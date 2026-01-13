Home News TV-News

TV-Tipp: Harald Lesch untersucht bei „Terra X“ das Glück

13.01.2026, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
Harald Lesch widmet sich in seiner "Terra X"-Sendung dem rätselhaften Zustand des Glücks. Kann man es messen oder gar selbst hervorrufen? Spannende Einblicke in Philosophie und Wissenschaft.
Harald Lesch
Kann man Glück messen? Können wir beeinflussen, dass wir glücklich sind? Und was ist dieses Gefühl eigentlich genau? Harald Lesch widmet sich zum Jahresbeginn einem großen Thema.  Fotoquelle: ZDF / Kim Schwaner / [M] Brand New

In Neujahrswünschen taucht es auf, und auch in den vierblättrigen Kleeblättern und Schornsteinfegern zum Jahreswechsel: das Glück. Passend dazu widmet sich Harald Lesch in seiner ersten "Terra X"-Sendung im neuen Jahr diesem rätselhaften Zustand. Was also steckt hinter jenem Gefühl, das man seinen Liebsten und sich wünscht, das man immerfort sucht, aber nie wirklich zu fassen kriegt? Was genau ist Glück eigentlich? Was passiert in unserem Körper, wenn wir es spüren? Und können wir lenken, ob wir glücklich sind? Der Professor, der sich seit Jahren auch großen philosophischen Themen annimmt, nähert sich jenen Fragen, mit denen sich die großen Denkerinnen und Denker schon seit Ewigkeiten beschäftigen.

ZDF
Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück
Wissenschaftssendung • 13.01.2026 • 22:45 Uhr

Mittlerweile widmen sich jedoch nicht mehr nur Philosophen dem Glück, sondern zahlreiche Forschungsbereiche von der Psychologie und Medizin bis hin zur Soziologie und Politik. Lesch zeigt, wie sie auf unterschiedliche Weise das Glück beleuchten und zu fassen kriegen wollen: Sei es anhand der Botenstoffe, die das Gehirn in Glücksmomenten ausschüttet. Sei es mit Blick auf das subjektive Glücksempfinden, das von überraschenden Faktoren abzuhängen scheint. Oder sei es in der Auswertung großer Studien wie dem "World Happiness Report", auf deren Basis das Glück einer Bevölkerung gemessen werden soll.

Serotonin, Dopamin und Oxytocin: Harald Lesch über die Wissenschaft vom Glück

Eines steht in der Forschung und für Harald Lesch jedenfalls fest: Einfach messen lässt sich das Glück nicht. Wie weit tragen Skalen, auf denen Menschen ihr Glücksempfinden von 1 bis 10 einordnen? Welche Rolle spielen Geld und Gesundheit fürs Glücklichsein? Und was zeigen die drei viel zitierten Glücksbotenstoffe Serotonin, Dopamin und Oxytocin eigentlich an?

Wer sich diesen Fragen nähert, kommt letztlich fast zwingend zu einer, die über allem steht: Können wir das Glück selbst hervorrufen, beeinflussen und sogar künstlich erzeugen? Medizinische Forschungen legen etwa nahe, dass Stimulationen des Vagusnervs Glücksgefühle hervorrufen sollen. Was ist wirklich dran am Glück auf Knopfdruck? Und was wäre dann echtes Glück? Wie so oft schlägt Harald Lesch eine unterhaltsame Brücke zwischen praktischer Wissenschaft und tiefgehender Philosophie.



Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück – Di. 13.01. – ZDF: 22.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
