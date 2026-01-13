Home News Star-News

"Let's Dance"-Star Christina Hänni trainiert sich nach der Schwangerschaft zurück

Post partum

"Let's Dance"-Star Christina Hänni trainiert sich nach der Schwangerschaft zurück

13.01.2026, 11.01 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Christina Hänni präsentiert stolz ihren After-Baby-Body auf Instagram. Die "Let's Dance"-Tänzerin teilt ihre sportlichen Fortschritte und inspiriert mit einer Botschaft an ihre Follower.
Christina und Luca Hänni
Die Tochter von Christina und Luca Haenni kam im Sommer 2024 zur Welt. Heute präsentiert die Tänzerin stolz ihren After-Baby-Body.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Andreas Rentz

Vor anderthalb kam ihre Tochter zur Welt, danach hatte Christina Hänni wenig Zeit, sich um ihren Körper zu kümmern. Dass diese Zeit der Vergangenheit angehört, beweist der "Let's Dance"-Star nun stolz auf ihrem Instagram-Account.

In einer Story veröffentlichte Hänni ein Video, das sie beim Training zeigt. Sie sei "stolz" darauf, was sie ich "seit der Geburt erreicht" habe, schreibt die 35-Jährige zum Clip,

Der Weg dorthin war aber auch für sie, die ehemalige Turniertänzerin und aktuelle "Let's Dance"-Profitänzerin, offenbar nicht einfach. "Auch mir fällt es schwer, mich beim Sport oder in unvorteilhaften Positionen zu filmen", fügt sie hinzu.

Christina Hänni ohne Schönheitsdruck: Influencerin zeigt sich nach ihrer Schwangerschaft

Ihren Post versteht sie als aufmunternde Botschaft an ihre Follower. "Man vergisst oft, dass die Influencer das Narrativ beeinflussen", schreibt sie, "Deswegen versuche ich euch auch alberne oder unvorteilhafte Sachen zu zeigen, auch wenn ich mich dann zum Abschuss freigebe."



Christina Hänni hatte sich nach der Geburt ihrer und der Tochter ihres Ehemannes Luca Hänni im Juni 2024 eine Auszeit gegönnt. 2025 feierte sie bei "Let's Dance" ein Comeback. Der Erfolg war allerdings überschaubar. Mit dem Comedian Osan Yaran schied sie bereits nach der ersten Runde aus.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
