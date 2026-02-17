Home News Star-News

Florian Silbereisen taucht bei Michelles letztem Konzert auf

Emotionaler Abschied

Florian Silbereisen taucht bei Michelles letztem Konzert auf

17.02.2026, 13.38 Uhr
von Pamela Haridi
Der Abend des 15. Februar 2026 wird im Schlagerkosmos als ein Abend für die Ewigkeit eingehen - denn es war jener, an dem Michelles letzter Vorhang fiel. Und einer konnte sich einen Auftritt nicht nehmen lassen.
Sängerin Michelle auf der Bühne.
Michelle bei ihrem Konzert der Abschiedstour.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Am 15. Februar verabschiedete sich Michelle (54) in der Berliner Uber Arena nach 33 Jahren von der großen Bühne. Ein letztes Konzert, das noch einmal all das vereinte, wofür die Sängerin steht: große Gefühle, ehrliche Worte und echte Überraschungen. Rund drei Stunden lang feierten 5.000 Fans ihre Schlagerikone, sangen mit, applaudierten minutenlang und ließen keinen Zweifel daran, wie sehr Michelles Karriere ihr Leben geprägt hat. Gegen Ende des Events wurde es besonders emotional. 

Rosen, Rührung und ein Antrag

Zunächst trat Michelles Verlobter Eric Philippi (29) auf die Bühne. Mit einem Strauß roter Rosen im Arm, sorgte er für einen romantischen Moment. Er kniete schließlich vor seiner Partnerin nieder und wiederholte vor tausenden Fans in der Uber Arena seinen Heiratsantrag. „Es gibt keinen besseren Moment als diesen“, erklärte er und fragte Michelle noch einmal, ob sie ihn heiraten möchte. Die Antwort kam klar und deutlich: Ja. „Ich liebe dich über alles“, sagte sie sichtlich bewegt und merkte zusätzlich an, dass sie damit nun nicht mehr die „ewige Verlobte“ sei. Das Paar ist bereits seit Längerem verlobt. Beim „Schlagerboom“ gaben sie vor ihrem Gastgeber Florian Silbereisen (44) und allen Anwesenden ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeit musste allerdings verschoben werden, da Michelles Abschiedstournee Vorrang hatte. Ihre Tour „Zum letzten Mal“ startete Mitte Januar 2026 im Emsland und fand nun in Berlin ihren hochemotionalen Abschluss.

Plötzlich erscheint Florian Silbereisen – aus San Francisco

Die größte Überraschung des Abends ereignete sich allerdings auf der Leinwand. Während in Berlin die Lichter auszugehen drohten, erschien dort plötzlich Florian Silbereisen per Videozuschaltung. Er konnte nicht persönlich erscheinen, da er sich bei den Dreharbeiten für das ZDF-„Traumschiff“ in San Francisco befand. Im Hintergrund seiner Botschaft war deutlich die Gefängnisinsel Alcatraz Island zu sehen. „Liebe Tanja“, begann er seine Ansprache, in welcher er durchgängig bei Michelles bürgerlichem Vornamen blieb. Es war eine auffallende, sehr persönliche Geste. Die Kulisse wählte er bewusst: Alcatraz – auch „The Rock“ genannt. Symbolisch passe das, erklärte er, denn Michelle habe man nie einsperren können. „Man konnte dich nie in ein Korsett zwängen“, sagte er bewundernd. Seiner Überzeugung nach hätte sie es sicher geschafft, aus Alcatraz auszubrechen und zurück in die Freiheit zu entfliehen.

„Schockverliebt“ mit elf Jahren

Silbereisen erinnerte an den Beginn von Michelles Karriere vor 33 Jahren. Damals war er elf Jahre alt und sei sofort, so wie er es formulierte, „schockverliebt“ gewesen. Er sei Fan der ersten Stunde und ist es bis heute geblieben. Dass nun ihr „letzter Akkord“ erklinge, fühle sich für ihn „komplett falsch“ an. Gleichzeitig respektierte er ihre Entscheidung, auf ihr Herz zu hören. Wenn sie diesen Schritt bewusst wähle, dann könne er nur richtig sein. Seine Worte machten deutlich, wie eng die Verbindung der beiden Schlagerstars ist – beruflich wie freundschaftlich.

„Ich werde dich vermissen“

Zum Ende seiner Botschaft wurde er noch einmal besonders persönlich. Er werde sie vermissen, sagte Silbereisen, vor allem ihre gemeinsame Zeit auf der Bühne. Doch es gebe auch Trost: Seine „liebe Freundin Tanja“ werde er für immer behalten. Er wünschte ihr Liebe, Glück, Gesundheit, und dass ihre Träume in Erfüllung gehen mögen. Sogar die Bitte um Gottes Segen fehlte nicht. Schließlich versprach er: „Wenn irgendwas sein sollte […] du weißt […] melde dich […] ich werde da sein.“ Eine Verabschiedung, die nicht nach einem endgültigen Abschied klang, sondern vielmehr nach tiefer Verbundenheit.

Ein neues Kapitel mit der Rückkehr zu „Tanja“

Nach dem Konzert bedankte sich Michelle bei ihren Fans mit den Worten: „Danke für eure Liebe!“ Dann erlosch das Licht und mit ihm fand eine 33-jährige Bühnenkarriere ihr Ende. Hinter dem Vorhang verstecke sich das Leben, erklärte sie. Es sei der richtige Zeitpunkt aufzuhören, weil es sich richtig anfühle. Ohne Bühne sei sie die „nackte Wahrheit“: Tanja, die Mutter, die Powerfrau, der Hundemensch, die Melancholische. Eben einfach ein Mensch. Neben der geplanten Hochzeit steht demnächst ein weiteres freudiges Ereignis an. Céline Oberloher (29), die älteste ihrer drei Töchter, erwartet Nachwuchs. Michelle wird dann zum zweiten Mal Großmutter.

„Auf Wiedersehen“ heißt nicht „Lebe wohl“

So emotional der Abschied auch war, ließ er dennoch Raum für Hoffnung. Auf die Frage, welches Lied ihr Leben am besten beschreibe, antwortet Michelle: „Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten.“ Soll heißen: chaotisch, keineswegs planbar und voller Überraschungen. Wer weiß? Wenn ein Video-Gruß vom „Traumschiff“ in San Francisco den Weg nach Berlin findet, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass im Schlager-Business alles möglich ist. Fest steht: Dieser 15. Februar 2026 war kein Lebewohl. Es war ein würdiger, bewegender Schlusspunkt. Mit Rosen, vielen Tränen und einer Videobotschaft von Herz zu Herz.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Ein Wiedersehen für Michelle und Florian Silbereisen soll es definitiv geben, wenn er die Sängerin beim „Schlagerboom Open Air“ am 5. und 6. Juni in Kitzbühel auf der Bühne begrüßen wird.

