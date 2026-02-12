Home News Star-News

Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel

Ein vielseitiger Künstler

Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel

12.02.2026, 12.33 Uhr
von Charlotte Leutloff
Vom Leistungssport bis zur Weltbühne: Thomas Seitel hat mehr erlebt, als viele ahnen. Das wissen wir über Helene Fischers Ehemann.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Bevor sein Name untrennbar mit einer der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands verbunden wurde, hatte Thomas Seitel längst einen außergewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen. In Südhessen aufgewachsen, führte ihn sein Talent zunächst in den Spitzensport – bis in die Bundesliga. Doch statt sich dauerhaft dem strengen Regime von Wettkämpfen und Medaillen zu unterwerfen, entschied er sich für einen radikalen Richtungswechsel.

Diese fand er schließlich in der internationalen Artistik. Als Luftakrobat beim „Cirque du Soleil“ begeisterte er ein weltweites Publikum mit spektakulären Darbietungen. Ein weiterer Wendepunkt folgte 2017, als er Teil des Show-Ensembles von Helene Fischer wurde. Bei rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte er bis zu 15 Meter hoch über den Köpfen der Zuschauer – und aus der intensiven Zusammenarbeit entwickelte sich auch abseits der Bühne eine besondere Nähe zur Schlager-Ikone.

So begann die Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten über mehr als ein Jahrzehnt als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Sympathisch, bodenständig, familiennah – ihr gemeinsames Leben spielte sich weitgehend in der Öffentlichkeit ab. Umso größer war der Schock für viele Fans, als sie im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gaben. Zeitgleich machte Helene Fischer ihre Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Derzeit beliebt:
>>Ina Müller macht pikantes Drogengeständnis: "drauf gewesen"
>>Das waren die größten Berlinale-Skandale
>>Helene Fischer verrät: "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
>>Wie Helene Fischer ihren Thomas Seitel wirklich kennenlernte

Wie lange Helene Fischer und Florian Silbereisen zu diesem Zeitpunkt bereits getrennte Wege gegangen waren, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass zwischen der Sängerin und dem Akrobaten schon zuvor eine enge Verbindung entstanden war. Aus der anfänglich rein professionellen Zusammenarbeit hatte sich nach und nach eine tiefe Beziehung entwickelt. In einem Interview mit der „Zeit“ schilderte Seitel den Moment, in dem er sich verliebte: Da Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen die beiden denselben Dialekt. Ein hessisches Gespräch während der Tour habe bei ihm etwas ausgelöst – da sei ihm „das Herz aufgegangen“.



Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Heino Ferch, bekannt aus Filmen wie „Comedian Harmonists“ und „Der Untergang“, sprach über ein unerwartetes Angebot: die Rolle des Kapitäns auf dem „Traumschiff“. Er entschied sich dagegen und erklärt die Hintergründe.
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug

Thomas Seitel: Diese TV-Erfahrungen brachte er mit

Entgegen anfänglicher Zweifel, ob der Tänzer und Akrobat an der Seite von Helene Fischer auch vor der Kamera bestehen könne, zeigt sich: Thomas Seitel bringt bereits seit vielen Jahren Medienerfahrung mit. Während seines Sport- und Publizistikstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeitete er in den 2000er-Jahren als Student für RTL. Dabei stand er 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete unter anderem Fast Food.

Bereits 2008 hatte Seitel einen TV-Auftritt in der RTL-Show „Guinness World Records“. Dort stellte er einen kuriosen Rekord auf und sicherte sich einen Eintrag im berühmten Guinness-Buch: Innerhalb von fünf Minuten zog er sich 82 Unterhosen übereinander an. Später sammelte er zudem Erfahrungen als Model – 2013 schaffte er es sogar auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Rudi Cerne spricht über einen XY-Fall, der ihn bis heute verfolgt. Damals ahnte niemand, welche Rolle ein Studioauftritt später noch spielen würde.
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"

Das Leben von Helene Fischer und Thomas Seitel heute

Heute leben Thomas Seitel und Helene Fischer gemeinsam mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Ihr Familienleben halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gehen sehr behutsam mit privaten Details um. Immer wieder kursieren sogar Gerüchte über eine heimliche Hochzeit – offiziell bestätigt wurden diese bislang jedoch nicht.

Auch für Schlagerfans gibt es keinen Grund zur Sorge: Ex-Partner Florian Silbereisen pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis zur Familie, von Spannungen ist keine Rede. Ein Zeichen dafür ist auch der gemeinsame Song aus dem Jahr 2024, „Schau mal herein“, in dem es um vergangene Liebe und eine gewachsene Freundschaft geht. Der kleinen Familie kann man nur alles Gute wünschen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick
Triumph, Playboy, Skandal
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
Dschungelcamp-Kontroverse
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
"Ärgert mich massiv": Hotelmitarbeiter äußert sich über Gil Ofarim nach "Dschungelcamp"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.
Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!
Sie korrigiert sich
Katja Burkard
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard
Führerschein weg bei Florian Silbereisen? 6 Fakten zu ihm, die du noch nicht kanntest!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
Erfahrungen und neue Aufgaben
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?
Aufstieg eines Schauspielers
Jacob Elordi
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
Betrugswarnung
2024 Tribute To Bambi
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
“Bridgerton”: Das sind die Drehorte der vierten Staffel
Neue Staffel
Luke Thompson und Yerin Ha beim Dreh von der vierten Staffel von "Bridgerton".
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
ARD-Reporter erlebt "Behle-Moment" bei Olympia: "Wo ist Geiger? Ich finde ihn nicht?"
Langlauf-Drama
Vinzenz Geiger
"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV
Actionthriller
Unstoppable - Außer Kontrolle
"Wiener Opernball 2026": Hollywood-Glamour in Österreich im TV
Glamouröse Opernnacht
Sharon Stone
"Steirerwahn": Darum geht's im ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer
Mordserie in der Steiermark
Steirerwahn
"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück
Nostalgie hinterfragt
Kontraste: Waren die 80er besser?
„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.