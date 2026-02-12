Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"

Zum ersten Mal seit der Geburt ihres zweiten Kindes gibt Helene Fischer einen persönlichen Einblick in ihr Familienleben. Bei einem Presseauftritt in Düsseldorf sprach die Sängerin offen darüber, wie sich ihr Alltag mit zwei Kindern verändert hat – ein Thema, über das sie bisher konsequent geschwiegen hatte.

Familien-Update: Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern „Ich bin sehr dankbar für mein momentanes Leben“, sagt die 39-Jährige laut t-online bei einer Pressekonferenz anlässlich ihrer „360-Grad-Show“ im Stadion. Erst im August kam ihr zweites Kind zur Welt.

„Wie jede Mutter muss ich viel mehr organisieren und planen. Ich lasse mir aber mehr Zeit, um alles so gut wie möglich zu schaffen“, erklärt Fischer auf die Frage, wie sie die Balance zwischen Beruf und Privatleben hält.

Tourpläne 2026: Das sagt Helene Fischer zur Kinder-Begleitung Ob ihre Kinder sie zu den Proben begleiten werden, die Anfang 2026 starten, steht noch nicht fest. Helene Fischer sagt dazu: „Das werden wir sehr spontan lösen müssen, wir nehmen es, wie es kommt.“ Auch ihr Partner Thomas Seitel war bisher als Akrobat ein Teil der Shows – ob das so bleiben wird, ist noch nicht bekannt: „Ich will die Vorfreude nicht nehmen, deshalb nichts dazu verraten.“

Auch zu möglichen Gästen wurde Helene Fischer auf der Pressekonferenz befragt. Ihre Antwort: Es sei kein durchgängiger Auftritt eines anderen Stars geplant – Duette bei einzelnen Konzerten seien aber nicht ausgeschlossen.