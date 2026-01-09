"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis

Home News Star-News

Sicherheit durch USA

09.01.2026, 09.56 Uhr
von Gianluca Reucher
Markus Söder hat ein klares USA-Bekenntnis ausgesprochen. Der CSU-Politiker ist überzeugt, dass unsere Sicherheit ohne die Amerikaner derzeit nicht gewährleistet werden könne.
Markus Söder
Markus Söder ist "nach wie vor pro Amerika".  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sean Gallup

Markus Söder ist "nach wie vor pro Amerika". Das hat der bayerische Ministerpräsident am Rande der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon im Gespräch mit dem TV-Sender phoenix klargestellt. Er müsse allerdings zugeben, "es ist schwerer als früher", so der 59-Jährige.

"Ohne die Amerikaner können wir weder unsere Sicherheit gewährleisten im Inneren, was Geheimdienstinformationen betrifft, noch können wir uns, jedenfalls im Moment, effektiv verteidigen", begründete Markus Söder sein klares USA-Bekenntnis. Mit Blick auf den Grönland-Konflikt meint der CSU-Politiker, dass Donald Trump hier klare Sicherheitsinteressen hätte. Er sei aber auch überzeugt davon, dass die USA und Dänemark "am Ende einen Weg finden, wie sie das miteinander irgendwie regeln können".

Auch über den Ausbau der Bundeswehr sprach Markus Söder im phoenix-Interview. "Da müssen wir noch mal einen Zacken zulegen", sagte er und gab an, dass die gemachten Zeitpläne noch einmal überdacht werden müssen. Angesichts der "internationalen Entwicklung, auch der Tatsache, dass die Verlässlichkeit der Amerikaner nicht automatisch so ist, wie die letzten 30 Jahre", müssen man die Vorgänge hier "beschleunigen und stärken", erklärte Söder weiter und fügte an: "Wir werden nicht automatisch beschützt, wie es früher war."

Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Das ZDF-"auslandsjournal" erhält mit Shakuntala Banerjee und Alica Jung zwei neue Moderatorinnen. Antje Pieper verlässt das Format nach über zehn Jahren und übernimmt das ZDF-Auslandsstudio in Rom. Der Wechsel erfolgt im Januar 2026.
Moderatorenwechsel
Antje Pieper

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

