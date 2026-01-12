Home News TV-News

"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'": Der SAT.1-Bericht

"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"

Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial

12.01.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
In "Notruf Spezial: Verschüttet im Hotel" würdigt SAT.1 die Heldentaten von Einsatzkräften, die nach dem Einsturz des Hotels "Reichsschenke zum Ritter Götz" in Kröv Menschenleben retteten. Moderatorin Bärbel Schäfer spricht mit Überlebenden und Helfern über die dramatischen Ereignisse.
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Bärbel Schäfer sei "mit ihrer Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität" die perfekte Moderatorin für den "Notruf", sagt SAT.1-Chef Marc Rasmus. In einem "Notruf Spezial" kehrt sie an den Schauplatz eines Hoteleinsturzes in Kröver zurück.  Fotoquelle: SAT.1 / Willi Weber

Als in der Nacht des 06. August 2024 das Hotel "Reichsschenke zum Ritter Götz" in Kröv an der Mosel einstürzt und dabei neun Menschen unter den Trümmern begraben werden, kämpfen hunderte Einsatzkräfte um das Leben der Verschütteten. SAT.1 zeichnet jetzt in"Notruf Spezial: Verschüttet im Hotel" das dramatische Geschehen von damals nach, bei dem zwei Menschen starben. Mit der Notruf-Moderatorin Bärbel Schäfer kehren drei der Geretteten an den Schauplatz in Kröv zurück, um über die "schrecklichsten Stunden ihres Lebens" zu sprechen.

SAT.1
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Reality • 12.01.2026 • 20:15 Uhr

"Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Plötzlich ist dein Leben Chaos und alles aus den Fugen", sagt dazu Bärbel Schäfer. "Wie schaffen es diese Menschen weiterzuleben? Ich habe mit den Überlebenden des Unglücks emotionale Momente erlebt und Gespräche mit Einsatzkräften geführt, die heldenhaft ihre Nerven behalten haben." – Ansonsten ist die beliebte Daily-Talkerin der 90er-Jahre bei RTL nun stets dabei, wenn SAT.1 montags und dienstags, ab 17.00 Uhr, heldenhafte Einsatzkräfte dabei begleitet, wenn sie in Not gerate Menschen retten. Bereits seit April 2024 wird die einst von Hans Meiser bei RTL moderierte, nun bei SAT.1 wiederbelebte Kultsendung erneut ausgestrahlt. Höchste Zeit, sie mit einem "Notruf Spezial" zur Primetime um 20.15 Uhr ins rechte Licht zu setzen.

"Seit über eineinhalb Jahren stärkt 'Notruf' unsere Access Prime", erklärt SAT.-Chef Marc Rasmus zu der Sendung am Vorabend. "Jetzt ist es Zeit für echte Helden in der Prime Time. Was die Helfer und Rettungskräfte bei dem Unglück in Kröv geleistet haben, war unglaublich, unglaublich menschlich."

Derzeit beliebt:
>>"Ku'damm 77": Kritik zur ZDF-Saga mit Sonja Gerhardt und Emilia Schüle
>>"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'": Kritik zum BR-Film
>>Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
>>"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Hape Kerkeling

Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel" – Mo. 12.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Er hätte eine der bekanntesten Rollen im deutschen Fernsehen übernehmen können. Warum Heino Ferch das Angebot dennoch ausschlug.
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Boy - Trust in his instincts"
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Mord in der Oper: Tatort-Kommissare ermitteln in spektakulärer Kulisse
"Tatort: Die Schöpfung"
Tatort: Die Schöpfung
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer