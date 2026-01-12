"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'": Der SAT.1-Bericht

Als in der Nacht des 06. August 2024 das Hotel "Reichsschenke zum Ritter Götz" in Kröv an der Mosel einstürzt und dabei neun Menschen unter den Trümmern begraben werden, kämpfen hunderte Einsatzkräfte um das Leben der Verschütteten. SAT.1 zeichnet jetzt in"Notruf Spezial: Verschüttet im Hotel" das dramatische Geschehen von damals nach, bei dem zwei Menschen starben. Mit der Notruf-Moderatorin Bärbel Schäfer kehren drei der Geretteten an den Schauplatz in Kröv zurück, um über die "schrecklichsten Stunden ihres Lebens" zu sprechen.

Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel" Reality • 12.01.2026 • 20:15 Uhr

"Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Plötzlich ist dein Leben Chaos und alles aus den Fugen", sagt dazu Bärbel Schäfer. "Wie schaffen es diese Menschen weiterzuleben? Ich habe mit den Überlebenden des Unglücks emotionale Momente erlebt und Gespräche mit Einsatzkräften geführt, die heldenhaft ihre Nerven behalten haben." – Ansonsten ist die beliebte Daily-Talkerin der 90er-Jahre bei RTL nun stets dabei, wenn SAT.1 montags und dienstags, ab 17.00 Uhr, heldenhafte Einsatzkräfte dabei begleitet, wenn sie in Not gerate Menschen retten. Bereits seit April 2024 wird die einst von Hans Meiser bei RTL moderierte, nun bei SAT.1 wiederbelebte Kultsendung erneut ausgestrahlt. Höchste Zeit, sie mit einem "Notruf Spezial" zur Primetime um 20.15 Uhr ins rechte Licht zu setzen.

"Seit über eineinhalb Jahren stärkt 'Notruf' unsere Access Prime", erklärt SAT.-Chef Marc Rasmus zu der Sendung am Vorabend. "Jetzt ist es Zeit für echte Helden in der Prime Time. Was die Helfer und Rettungskräfte bei dem Unglück in Kröv geleistet haben, war unglaublich, unglaublich menschlich."

Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel" – Mo. 12.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.