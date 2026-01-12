Home News TV-News

"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert": Die Sendung der ARD

"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"

Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?

12.01.2026, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
Ein Jahr nach Trumps zweitem Amtsantritt steht die Welt unter Spannung. Die ARD-Doku "Trump & us" beleuchtet die politischen Turbulenzen und die Rolle der Tech-Giganten.
Make America great again! Präsident Donald J. Trump vor US-Truppen bei seiner Rede zum 250. Geburtstag der Armee auf der Militärbasis Fort Bragg am 10.06.2025.  Fotoquelle:  rbb / IMAGO / ZUMA Press Wire
Die Augen eines Siegers: Donald J. Trump während einer Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Den Haag am 25.06.2025, wo er den Europäern fünf Prozent ihres Staatshaushalts abverlangte.  Fotoquelle:  rbb / IMAGO / ANP
Donald J. Trumps Schatten hinter der amerikanischen Flagge, als er sich auf seinen Auftritt bei einer "Keep America Great"-Kundgebung im Santa Ana Star Center vorbereitet (Rio Rancho, USA, 2019).   Fotoquelle:  rbb / IMAGO / ZUMA Press Wire
Vertreter europäischer Staaten lassen sich Mitte August im Oval Office die Leviten lesen (Washington DC, USA, 18.08.2025.).  Fotoquelle:  rbb / RapidResponse 47/X
Donald J. Trump blickt auf Arbeiter, die am 18. Juni 2025 auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington, DC, einen riesigen neuen Fahnenmast aufstellen.  Fotoquelle:  rbb / IMAGO / ZUMA Press Wire

Was für ein aufregendes Jahr, dieses 2025 mit Donald Trump. Kaum war er zum zweiten Mal im Januar als Präsident eingesetzt, schon erließ er Dekrete am laufenden Band. Da wurden erst mal Bürger begnadigt, die am 06. Januar 2021 das Capitol gestürmt hatten, es wurde das Pariser Klimaabkommen für nichtig erklärt, der Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und die Ausweisung unerwünschter Immigranten angeordnet. Im Februar bekam der ukrainische Präsident Selenskyj im Oval Office gleich mehrfach eins auf die Nase, im selben Monat wurde durch Vizepräsident J.D. Vance die EU als undemokratisch und intolerant gerüffelt.

ARD
Trump & us – Wie er unsere Welt verändert
Doku • 12.01.2026 • 20:15 Uhr

Gedanken an einen Sicherheitsplan, der Europa aufzuspalten droht und Avancen gegenüber rechtstendenziösen Regierungen unternimmt, waren da noch fern. Ein Jahr Trump in Bilder und Worte zu fassen, ist alles andere als leicht. Die ARD-Doku "Trump & us" von Tim Evers ("Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin") versucht es dennoch trotzig, indem sie die Bilder eines Jahres mit Kommentaren von Journalisten, Polit-Experten und Trump-freundlichen Thinktankern garniert.

"Fast dadaistische Unterhaltsamkeit"

Kann man an Trump Gutes finden, nach all seinen Verdrehungen, Wutausbrüchen, schroffen Zurechtweisungen, nach hartnäckig verfolgten Verschwörungstheorien über vermeintliche Wahlfälschungen? Man kann, wie sich in dem 90-Minüter erweist. Keineswegs werden da nur Trumps Bemühungen um den Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten in den Vordergrund gerückt.

Manch ein Kommentator, wie der Ex-Kanzler Sebastian Kurz gewinnt Trump durchaus Gutes ab. Man müsse bei den "vielen Nebensächlichkeiten" eben darauf achten, "dass nicht das Wesentliche verloren geht". Es gelte zu beachten, dass Trump "Konflikte beenden" und ein "Friedenstifter" sein wolle.

"Ist er gar nicht dieser Bulldozer-Politiker, der Europa verachtet und den Westen sprengt?", fragt daher der Begleitkommentar. Bei allfälligem Erfolg – noch ist es ja nicht so weit – hätte Trump mit seinen kraftmeierischen Prozeduren am Ende womöglich recht. Seine Ausfälle und Beleidigungen rechtfertigt das jedoch nicht. Da mag er noch so charismatisch wirken und so "faszinierend" erscheinen – "wie so 'ne Druckwelle oder Erdbeben" oder gar "ein schwarzes Loch, das alles einsaugt", wie es im Film eine Journalistin angesichts ihrer ersten Begegnung mit Trump formuliert.

Andere wieder konstatieren eine "fast dadaistische Unterhaltsamkeit", Trump sei "extrem unberechenbar". Über allem aber steht die Frage, hier fast unter Tränen zelebriert, ob und wie es weitergeht. Wird uns ("us") Trumps Amerika nach 80 Jahren des Zusammenhalts noch beschützen? Oder lässt er/es uns fallen, dieser hemdsärmelige Golfspieler aus Mar-a-Lago mit all seinen autokratischen Anwandlungen? Gut, dass die Konzeptentwickler im Hintergrund nicht vergessen werden, Leute wie der rechtskonservative Politberater Nile Gardiner, der Trump für einen unromantischen Realisten hält, der eine alte Welt zum Einsturz bringen will. Doch was kommt danach? – "Kommt jetzt ein Zeitalter der 'starken Männer'?", fragt Tim Evers. "Wird alles, was dem eigenen Weltbild widerspricht, zum Feindbild?" Mit seinen Dekreten oder KI-generierten Posts verschiebe Trump mitsamt seiner MAGA-Bewegung "die Grenzen des Sagbaren und Denkbaren".

"Trump und die Tech-Giganten"

Nach den "Tagesthemen" geht es um 22.20 Uhr im Ersten weiter mit dem analytischen Blick über den großen Teich. "Trump und die Tech-Giganten", ein Film von Nina Koshofer und Hendrik Hinzel, erzählt laut ARD-Ankündigung "von der Allianz aus Technologie, Kapital und Ideologie, und fragt: Wie viel Einfluss hat die amerikanische Tech-Elite unter Trump?" Und auch hier kann es einem beim Zusehen eiskalt den Rücken runterlaufen, wenn etwa die Die US-Soziologin Brook Harrington zitiert wird: "Die Tech-Milliardäre wollen keinerlei Grenzen ihrer Macht – weder durch demokratische Regierungen, noch durch Finanzsysteme oder durch Fakten." Auch der Autor Douglas Rushkoff lässt sich in der Doku über die Utopien der Tech-Milliardäre aus: "Für sie geht es bei der Zukunft der Technologie vor allem darum, uns anderen zu entkommen."

Trump & us – Wie er unsere Welt verändert – Mo. 12.01. – ARD: 20.15 Uhr

"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Markus Söder hat ein klares USA-Bekenntnis ausgesprochen. Der CSU-Politiker ist überzeugt, dass unsere Sicherheit ohne die Amerikaner derzeit nicht gewährleistet werden könne.
Sicherheit durch USA
Markus Söder

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

