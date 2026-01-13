Home News Star-News

Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten

Schlager-Hits

Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten

13.01.2026, 11.51 Uhr
von Charlotte Leutloff
Am vergangenen Samstagabend performten Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder ihren gemeinsamen Hit „Schau mal herein“ auf der Bühne der „Schlagerchampions“. Doch was begeistert die Leute so an dem Song?
Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne.
Helene Fischer und Florian Silbereisen haben bei den "Schlagerchampions" 2026 ihren gemeinsamen Hit "Schau mal herein" gesungen. Doch was ist das Geheimnis hinter dem Hit?  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Wehnert
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne.
Roland Kaiser und Maite Kelly performen gemeinsam bei den ARD "Schlagerchampions" 2026.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto
Matthias Reim und Michelle auf der Bühne.
Matthias Reim und Michelle sind oft gemeinsam aufgetreten, um ihren Hit "Idiot" zu performen.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress Hoensch

Es ist nicht das einzige Schlager-Duett, welches die Fans begeistert. Ein Mann, eine Frau und ein gemeinsamer Hit. Egal ob über verbotene oder vergangene Liebe, diese Kombis sahnten große Erfolge ab.

Maite Kelly und Roland Kaiser: „Warum hast Du nicht nein gesagt“

Der Hit „Warum hast Du nicht nein gesagt“ (2024) von Maite Kelly und Roland Kaiser ist wohl das beliebteste Schlager-Duett der Deutschen. Ein Hit perfekt zum Discofoxen, er darf auf keiner Fete fehlen. „Du solltest nicht so nah bei mir stehen“ – Eine Zeile, die das Lied gut zusammenfasst. Es handelt von zwei Personen, die es in der Vergangenheit nicht zueinander geschafft haben und doch noch etwas füreinander fühlen. Obwohl sie beide eine neue Liebe gefunden haben, existiert ein gewisser Funke noch.

Im Musikvideo sieht man die beiden als Paar, dennoch nur brustaufwärts. Das hat einen bestimmten Grund: Maite war schwanger. Roland Kaiser erzählt vom lustigen Dreh: „Für Maite und mich war dieses Video ein großer Spaß. Ich weiß noch, wie sie, die damals hochschwanger war, mich anrief und zu mir sagte: 'Ich bin schwanger, Du bist ein alter Mann, wie sollen wir das machen?'“. Über das Erfolgsgeheimnis des Liedes sagt er außerdem: „Der Song ist gut, das Video hat Witz – möglicherweise kommt es deswegen bei den Leuten gut an“. Zehn Jahre nach Veröffentlichung, 2024, gab es dann eine Extra-CD mit den fünf schönsten Versionen des Songs.

Michelle und Matthias Reim: „Idiot“

Das Lied „Idiot“ hat seinen Ursprung im Jahr 2002. Matthias Reim schrieb es, um die Trennung von Michelle zu verarbeiten. Die beiden waren von 1999 bis 2001 verheiratet und bekamen eine gemeinsame Tochter, Marie Reim. Zeilen wie: „Hab mir manches Ding geleistet, als wir noch zusammen waren“ von Reim spiegeln wohl die Beziehung der beiden wider. Michelle äußerte sich mehrfach über sein fehlerhaftes Verhalten als Vater. Sie singt jedoch: „Ich fühl immer noch wie damals, noch genau so, du Idiot“. Ob Wahrheit oder künstlerisches Spiel, das Lied stürmte die Charts und die beiden traten häufig gemeinsam auf.



2011 gab es dann eine neuere Version des Liedes, welches heute auf alles Dorfpartys rauf- und runterläuft. Im Jahr 2018 gab es dann ein weiteres, gemeinsames Lied, „Nicht verdient“. Mittlerweile können die beiden über ihre gemeinsame Zeit lachen und genießen den Erfolg der beiden Lieder.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: „Schau mal herein“

Der Ohrwurm „Schau mal herein“ von Helene Fischer und Florian Silbereisen feierte seine Premiere bei der „Helene Fischer Show“ 2024. Der Hit stürmte sowohl die Charts und ist auf allen Social Media Plattformen, vor allem auf TikTok, viral gegangen. Doch Kenner wissen: vor allem die Melodie ist alles andere als neu. Das Original „Stumblin’In“ stammt von Suzi Quatro und Chris Norman aus dem Jahr 1978. Nur ein Jahr später gab es dann auch die deutsche Version „Schau mal herein“ von Bernd Clüver und Marion Maerz, geschrieben von Schlager-Legende Peter Orloff.

Fans müssen also stark sein, den Text haben nicht etwa Helene Fischer und Florian Silbereisen aufgrund ihrer Geschichte geschrieben, es gab ihn schon. Zu ihrer Liebesgeschichte passt er natürlich trotzdem wie die Faust aufs Auge. 2023 machte „Stumblin’In“ mit Sänger Cyril ein Remake: Mit mehr Beats stürmte das Lied die Charts. 2024 folgten dann Helene Fischer und Florian Silbereisen. Ebenfalls aufgepeppt, erlangte die deutsche Version dann den zweiten Erfolg.

In einem Interview mit dem „Stern“ sprach Schlager-Legende und Songschreiber Peter Orloff über das Erfolgsgeheimnis von „Schau mal herein“. Er ist sich sicher, „dass aus gescheiterter Liebe später so etwas wie Freundschaft werden kann, ist eine zeitlose Sehnsucht“. Dieses Thema begeistere Leute immer wieder und mache Lieder zu Hits. Außerdem müsse man „kein Fischer-Fan sein, um im Text etwas wiederzufinden“. Schlager-Duette begeistern Fans also nach wie vor.

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

