"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab": Kritik zum ARD-Film

Auf 54 Folgen in elf Staffeln kommt die Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" mittlerweile. Aufgrund der sehr unregelmäßigen deutschen Ausstrahlung im Ersten mit teils monatelangen Abständen zwischen den Episoden hinken die Zuschauerinnen und Zuschauer hierzulande weit hinterher. Am Sonntag nach dem "Tatort" startet nun die achte Staffel mit der Folge "Von der Wiege bis ins Grab".

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab" Krimi • 11.01.2026 • 21:45 Uhr

Sie führt den bedächtigen, etwas schrulligen Chefinspektor Mike Shepherd (Neill Rea) ins Alte Ägypten. Zumindest beinahe: Beim Transport des Sarkophags einer 5.600 Jahre alten Mumie aus dem Museum von Brokenwood erleben Johnny Oades (Jamie Irvine) und seine Cousins, der kriminelle Rhys (Arlo Green) und Frodo (Karl Willetts) – ein nicht gerade mit Intelligenz gesegnetes Trio – den Schock ihres Lebens: Die Mumie steigt plötzlich aus dem Sarkophag und beschimpft sie wüst. Anschließend sackt sie tot zusammen. Dann der zweite Schock: Es handelt sich bei der Dame nicht um die Mumie aus Ägypten, sondern um die Mutter (Meryl Main) der beiden Brüder.

Eine frische Leiche und eine verschwundene Mumie Chefinspektor Mike Shepherd und seine Kollegen Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) und D.C. Daniel Chalmers (Jarod Rawiri) stehen nun vor mehreren Aufgaben: Sie müssen herausfinden, wie die Frau in den Sarg kam und wer sie ermordet hat. Und wo ist die echte Mumie? Ein Verdacht fällt auf den Kunstsammler Gordon Godley (Simon Prast), doch der erweist sich als Sackgasse. Hat die Museumsdirektorin etwas mit den Geschehnissen zu tun?

Wie immer sind auch die Ermittlungen im Staffelauftakt bei allem dem Mordfall gebührenden Ernst mit jeder Menge "Brokenwood"-typischem schwarzem Humor versetzt. Auch die exzentrische Nebenfiguren, die man bereits aus früheren Folgen kennt, sorgen für gute Unterhaltung, wenngleich die deutsche Synchronisierung oder vielmehr die deutsche Übersetzung den Humor stellenweise ziemlich plump wirken lässt.

Wann die nächste Folge der aus insgesamt sechs Episoden bestehenden achten Staffel zu sehen sein wird, steht in den Sternen. Sicher ist dagegen, dass sich bereits die zwölfte Staffel in Produktion befindet. Geduldige Fans dürfen sich also noch auf viele "Brokenwood"-Filme freuen.

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab" – So. 11.01. – ARD: 21.45 Uhr

