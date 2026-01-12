Home News TV-News

Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment

Tribut mit Humor

Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment

12.01.2026, 10.16 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Die Golden Globes verzichteten 2025 auf ein "In memoriam"-Segment. Komikerin Nikki Glaser ehrte den verstorbenen Regisseur Rob Reiner auf originelle Weise mit einer Anspielung auf seinen Film "This Is Spinal Tap".
Nikki Glaser
Komikerin Nikki Glaser ehrte den ermordeten Rob Reiner bei den Golden Globes mit einer besonderen Geste.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Monica Schipper

Der Tod von Regisseur und Schauspieler Rob Reiner und dessen Frau Michele Singer Reiner erschütterte Hollywood im Dezember 2025. Vor allem die Umstände sind schockierend: Aktuell steht der jüngste Sohn des Paares, Nick Reiner, vor Gericht, weil ihm der Mord an seinen Eltern vorgeworfen wird. Auch andere Größen der Branche, etwa Gene Hackman oder Robert Redford, sind 2025 von uns gegangen.

Dennoch haben sich die Produzentinnen und Produzenten der Golden Globe Awards gegen ein "In memoriam"-Segment bei der am Sonntag ausgestrahlten diesjährigen Ausgabe der Preisverleihung entschieden. Dabei handelt es sich um eine Videomontage mit Namen und Bildern der verstorbenen Stars.

Nikki Glaser ehrt Rob Reiner auf ihre Art

Moderiert wurde die Gala von der Komikerin Nikki Glaser, die Reiner zu ihren großen Idolen zählte. Nachdem die 41-Jährige von der Streichung des "In memoriam"-Segments erfahren hatte, entschloss sie sich, Reiner auf eigene Weise Tribut zu zollen – und traf dabei genau die richtige Mischung witzig, rührend und stilvoll.

Derzeit beliebt:
>>Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
>>"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert": Die Sendung der ARD
>>"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg": Der Fall Anja Niedringhaus
>>Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV

Ihre Verneigung hob sich Glaser bis ganz zum Ende der Preisverleihung auf. Für die Verabschiedung vom Publikum kam Glaser mit einer Baseballkappe mit dem Logo der fiktiven Heavy-Metal-Band Spinal Tap aus Reiners Mockumentary-Kultklassiker "This Is Spinal Tap" von 1984 auf die Bühne.



Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Barbara Wussow, bekannt als Hoteldirektorin Hanna Liebhold aus "Das Traumschiff", hat in nur zwei Monaten zehn Kilo verloren. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala zeigt sie ihre Transformation und spricht über ihre Motivationen und Herausforderungen.
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow

"Das war unsere Show. Die hier ging bis elf", sagte Glaser, eine Anspielung auf einen der bekanntesten Momente des Films, mit dem Reiner sein Regiedebüt gab. In der Szene führt der fiktive Gitarrist der Band Reiner seine Gitarrenverstärker vor. "Der hier ist ganz besonders", kommentiert er stolz. "Er geht bis elf." Normale Verstärker hingegen würden nur bis zehn gehen. Dass die Gesamtlautstärke die gleiche bleibt, unabhängig davon, wie sie beziffert wird, entgeht dem Gitarristen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Mord in der Oper: Tatort-Kommissare ermitteln in spektakulärer Kulisse
"Tatort: Die Schöpfung"
Tatort: Die Schöpfung
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer