: Berliner Stromausfall trifft auch Prominente

05.01.2026, 11.30 Uhr
Ein schwerwiegender Stromausfall legt den Südwesten Berlins lahm. Zehntausende, darunter auch Prominente wie Sarah Connor, sind betroffen. Ein Brandanschlag wird vermutet.
Raúl Richter
Raúl Richter hat sich auf Instagram zu dem Blackout in Berlin geäußert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka
Franca Lehfeldt und Christian Lindner
Franca Lehfeldt und Christian Lindner sind ebenfalls von dem Stromausfall in Berlin betroffen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Gerald Matzka
Sarah Connor
Sängerin Sarah Connor zog wegen des andauernden Stromausfalls in Berlin mit ihrer Familie vorübergehend in ein Hotel.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Andreas Rentz

Seit Samstagmorgen ist im Südwesten von Berlin in weiten Teilen der Strom ausgefallen. Zehntausende Haushalte müssen ohne Strom ausharren. Nach einem Bekennerschreiben der linksextremistischen "Vulkangruppe" geht die Polizei von einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke aus. Die Folgen sind verheerend: So drohen einige Gebiete noch bis Donnerstag ohne Strom zu bleiben.

Ausnahmesituation in Berlin: Zehntausende Haushalte und Geschäfte ohne Strom

Neben Zehntausenden Privathaushalten sind auch Geschäfte vom Strom abgeschnitten – und einige Prominente. Am Wochenende meldete sich bereits Sängerin Sarah Connor (45) zu Wort, die mit ihrer Familie ebenfalls von dem Stromausfall betroffen ist. Auf ihrem Instagram-Profil erklärte sie, dass sie aufgrund des andauernden Blackouts in ein Hotel gefahren seien, "weil es einfach zu kalt ist". Sie betonte: "Es ist eigentlich gar nicht so lustig. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich das schon ganz schön krass und frage mich, ob wir in so einer großen Stadt nicht besser darauf vorbereitet sein können."

Auch der ehemalige GZSZ-Schauspieler Raúl Richter (38) bekam die Auswirkungen des Anschlags zu spüren. Er berichtete auf Instagram, dass es seine Firma "Holy Flowers" getroffen habe. "Unser Büro und die Logistik sind leider vom Stromanschlag in Berlin betroffen", erklärt er. Der Zugang zu den Büros sei nicht mehr möglich, da die Türen elektronisch gesichert seien.

Derzeit beliebt:
>>„The Revenant“ im TV: Der Film, der Leonardo DiCaprio den Oscar brachte
>>3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht
>>Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
>>"Terra X" enthüllt im ZDF: So gefährdet war Europa im Krisenjahr 2025

Franca Lehfeldts Blick auf staatliche und extremistische Bedrohungen

Auf die Nachfrage eines Users, was er über den Stromanschlag denke, stellt Richter klar: "Mir ist absolut egal, aus welcher Richtung der Anschlag kommt, einfach nur widerlich! Meine Oma wurde heute Nacht um 3.30 Uhr in ein anderes Pflegeheim verlegt, Freunde sitzen in dunklen, kalten Wohnungen." Und weiter: "Die Frage stellt sich mir: Wie kann so etwas passieren – warum wird die Infrastruktur nicht ausreichend geschützt? Ist ja leider nicht das erste Mal."



Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eigentlich geht es um ein Spiel. Doch ein lockerer Spruch bringt Joko dazu, eine Erinnerung zu teilen, die viele so nicht erwartet hätten.
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Deutliche Worte fand auch die Frau von Ex-Finanzminister Christian Lindner (46), Franca Lehfeldt (36). Sie teilte auf ihrem Profil "ein paar politische Gedanken zur Lage im Südwesten Berlins." Sie und ihre Familie seien einer der über 35.000 Haushalte ohne Strom und Wärme. Lehfeldt führt aus: "Der erste Schreck legt sich und man stellt sich die Frage: Wie kann es in der Hauptstadt der Bundesrepublik sein, dass kritische Infrastruktur so leicht zugänglich ist, dass sie für Tage sabotiert werden kann?"

Die Journalistin stellt die Frage, wie Deutschland sich gegen Angriffen "staatlicher Akteure auf diese Infrastruktur schützen" wolle, "wenn wir die linksextremistischen Wiederholungstäter in der Hauptstadt nicht in den Griff bekommen?" Das Engagement der Einsatzkräfte und die Solidarität in den Nachbarschaften zeigten, "was in Deutschland eigentlich steckt", betont Lehfeldt. Von diesen Bürgerinnen und Bürgern könne die Politik lernen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt
Nach sieben Jahren Beziehung
Raul Richter und Vanessa Schmitt
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview
Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet
Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz
"Iggy Punk" live in Berlin: ARTE zeigt exklusives Konzert
Iggy Pop
Iggy Pop
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe
Liebes-Aus
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?
Nach Höhen und Tiefen
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
„Zum letzten Mal“: Das schwierige Leben von Michelle
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
50. Geburtstag: Hat Judith Rakers nach der „Tagesschau“ jetzt mehr Zeit für sich?
Private Einblicke
Judith Rakers
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
Streaming-Hit
Der Cast von "Stranger Things"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher