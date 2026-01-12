Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment

Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung

Barbara Wussow, bekannt als Hoteldirektorin Hanna Liebhold aus "Das Traumschiff", hat in nur zwei Monaten zehn Kilo verloren. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala zeigt sie ihre Transformation und spricht über ihre Motivationen und Herausforderungen.