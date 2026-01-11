Home News TV-News

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab": Kritik zum ARD-Film

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"

Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood

11.01.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Die Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" geht in die achte Staffel. Chefinspektor Mike Shepherd ermittelt in einem bizarren Fall um eine Mumie, die zum Leben erwacht.
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Daphne Richards (Elisabeth Easther), die Direktorin des Museums von Brokenwood, hat eine seltsam innige Beziehung zu ihrem wertvollsten Exponat.  Fotoquelle:  South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine falsche Mumie als Mordopfer, das haben Chefinspektor Mike Shepherd (Neill Rea) und Pathologin Gina (Cristina Ionda)auch noch nicht erlebt.   Fotoquelle:  South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Johnny Oades (Jamie Irvine, links) und sein Cousin Rhys (Arlo Green), der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, erleben den Schock ihres Lebens, als die Mumie plötzlich lebendig vor ihnen steht.  Fotoquelle:  South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Da staunt Frodo (Karl Willetts) nicht schlecht: Die vermeintliche Mumie ist seine Mutter!  Fotoquelle:  South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Mike Sheperds Mitarbeiter D.C. Daniel Chalmers (Jarod Rawiri, rechts) und Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) befragen bei ihren Ermittlungen auch den Totengräber Bobby Oades (Joel Tobeck).  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) ist als erste am Ort des seltsamen nächtlichen Geschehens und bringt Chefermittler Mike Shepherd (Neill Rea) auf ihren Wissensstand.  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International

Auf 54 Folgen in elf Staffeln kommt die Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" mittlerweile. Aufgrund der sehr unregelmäßigen deutschen Ausstrahlung im Ersten mit teils monatelangen Abständen zwischen den Episoden hinken die Zuschauerinnen und Zuschauer hierzulande weit hinterher. Am Sonntag nach dem "Tatort" startet nun die achte Staffel mit der Folge "Von der Wiege bis ins Grab".

Sie führt den bedächtigen, etwas schrulligen Chefinspektor Mike Shepherd (Neill Rea) ins Alte Ägypten. Zumindest beinahe: Beim Transport des Sarkophags einer 5.600 Jahre alten Mumie aus dem Museum von Brokenwood erleben Johnny Oades (Jamie Irvine) und seine Cousins, der kriminelle Rhys (Arlo Green) und Frodo (Karl Willetts) – ein nicht gerade mit Intelligenz gesegnetes Trio – den Schock ihres Lebens: Die Mumie steigt plötzlich aus dem Sarkophag und beschimpft sie wüst. Anschließend sackt sie tot zusammen. Dann der zweite Schock: Es handelt sich bei der Dame nicht um die Mumie aus Ägypten, sondern um die Mutter (Meryl Main) der beiden Brüder.

Eine frische Leiche und eine verschwundene Mumie

Chefinspektor Mike Shepherd und seine Kollegen Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) und D.C. Daniel Chalmers (Jarod Rawiri) stehen nun vor mehreren Aufgaben: Sie müssen herausfinden, wie die Frau in den Sarg kam und wer sie ermordet hat. Und wo ist die echte Mumie? Ein Verdacht fällt auf den Kunstsammler Gordon Godley (Simon Prast), doch der erweist sich als Sackgasse. Hat die Museumsdirektorin etwas mit den Geschehnissen zu tun?

>>"Inga Lindström: Liebst du mich?": Kritik zum Wohlfühlfim mit Klara Deutschmann
>>"Tatort: Die Schöpfung": Kritik zum ARD-Krimi mit Dietmar Bär
>>Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
>>ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi

Wie immer sind auch die Ermittlungen im Staffelauftakt bei allem dem Mordfall gebührenden Ernst mit jeder Menge "Brokenwood"-typischem schwarzem Humor versetzt. Auch die exzentrische Nebenfiguren, die man bereits aus früheren Folgen kennt, sorgen für gute Unterhaltung, wenngleich die deutsche Synchronisierung oder vielmehr die deutsche Übersetzung den Humor stellenweise ziemlich plump wirken lässt.

Wann die nächste Folge der aus insgesamt sechs Episoden bestehenden achten Staffel zu sehen sein wird, steht in den Sternen. Sicher ist dagegen, dass sich bereits die zwölfte Staffel in Produktion befindet. Geduldige Fans dürfen sich also noch auf viele "Brokenwood"-Filme freuen.

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab" – So. 11.01. – ARD: 21.45 Uhr

„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Seit 2013 ist Wotan Wilke Möhring als Kommissar Thorsten Falke im norddeutschen „Tatort“ zu sehen. In dieser Zeit sind ihm bereits zwei Partnerinnen abhandengekommen. Inzwischen wird er von einem männlichen Kollegen unterstützt.
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

